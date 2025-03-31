Emanuela Pedroso, secretária estadual de Governo Crédito: Gabriel Fritz /SEP

A secretária de Governo da gestão Renato Casagrande (PSB), Emanuela Pedroso, está formalmente filiada ao partido do governador desde novembro de 2024. Nesta segunda-feira (31), o ingresso dela nos quadros do PSB vai ser sacramentado em uma solenidade, mas não apenas isso. Emanuela vai passar a presidir a sigla em Vila Velha.

"Coloquei meu nome à disposição e vamos construir a Executiva ouvindo também o vice-prefeito da cidade, Cael Linhalis", afirmou a secretária à coluna.

Ela também tem planos para 2026, pretende disputar o cargo de deputada federal. "Discutimos a possibilidade de eu integrar a chapa de candidatos a deputado federal. Estamos começando a construir esse caminho, está cedo ainda", ponderou.

Emanuela Pedroso é ex-vereadora e ex-prefeita de Alto Rio Novo.

Oito dos 22 secretários do governo Casagrande são filiados ao PSB. Em termos fáticos, Emanuela é a nona, mas ela não é uma indicação partidária.

Your browser does not support the audio element. Secretária do governo Casagrande vai presidir o PSB em Vila Velha

Até novembro, estava filiada ao Podemos, partido que, no Espírito Santo, é presidido pelo deputado federal Gilson Daniel. Os dois haviam estabelecido uma parceria política. Emanuela foi, por exemplo, secretária municipal em Viana quando Gilson era o prefeito da cidade e chegou ao governo estadual pelas mãos dele.

Quando Gilson assumiu a secretaria estadual de Governo, em 2021, Emanuela foi nomeada subsecretária da pasta. Depois, o então secretário mudou de lugar no primeiro escalão, virou titular do Planejamento, e em seguida deixou o governo para ser candidato a deputado federal.

Emanuela Pedroso, em 2022, passou a comandar a pasta de Planejamento. Enquanto Gilson Daniel estava em Brasília, a relação dela com o governador Renato Casagrande se estreitou. Em janeiro de 2023, Emanuela assumiu a Secretaria de Governo.

Embora filiada ao Podemos, o partido não a considerava uma indicação da sigla e sim cota pessoal do governador, como o próprio Gilson Daniel chegou a afirmar publicamente.

A relação política dela com o presidente estadual da legenda já havia esfriado quando Emanuela decidiu se filiar ao PSB, no fim do ano passado.

"Escolhi o PSB porque o partido tem uma forma de governar que ajuda muito os municípios. Como prefeita e vereadora, percebi como a parceria com o governo estadual é importante. Sou municipalista. O governo Casagrande faz investimentos em todas as cidades do Espírito Santo", afirmou a secretária.

"Na Secretaria de Governo, vamos ajudar os novos prefeitos, eleitos em 2024, a entrarem no mesmo ritmo do governo estadual, que é bem acelerado", completou.