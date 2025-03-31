Emanuela Pedroso, secretária estadual de GovernoCrédito: Gabriel Fritz /SEP
A secretária de Governo da gestão Renato Casagrande (PSB), Emanuela Pedroso, está formalmente filiada ao partido do governador desde novembro de 2024. Nesta segunda-feira (31), o ingresso dela nos quadros do PSB vai ser sacramentado em uma solenidade, mas não apenas isso. Emanuela vai passar a presidir a sigla em Vila Velha.
"Coloquei meu nome à disposição e vamos construir a Executiva ouvindo também o vice-prefeito da cidade, Cael Linhalis", afirmou a secretária à coluna.
Ela também tem planos para 2026, pretende disputar o cargo de deputada federal. "Discutimos a possibilidade de eu integrar a chapa de candidatos a deputado federal. Estamos começando a construir esse caminho, está cedo ainda", ponderou.
Emanuela Pedroso é ex-vereadora e ex-prefeita de Alto Rio Novo.
Oito dos 22 secretários do governo Casagrande são filiados ao PSB. Em termos fáticos, Emanuela é a nona, mas ela não é uma indicação partidária.
Secretária do governo Casagrande vai presidir o PSB em Vila Velha
Até novembro, estava filiada ao Podemos, partido que, no Espírito Santo, é presidido pelo deputado federal Gilson Daniel. Os dois haviam estabelecido uma parceria política. Emanuela foi, por exemplo, secretária municipal em Viana quando Gilson era o prefeito da cidade e chegou ao governo estadual pelas mãos dele.
Quando Gilson assumiu a secretaria estadual de Governo, em 2021, Emanuela foi nomeada subsecretária da pasta. Depois, o então secretário mudou de lugar no primeiro escalão, virou titular do Planejamento, e em seguida deixou o governo para ser candidato a deputado federal.
Emanuela Pedroso, em 2022, passou a comandar a pasta de Planejamento. Enquanto Gilson Daniel estava em Brasília, a relação dela com o governador Renato Casagrande se estreitou. Em janeiro de 2023, Emanuela assumiu a Secretaria de Governo.
Embora filiada ao Podemos, o partido não a considerava uma indicação da sigla e sim cota pessoal do governador, como o próprio Gilson Daniel chegou a afirmar publicamente.
A relação política dela com o presidente estadual da legenda já havia esfriado quando Emanuela decidiu se filiar ao PSB, no fim do ano passado.
"Escolhi o PSB porque o partido tem uma forma de governar que ajuda muito os municípios. Como prefeita e vereadora, percebi como a parceria com o governo estadual é importante. Sou municipalista. O governo Casagrande faz investimentos em todas as cidades do Espírito Santo", afirmou a secretária.
"Na Secretaria de Governo, vamos ajudar os novos prefeitos, eleitos em 2024, a entrarem no mesmo ritmo do governo estadual, que é bem acelerado", completou.
Para disputar as eleições de 2026, entretanto, Emanuela Pedroso vai ter que sair do governo até o início de abril do ano que vem, por exigência da legislação eleitoral.
Letícia Gonçalves
Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.