Vitória termina ano com saldo negativo de 3.550 empregos

O município de Vitória
terminou 2020 com um saldo negativo de empregos, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizadas nesta quinta-feira (28). A Capital abriu 47.804 vagas, mas demitiu 51.354, havendo um déficit de 3.550 postos de trabalho.
Os semáforos das principais vias de Vitória estão repletos de cidadãos, com letreiros, que ora têm pedido emprego ora pedem ajuda para alimentar suas famílias.
Também tiveram destaque negativo São Mateus
(-1.125), Cariacica (-887), Guarapari (-529) e Venda Nova do Imigrante (-328). Esses municípios, junto com Vitória, ou fazem parte de uma região densamente ocupada ou são localizados em áreas turísticas, com forte influência da agricultura.
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos.