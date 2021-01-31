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Leonel Ximenes

Vitória termina ano com saldo negativo de 3.550 empregos

A Capital abriu 47.804 vagas, mas demitiu 51.354 trabalhadores

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos Crédito: Agência Brasil
O município de Vitória terminou 2020 com um saldo negativo de empregos, de acordo com as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), atualizadas nesta quinta-feira (28). A Capital abriu 47.804 vagas, mas demitiu 51.354, havendo um déficit de 3.550 postos de trabalho.
Os semáforos das principais vias de Vitória estão repletos de cidadãos, com letreiros, que ora têm pedido emprego ora pedem ajuda para alimentar suas famílias.
Também tiveram destaque negativo São Mateus (-1.125), Cariacica (-887), Guarapari (-529) e Venda Nova do Imigrante (-328). Esses municípios, junto com Vitória, ou fazem parte de uma região densamente ocupada ou são localizados em áreas turísticas, com forte influência da agricultura.
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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