Vereador de Cariacica contrata "minorias" para sua assessoria

Candidatos participam de seleção do gabinete do Professor Elinho em Cariacica. Crédito: Divulgação

Por meio de uma prova, o gabinete do vereador Professor Elinho (PV), de Cariacica, realizou ontem a segunda etapa de um processo seletivo para contratar um assessor transexual. O ato não é isolado: o parlamentar verde tem priorizado a contratação de representantes das chamadas “minorias” para compor sua assessoria.

Direitos humanos

Auxiliam no mandato de Elinho um assessor LGBTI, mulheres e pessoas da comunidade. Em breve, ele vai nomear uma pessoa negra para completar sua equipe, de sete integrantes. “Essa inclusão das minorias em nossa equipe simboliza a síntese do nosso mandato”, diz o vereador, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cariacica.

Pegando fogo

Assessora de importante secretaria de Estado estava em polvorosa na internet, durante o expediente, comentando o vídeo vazado do ator global Cauã Reymond, que mostra “tudo”. A coluna sugere à colega que tome um banho frio para acalmar os ânimos.

E Brumadinho?

Ontem, num debate na Findes que reuniu representantes de grandes empresas do Estado, uma pessoa da plateia perguntou ao executivo da Vale sobre a situação de Brumadinho, em Minas Gerais.

Nada a declarar

O moderador perguntou ao executivo da mineradora se ele queria comentar o assunto. O representante, por sua vez, perguntou a um assessor se queria, o auxiliar disse que não, e ficou por isso mesmo.

Preferência nacional

Grupos de WhatsApp na Grande Vitória estão se diversificando. A moda agora é reunir “caçadores” dos melhores preços de cerveja. As publicações são acompanhadas de fotos dos preços dos produtos e a localização de onde é possível pechinchar.

Privatizem o BB!

A censura de Bolsonaro à propaganda do Banco do Brasil para os jovens mostra, além do preconceito, que o Estado mais uma vez interfere onde não deve. Mas isso tem solução.

Da PM, com amor

Durante a apresentação da Banda da PM na noite de quinta-feira, na Prainha, em Vila Velha, um oficial distribuiu 184 rosas vermelhas a mulheres. Em homenagem ao 184º aniversário da Polícia Militar.

Fica pra 2020

Como este ano não tem eleição, o número de políticos na Romaria dos Homens deve ser menor.

Julgando a pipoca

Um veterano advogado saiu com fome ontem à tarde do Fórum de Vila Velha. Segundo ele, havia um cheiro irresistível de pipoca no ar.

Ele voltou

O ex-senador, ex-marido de Lauriete e ex-futuro ministro Magno Malta apareceu recentemente ao lado do Apóstolo Estêvam, do dono das lojas Havan, Luciano Hang, e do apresentador Ratinho. O motivo do encontro eclético: a Marcha para Jesus, que neste ano deve ter a presença de Bolsonaro.

Tá explicado

Internauta lembra que Filosofia é palavra de origem grega que significa “amor ao saber” ou “amor pela sabedoria”.

Fofos

Na entrada da lanchonete do Hospital Evangélico em Vila Velha a recepção é feita por uma simpática dupla de gatos.

Mão na roda

Um microônibus adaptado do Mão na Roda, do Transcol, vai atender os cadeirantes durante a Festa da Penha. O embarque é feito na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, das 7h às 18h. O desembarque será na entrada do Convento, onde uma van fará o restante do percurso até o campinho.

Pena vencida

Levantamento da Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), indica que pelo menos 100 detentos estão com a permanência vencida na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).

Superlotação

Esses presos já poderiam estar no regime aberto. Dados de março apontam que 1.447 internos estão no local. A capacidade é para 604.

Barra de Enivaldo

Líder do governo na Assembleia, Enivaldo dos Anos (PSD) está sendo estimulado a ser candidato a prefeito de Barra de São Francisco.

Valei-me!

Dez secretários acompanham o governador Casagrande hoje a São Paulo. É quase uma minirromaria.

Alô, Bolsonaro!