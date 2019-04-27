Vereador de Cariacica contrata "minorias" para sua assessoria

Candidatos participam de seleção do gabinete do Professor Elinho em Cariacica.Crédito: Divulgação
Por meio de uma prova, o gabinete do vereador Professor Elinho (PV), de Cariacica, realizou ontem a segunda etapa de um processo seletivo para contratar um assessor transexual. O ato não é isolado: o parlamentar verde tem priorizado a contratação de representantes das chamadas “minorias” para compor sua assessoria.
Direitos humanos
Auxiliam no mandato de Elinho um assessor LGBTI, mulheres e pessoas da comunidade. Em breve, ele vai nomear uma pessoa negra para completar sua equipe, de sete integrantes. “Essa inclusão das minorias em nossa equipe simboliza a síntese do nosso mandato”, diz o vereador, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Cariacica.
Pegando fogo
Assessora de importante secretaria de Estado estava em polvorosa na internet, durante o expediente, comentando o vídeo vazado do ator global Cauã Reymond, que mostra “tudo”. A coluna sugere à colega que tome um banho frio para acalmar os ânimos.
E Brumadinho?
Ontem, num debate na Findes que reuniu representantes de grandes empresas do Estado, uma pessoa da plateia perguntou ao executivo da Vale sobre a situação de Brumadinho, em Minas Gerais.
Nada a declarar
O moderador perguntou ao executivo da mineradora se ele queria comentar o assunto. O representante, por sua vez, perguntou a um assessor se queria, o auxiliar disse que não, e ficou por isso mesmo.
Preferência nacional
Grupos de WhatsApp na Grande Vitória estão se diversificando. A moda agora é reunir “caçadores” dos melhores preços de cerveja. As publicações são acompanhadas de fotos dos preços dos produtos e a localização de onde é possível pechinchar.
Privatizem o BB!
A censura de Bolsonaro à propaganda do Banco do Brasil para os jovens mostra, além do preconceito, que o Estado mais uma vez interfere onde não deve. Mas isso tem solução.
Da PM, com amor
Durante a apresentação da Banda da PM na noite de quinta-feira, na Prainha, em Vila Velha, um oficial distribuiu 184 rosas vermelhas a mulheres. Em homenagem ao 184º aniversário da Polícia Militar.
Fica pra 2020
Como este ano não tem eleição, o número de políticos na Romaria dos Homens deve ser menor.
Julgando a pipoca
Um veterano advogado saiu com fome ontem à tarde do Fórum de Vila Velha. Segundo ele, havia um cheiro irresistível de pipoca no ar.
Ele voltou
O ex-senador, ex-marido de Lauriete e ex-futuro ministro Magno Malta apareceu recentemente ao lado do Apóstolo Estêvam, do dono das lojas Havan, Luciano Hang, e do apresentador Ratinho. O motivo do encontro eclético: a Marcha para Jesus, que neste ano deve ter a presença de Bolsonaro.
Tá explicado
Internauta lembra que Filosofia é palavra de origem grega que significa “amor ao saber” ou “amor pela sabedoria”.
Fofos
Na entrada da lanchonete do Hospital Evangélico em Vila Velha a recepção é feita por uma simpática dupla de gatos.
Mão na roda
Um microônibus adaptado do Mão na Roda, do Transcol, vai atender os cadeirantes durante a Festa da Penha. O embarque é feito na Praça Duque de Caxias, no Centro de Vila Velha, das 7h às 18h. O desembarque será na entrada do Convento, onde uma van fará o restante do percurso até o campinho.
Pena vencida
Levantamento da Comissão de Segurança da Assembleia, presidida pelo deputado Danilo Bahiense (PSL), indica que pelo menos 100 detentos estão com a permanência vencida na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV).
Superlotação
Esses presos já poderiam estar no regime aberto. Dados de março apontam que 1.447 internos estão no local. A capacidade é para 604.
Barra de Enivaldo
Líder do governo na Assembleia, Enivaldo dos Anos (PSD) está sendo estimulado a ser candidato a prefeito de Barra de São Francisco.
Valei-me!
Dez secretários acompanham o governador Casagrande hoje a São Paulo. É quase uma minirromaria.
Alô, Bolsonaro!
Brasil não pode ser o país do turismo gay, mas pode continuar a ser o do turismo sexual?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.