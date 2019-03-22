Usuários estão comprando drogas com moedas estrangeiras no ES

Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Viana
, tiveram uma surpresa nesta sexta-feira (22) ao cumprirem um mandado de busca e apreensão: eles flagraram moedas internacionais em posse de traficantes.
A coleção é de fazer invejar até a casas de câmbio: peso argentino, mexicano, boliviano, euro e dólar, além de centenas de reais. A constatação, pelos valores das notas internacionais apreendida, é a de que consumidores estão pagando pelos entorpecentes com esse dinheiro.
As ações foram nos bairros Soteco, Ipanema, Santa Terezinha, Santo Agostinho e Vila Nova.
Nesta mesma operação, o cão Iron demonstrou a importância de um animal com faro apurado para descobrir onde estão drogas, armas e explosivos. Ele localizou uma pistola nove milímetros no meio do mato.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos. A operação foi comandada pelo próprio comandante da 11ª Companhia Independente, major Siqueira.
1 base de radiocomunicador
1 Pistola cal. 9mm israelense
58 pinos pequenos de cocaína
5 pinos grandes de cocaína