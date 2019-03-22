Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Usuários estão comprando drogas com moedas estrangeiras no ES

A coleção apreendida pela PM é de fazer invejar até a casas de câmbio: peso argentino, mexicano, boliviano, euro e dólar, além de centenas de reais

Publicado em 22 de Março de 2019 às 13:38

Públicado em 

22 mar 2019 às 13:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moedas estrangeiras, além de reais, foram apreendidas pela Polícia Militar Crédito: Divulgação
Policiais da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Viana, tiveram uma surpresa nesta sexta-feira (22) ao cumprirem um mandado de busca e apreensão: eles flagraram moedas internacionais em posse de traficantes.
A coleção é de fazer invejar até a casas de câmbio: peso argentino, mexicano, boliviano, euro e dólar, além de centenas de reais. A constatação, pelos valores das notas internacionais apreendida, é a de que consumidores estão pagando pelos entorpecentes com esse dinheiro.
As ações foram nos bairros Soteco, Ipanema, Santa Terezinha, Santo Agostinho e Vila Nova.
Faro apurado
Nesta mesma operação, o cão Iron demonstrou a importância de um animal com faro apurado para descobrir onde estão drogas, armas e explosivos. Ele localizou uma pistola nove milímetros no meio do mato.
Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão. Dois homens foram presos. A operação foi comandada pelo próprio comandante da 11ª Companhia Independente, major Siqueira.
O QUE FOI APREENDIDO
1 algema
1 porta algema
2 trituradores
1 faca
1 base de radiocomunicador
US$ 12
7 pesos bolivianos
10 pesos cubanos
20 pesos mexicanos
5 euros
01 yuan
R$ 6.970,50
1 Pistola cal. 9mm israelense 
16 munições 
R$ 470 
14 buchas de maconha
R$ 50 em espécie
2 máquinas caça-níquel
58 pinos pequenos de cocaína
5 pinos grandes de cocaína 
1 papelote de cocaína

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

drogas Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados