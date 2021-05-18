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Leonel Ximenes

Tribunal no ES vai homenagear José Luiz Gobbi com nome de auditório

Ator e produtor cultural, que morreu na semana passada, trabalhou no órgão de 1975 a 2020

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

18 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) vão votar nesta terça-feira (18) uma proposta de homenagem a José Luiz Gobbi, morto na semana passada, com o nome do ator para o auditório do TCES. Gobbi, que tinha 66 anos, morreu na semana passada, em Guaçuí, vítima de enfisema pulmonar.
O futuro homenageado, que também era produtor cultural e especialista em voz e oratória, foi servidor comissionado do Tribunal de Contas de 1975 a 2020, quando se aposentou e foi morar no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, no Caparaó.
A reunião de deliberação da homenagem, que começa às 14h, é chamada de "decisão plenária administrativa". Será realizada por videoconferência, mas, segundo a assessoria do TCES, equivale a uma reunião presencial. A portaria com a homenagem é de iniciativa do presidente do Tribunal, Rodrigo Chamoun.
O auditório que receberá o nome de Gobbi é o maior do TCES, onde são realizados eventos internos, externos e algumas sessões solenes. O próprio Gobbi tinha muita ligação com o local, para onde ele levou muitos palestrantes.
O ator também se apresentou no auditório e dirigiu uma peça em comemoração ao Dia do Servidor. Gobbi trabalhou muito tempo na função de organização de eventos do Tribunal de Contas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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