Tribunal no ES vai homenagear José Luiz Gobbi com nome de auditório

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) vão votar nesta terça-feira (18) uma proposta de homenagem a José Luiz Gobbi, morto na semana passada, com o nome do ator para o auditório do TCES. Gobbi, que tinha 66 anos, morreu na semana passada, em Guaçuí, vítima de enfisema pulmonar.

O futuro homenageado, que também era produtor cultural e especialista em voz e oratória, foi servidor comissionado do Tribunal de Contas de 1975 a 2020, quando se aposentou e foi morar no distrito de Patrimônio da Penha, em Divino de São Lourenço, no Caparaó.

A reunião de deliberação da homenagem, que começa às 14h, é chamada de "decisão plenária administrativa". Será realizada por videoconferência, mas, segundo a assessoria do TCES, equivale a uma reunião presencial. A portaria com a homenagem é de iniciativa do presidente do Tribunal, Rodrigo Chamoun.

O auditório que receberá o nome de Gobbi é o maior do TCES, onde são realizados eventos internos, externos e algumas sessões solenes. O próprio Gobbi tinha muita ligação com o local, para onde ele levou muitos palestrantes.