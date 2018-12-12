Rodney Miranda será secretário de Segurança em Goiás

Batido o martelo: o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou nesta terça (11) que Rodney Miranda será o futuro secretário de Segurança daquele Estado.
Ao jornal digital "A Redação", da capital goiana, Rodney disse que pretende aumentar a eficiência da polícia local: "Melhorar a estrutura das polícias será um dos desafios. Vamos trabalhar também para melhorar a qualidade das investigações e aumentar o índice de resolubilidade".
O delegado federal foi por duas vezes secretário de Segurança do Espírito Santo na gestão do governador Paulo Hartung. Foi também deputado estadual e prefeito de Vila Velha.
Rodney também tinha sido cotado para assumir a Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Cariacica a convite do prefeito Juninho.