Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Rodney Miranda será secretário de Segurança em Goiás

Rodney disse que pretende aumentar a eficiência da polícia local: "Melhorar a estrutura das polícias será um dos desafios"

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 21:22

Públicado em 

11 dez 2018 às 21:22
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rodney foi convidado para o cargo pelo governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado. Crédito: Gazeta Online
Batido o martelo: o governador eleito de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou nesta terça (11) que Rodney Miranda será o futuro secretário de Segurança daquele Estado.
Ao jornal digital "A Redação", da capital goiana, Rodney disse que pretende aumentar a eficiência da polícia local: "Melhorar a estrutura das polícias será um dos desafios. Vamos trabalhar também para melhorar a qualidade das investigações e aumentar o índice de resolubilidade".
O delegado federal foi por duas vezes secretário de Segurança do Espírito Santo na gestão do governador Paulo Hartung. Foi também deputado estadual e prefeito de Vila Velha.
Rodney também tinha sido cotado para assumir a Secretaria Municipal de Controle e Transparência de Cariacica a convite do prefeito Juninho. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Goiás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados