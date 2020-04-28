Pressão e Covid-19: psicólogos atenderam 429 profissionais de plano médico no ES

Profissionais da linha de frente do combate ao Covid-19 estão vivendo sob intensa pressão Crédito: Divulgação

Haja pressão emocional. O serviço de apoio e suporte emocional da Unimed Vitória, criado após o início da pandemia da Covid-19, já atendeu a 429 médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem das unidades da cooperativa que estão na linha de frente de combate à doença. O atendimento, chamado plantão psicológico, é feito por quatro profissionais.

INFECTADOS NOS PRESÍDIOS

Até o momento, 11 servidores que trabalham no sistema prisional do ES estão com casos confirmados do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), seis internos apresentaram sintomas leves da doença e 38 presos, com suspeita da Covid-19, foram submetidos a teste.

ÓTICAS SERÃO REABERTAS

O setor ótico comemora a reabertura das suas lojas no ES, previstas para o dia 4 de maio. Há algum tempo as empresas da área argumentavam com o governo do Estado que só quem usa óculos pode avaliar a falta que faz uma ótica aberta quando o paciente precisa.

O ÚLTIMO ADEUS

Casagrande (PSB) foi uma das pouco mais de 20 pessoas que foram ao velório e sepultamento do ex-prefeito de Vila Velha Vasco Alves, o Vasquinho. O governador estava devidamente protegido com máscara.

DESNAMORANDO, DESMORONANDO

Gente, alguém sabe por onde anda, o que faz e o que pensa a secretária nacional de Cultura, Regina Duarte, a “namoradinha do Brasil”?

SEM VOZ

E o porta-voz, do governo, general Rêgo Barros, alguém viu?

MILAGRES ACONTECEM

Em alguns postos da Grande Vitória, o litro de gasolina caiu R$ 1 nos últimos 40 dias.

TIOS DO ZAP

Especialista observa que alguns prefeitos no ES não entenderam que o celular deve ficar na horizontal para a melhor resolução e visualização nas entrevistas coletivas.

NEGÓCIO DIGITAL

Há lojas de produtos alimentícios que preferem disponibilizar a opção de pagamento via um conhecido aplicativo capixaba. A razão de não aderirem a outros aplicativos, como os de entrega, é o custo-benefício: “Teria de aumentar em 25%, por exemplo, o preço da castanha. Melhor deixar como está”, explica o empreendedor

SÓCIO DA TELEXFREE CONTINUARÁ PRESO

Ricardo Lewandowski (STF), negou o pedido de revogação da prisão preventiva para extradição do empresário Carlos Nataniel Wanzeler, que responde a ações penais no Brasil e nos EUA por envolvimento em esquema de pirâmide financeira da Telexfree. Ele está em Bangu 8, no Rio, à espera do pedido de extradição feito pelos EUA.

O PERIGO DO ÁLCOOL

Leitor conta que moradora de Jardim Camburi, que deixou frasco de álcool dentro de um veículo sob o sol quente, teve prejuízo. A embalagem explodiu por causa do calor e o carro sofreu danos na porta do motorista.

BOLSONARO ACIMA DE TUDO

Em carta a seus colegas senadores, o senador Marcos do Val (Podemos) diz que não apoia a instauração de uma CPI para apurar os supostos crimes cometidos por Bolsonaro. O senador em primeiro mandato também afirma que é contra o impeachment do presidente.

DEUS AJUDA A QUEM CEDO MADRUGA

Há clientes idosos chegando às 7h em pontos aos supermercados. Eles têm maior liberdade para escolher os produtos e a concentração fica muito reduzida.

ALÔ, SERGIO MORO!