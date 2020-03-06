Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para contratar 13 médicos

A Secretaria Municipal de Saúde abriu inscrição para o processo seletivo simplificado (001/2020) que estabelece normas para seleção e contratação de 13 médicos. As inscrições vão até 18 de março.
Os profissionais contratados, que vão receber de R$ 5 mil a R$ 8 mil mensais, atuarão em unidades de saúde do município e em programas específicos da Secretaria de Saúde.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico na internet, a partir desta segunda-feira (9). O candidato deve acessar o portal da PMVV, onde está disponível o formulário de inscrição.
Com exceção do médico ginecologista obstetra plantonista, com regime de 24h semanais, as demais 12 especialidades serão contratadas para o regime de 20h: ginecologista,
médico psiquiatra infantil, médico psiquiatra adulto, geriatra, infectologista adulto, pediatra, especialista em medicina de família comunidade, neurologista pediátrico, endocrinologista, clínico-geral plantonista, cardiologista e neurologista adulto.