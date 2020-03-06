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Leonel Ximenes

Prefeitura de Vila Velha abre processo seletivo para contratar 13 médicos

Inscrições começam nesta segunda (9) e vão até 18 de março;  profissionais vão receber de R$ 5 mil a R$ 8 mil mensais

Publicado em 06 de Março de 2020 às 20:12

Públicado em 

06 mar 2020 às 20:12
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Serão contratados 13 médicos pela PMVV Crédito: Divulgação
A Secretaria Municipal de Saúde abriu inscrição para o processo seletivo simplificado (001/2020) que estabelece normas para seleção e contratação de 13 médicos. As inscrições vão até 18 de março.
Os profissionais contratados, que vão receber de R$ 5 mil a R$ 8 mil mensais, atuarão em unidades de saúde do município e em programas específicos da Secretaria de Saúde.
As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico na internet, a partir desta segunda-feira (9). O candidato deve acessar o portal da PMVV, onde está disponível o formulário de inscrição.

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Com exceção do médico ginecologista obstetra plantonista, com regime de 24h semanais, as demais 12 especialidades serão contratadas para o regime de 20h: ginecologista,
médico psiquiatra infantil, médico psiquiatra adulto, geriatra, infectologista adulto, pediatra, especialista em medicina de família comunidade, neurologista pediátrico, endocrinologista, clínico-geral plantonista, cardiologista e neurologista adulto.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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