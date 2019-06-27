Prefeito contesta CBF e diz que Mundial Sub-17 será em Cariacica

O Kleber Andrade, que terá jogos do Mundial Sub-17, fica em Campo Grande, Cariacica Crédito: G1

O prefeito Juninho vai enviar um ofício amanhã (27) à CBF e à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) protestando contra as duas entidades, porque ambas estão considerando que a subsede do Mundial Sub-17 de Futebol é em Vitória, apesar de os jogos serem realizados no Kleber Andrade, em Cariacica.

"Tivemos esse problema também na Copa de 2014, quando as seleções de Camarões e Austrália treinaram aqui", diz a assessoria do prefeito. "O mesmo ocorreu no show de Paul McCartney, que foi no Kleber Andrade, mas muitos veículos de comunicação de fora diziam que era em Vitória."

Segundo a prefeitura, a TV Globo, que transmite jogos do Campeonato Carioca e do Brasileirão, já informa que as partidas são realizadas em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.

O que diz a FES