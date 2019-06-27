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Leonel Ximenes

Prefeito contesta CBF e diz que Mundial Sub-17 será em Cariacica

Publicado em 26 de Junho de 2019 às 22:00

Públicado em 

26 jun 2019 às 22:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O Kleber Andrade, que terá jogos do Mundial Sub-17, fica em Campo Grande, Cariacica Crédito: G1
O prefeito Juninho vai enviar um ofício amanhã (27) à CBF e à Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) protestando contra as duas entidades, porque ambas estão considerando que a subsede do Mundial Sub-17 de Futebol é em Vitória, apesar de os jogos serem realizados no Kleber Andrade, em Cariacica.
"Tivemos esse problema também na Copa de 2014, quando as seleções de Camarões e Austrália treinaram aqui", diz a assessoria do prefeito. "O mesmo ocorreu no show de Paul McCartney, que foi no Kleber Andrade, mas muitos veículos de comunicação de fora diziam que era em Vitória."
Segundo a prefeitura, a TV Globo, que transmite jogos do Campeonato Carioca e do Brasileirão, já informa que as partidas são realizadas em Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória.
O que diz a FES
Em nota ao Blog, a Assessoria de Imprensa da Federação de Futebol (FES) esclarece, a propósito da nota “A Ilha cresceu”, publicada nesta quarta-feira (26) na Coluna Leonel Ximenes, que "a sede é onde as equipes ficam hospedadas e concentradas, e este é o conceito de sede para a Fifa. Portanto, os treinos acontecerão nos municípios de Vitória e Serra, e o jogos em Cariacica". 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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