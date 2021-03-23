Poucas&Boas: Pretos e pardos morrem mais de Covid no ES

Dos 19.502 casos confirmados de Covid em pretos, 502 foram a óbito, o que dá uma taxa de 2.574 mortes para cada 100 mil pessoas Crédito: Divulgação

A taxa de mortes de pretos e de pardos no Espírito Santo, para cada grupo de 100 mil habitantes, é maior do que a de brancos, segundo os dados do Painel Covid-19 do governo do Estado. Até esta segunda-feira (22), dos 19.502 casos confirmados em pretos, 502 foram a óbito, o que dá uma taxa de 2.574 mortes para cada 100 mil. Já entre os pardos, das 116.023 confirmações, houve 2.411 mortes, o que representa uma taxa de 2.078 mortes para cada 100 mil, enquanto entre os brancos aconteceram 121.756 notificações do novo coronavírus e 2.453 não resistiram à doença (taxa de 2.014 mortes a cada 100 mil).

JARDIM CAMBURI LIDERA

Jardim Camburi , em Vitória, lidera as mortes conjuntas de pretos e pardos, com 1.408 casos, enquanto Interlagos, em Linhares, contabiliza 955 ocorrências.

ABRIU, FECHOU

Teve empreendedor que deu um jeito de abrir o comércio no domingo (21). Um hortifrúti, em Jóquei de Itaparica, Vila Velha, funcionou normalmente ao longo do dia. Mas na Mata da Praia, Vitória, uma padaria perto de uma Igreja Católica não teve a mesma “sorte”. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros fecharam o local.

COVID NO CALÇADÃO

O calçadão da Praia de Camburi se manteve cheio entre o fim da tarde e o início da noite. Inclusive na parte que é uma verdadeira penumbra, na região do aeroporto. Tem morador esperando para ontem as promessas ditas nas redes sociais de que a iluminação começará a ser consertada a partir de abril.

CIDADE SOL OU CIDADE LUA?

Quem chegou a Vitória pelo aeroporto, no último fim de semana, encontrou uma cidade fantasma: as luzes e os semáforos da Av. Adalberto Simão Nader estavam todos desligados no cruzamento com a entrada do terminal aeroportuário. O mesmo quadro se repetiu na orla da Capital, em pontos da Praça do Papa, na Praia do Canto e na Av. Dante Michelini, na altura do aeroporto, além da Av. Norte-Sul.

SERVIÇO ESSENCIAL?

Mesmo na quarentena, profissionais do entretenimento sexual estiveram na orla de Camburi, não se intimidaram com o fechamento de alguns serviços essenciais e estavam batendo ponto ao longo do fim de semana.

OREMOS

Igrejas neopentecostais, inclusive em bairros nobres da Grande Vitória, fizeram cultos com uma quantidade de pessoas que poderia ser considerada aglomeração.

11º PIOR DO PAÍS

O Espírito Santo, até o último sábado (20), tinha o 11º pior isolamento do país, segundo informações do Mapa Brasileiro da Covid-19, da Inloco. O isolamento estava no patamar de 39,36%. O pior resultado foi no Mato Grosso do Sul (36,01%), enquanto o melhor foi no Acre (55,49%).

ALÔ, CASÃO!

O governador Renato Casagrande deu entrevista na noite deste domingo (21) para a GloboNews, mas seu conteúdo foi prejudicado pelo seu som. Um fone de ouvido e um microfone mais adequados fariam toda a diferença.

ORELHA QUENTE

Aliás, o governador deve estar com orelha quente pelos ataques proferidos pelo ex-deputado federal Carlos Manato – e aliados – ao longo do primeiro fim de semana da quarentena.

FILA DA COVID

O take away (modalidade em que o consumidor pega o seu pedido no ponto de venda) foi proibido no decreto governamental, mas muitas lanchonetes e estabelecimentos não seguiram a norma. Consumidores na Praia de Santa Helena, por exemplo, faziam fila para pegar o lanche em uma hamburgueria.

OREMOS TAMBÉM

Do deputado federal Evair de Melo (PP), no Twitter: “Parabenizar a Paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante pelos protocolos que estão permitindo missas e celebrações. Boa distribuição dos fiéis, distanciamento, redução em atividades extras. Foi muito bom os fiéis presentes orando por todos. Poderia o Estado fazer igual”.

FREIO DE ARRUMAÇÃO

A propósito, resta saber como o novo bispo de Cachoeiro, dom Luiz Fernando Lisboa, vai organizar as paróquias da sua diocese em relação às celebrações nestes tempos de pandemia cada vez mais forte. Venda Nova, por exemplo, é subordinada ao prelado.

DEUS ESTÁ EM TODO LUGAR

A Arquidiocese de Vitória, por sua vez, determinou que não houvesse celebrações presenciais em suas paróquias.

ABENÇOADO E IMUNIZADO

Dom Décio Zandonade, bispo emérito de Colatina, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid.

MÁSCARA DA ENGANAÇÃO

Tem consumidor indo para os supermercados com a máscara de acrílico, que não dá proteção alguma contra a Covid. Era a mesma máscara que o prefeito Lorenzo Pazolini, de Vitória, usava e acabou jogando-a no lixo. Estabelecimentos precisam ser mais rigorosos.

COVID NA PRAIA

As areias da Praia da Costa ficaram lotadas até as 18h deste domingo.

CONSTATAÇÃO

Idosos e seus parentes estão tendo um ataque de nervos para agendar vacinação em algumas prefeituras da Grande Vitória.

EUCLÉRIO 1 x 0 KIM

O visual de Euclério Sampaio, incluindo os cabelos arrepiados, está muito parecido com o do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Mas o prefeito de Cariacica é um ser humano melhor. E não tem bomba atômica para detonar quando fica nervoso. Graças!

PH ASSINOU

O ex-governador Paulo Hartung é o representante do ES no documento em que empresários, economistas e banqueiros cobram medidas do governo federal contra a pandemia de Covid-19. No total, 500 pessoas assinaram o documento.

ALÔ, BOLSONARO!