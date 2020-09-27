Poucas&Boas: Por que a Avenida Lindenberg é tão problemática?

Ao longo da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, os buracos tomam conta da pista Crédito: Adalberto Cordeiro

Principal via urbana de Vila Velha e às vésperas de completar 70 anos, a Avenida Lindenberg, pelas suas dimensões e tráfego intenso, reúne um conglomerado urbano de alta vulnerabilidade social, principalmente pela quantidade de homicídios. De janeiro a agosto deste ano foram 27 - uma média de um assassinato a cada 10 dias ao longo da sua extensão. A liderança no índice de homicídios fica com Ilha dos Ayres, com seis assassinatos.

São 16 bairros anexos à via que liga Vila Velha a Vitória e a Cariacica e ainda permite a conexão rodoviária do porto da cidade com todo o Estado: Alecrim, Alvorada, Aribiri, Ataíde, Cobi de Cima, Cobilândia, Glória, Ibes, Ilha dos Ayres, Industrial, Jardim Marilândia, Nossa Senhora da Penha, Nova América, Planalto, Santa Inês e Santa Rita.

Em época de chuva forte a Avenida Lindenberg, que tem um precário sistema de drenagem e pavimentação irregular, fica com bolsões de alagamento em vários trechos, muitas vezes paralisando o trânsito. Sem contar que o município tem uma frota de 234.977 veículos, e parte dela utiliza a via como circulação.

Motoristas e pedestres reclamam muitos das condições da Lindenberg, que conta com uma companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM. São buracos na pista e má iluminação, principalmente no trecho próximo ao limite com Cariacica e Vitória.

Durante a pandemia de Covid-19, alguns pontos de comércio foram fechados, devido ao forte impacto na economia. Neste ano, duas pessoas já morreram em acidentes na avenida. O último foi na sexta-feira (24) com o atropelamento de um ciclista na altura do bairro Alecrim.

A via foi construída durante o governo de Jones dos Santos Neves, com pista simples, sem acostamento e com aproximadamente 10 quilômetros. Foi inaugurada durante as comemorações do 4° centenário de Vitória, em 8 de setembro de 1951, tendo sido o primeiro trecho efetivamente asfaltado no Espírito Santo. Ainda sendo uma rodovia, recebeu o nome em homenagem ao ex-governador Carlos Lindenberg.

FAÇA O QUE EU ASSINO...

Presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM) bate bumbo e diz que é o autor da lei que obriga a instalação de rampas para acesso de deficientes físicos a casas lotéricas e caixas de autoatendimento bancário.

MAS NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO...

Muito bom! Pena que a própria Câmara de Vila Velha não tenha uma rampa para os deficientes. Deve ser esquecimento do nobre (e eterno) vereador.

A RECLAMAÇÃO

Empresário do Centro de Vila Velha ligou para a EDP para ponderar sobre a inconveniência do horário de desligamento da energia elétrica para manutenção, em plena segunda-feira, das 9h às 14h30.

A SOLUÇÃO

Vejam só a resposta que o moço recebeu da atendente da concessionária de energia elétrica: “compre um gerador!”. Pode isso, Arnaldo?

MARQUE COM O X

O que vai acontecer primeiro:

( ) Um time capixaba vai para a Primeira Divisão;

( ) A conclusão das novas obras da Terceira Ponte;

( ) O retorno do aquaviário;

( ) A duplicação da BR 262;

( ) A Nasa vai descobrir vida em outro planeta.

ESTÁ EXPLICADO

Aos 20 anos de idade, Carlos Bolsonaro comprou imóvel de R$ 150 mil com dinheiro vivo; valor corrigido equivale hoje a R$ 366 mil. Ou seja, 1.690 notas de R$ 200.

QUEM É O INCENDIÁRIO?

A propósito, leitor comenta uma das barbaridades proferidas pelo presidente na Assembleia-Geral da ONU: “Os índios estão no Brasil há 40 mil anos e resolveram atear fogo na floresta justamente no governo Bolsonaro”.

O ES NÃO EXISTE?

Em sua página na internet, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia do Ministério do Meio Ambiente, divulga a relação de parques nacionais para serem visitados.

O ES NÃO EXISTE? 2

Das 40 unidades de conservação na lista, não consta o Parque Nacional do Caparaó, na divisa ES/MG. O nosso parque está escondido em outra lista, junto com “outras unidades do ICMBio”, após a relação de “florestas nacionais” e “áreas de proteção ambiental”.

ESTÁ PASSANDO

Lembrando que o ministro [da destruição] do Meio Ambiente é Ricardo Salles, aquele famoso do “passar uma boiada”.

TUDO EM CASA

O presidente da Câmara de Linhares, Ricardinho da Farmácia (Republicanos), desistiu da reeleição. Mas a família já tem uma sucessora: a mulher dele, a “influenciadora digital” Marcelle Miranda (do mesmo partido), vai disputar uma vaga no Legislativo.

SAUDADE DOS ALPES...

Suíço de nascimento (veio com 1 ano de idade para o Brasil), o vereador Antônio Emílio (Cidadania) é candidato a prefeito de Nova Venécia. Sei não, mas acho que é mais fácil administrar Zurique ou Genebra.

ELAS ESTÃO COM FOME

Foi inaugurado neste fim de semana, em Itaparica, Vila Velha, um restaurante com nome de mulher e cujos pratos têm nome de mulher.

SEGURANÇA EM DEBATE

Capa do livro sobre segurança Crédito: Divulgação

Está sendo lançado o livro “Alpha Bravo Brasil: Crimes Violentos Contra o Patrimônio”, que reúne pesquisas acadêmicas realizadas por profissionais especializados em Segurança Pública de todo o país. Escrito por 10 especialistas no setor, inclusive Hélio de Carvalho, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo (Sinpef-ES), a obra discute o atual cenário criminal brasileiro no que tange a crimes violentos contra o patrimônio.

CONSUMO DE INTERNET

Há expectativa de que seja votado na próxima semana, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês. O projeto é de autoria do deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Espírito Santo tem 599.384 assinaturas de internet desse tipo.

ALÔ, DONA ONU!