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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Por que a Avenida Lindenberg é tão problemática?

Principal via urbana de Vila Velha faz 70 anos em 2021 com problemas que parecem insolúveis

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ao longo da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, os buracos tomam conta da pista
Ao longo da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, os buracos tomam conta da pista Crédito: Adalberto Cordeiro
Principal via urbana de Vila Velha e às vésperas de completar 70 anos, a Avenida Lindenberg, pelas suas dimensões e tráfego intenso, reúne um conglomerado urbano de alta vulnerabilidade social, principalmente pela quantidade de homicídios. De janeiro a agosto deste ano foram 27 - uma média de um assassinato a cada 10 dias ao longo da sua extensão. A liderança no índice de homicídios fica com Ilha dos Ayres, com seis assassinatos.
São 16 bairros anexos à via que liga Vila Velha a Vitória e a Cariacica e ainda permite a conexão rodoviária do porto da cidade com todo o Estado: Alecrim, Alvorada, Aribiri, Ataíde, Cobi de Cima, Cobilândia, Glória, Ibes, Ilha dos Ayres, Industrial, Jardim Marilândia, Nossa Senhora da Penha, Nova América, Planalto, Santa Inês e Santa Rita.
Em época de chuva forte a Avenida Lindenberg, que tem um precário sistema de drenagem e pavimentação irregular, fica com bolsões de alagamento em vários trechos, muitas vezes paralisando o trânsito. Sem contar que o município tem uma frota de 234.977 veículos, e parte dela utiliza a via como circulação.
Motoristas e pedestres reclamam muitos das condições da Lindenberg, que conta com uma companhia do Batalhão de Polícia de Trânsito da PM. São buracos na pista e má iluminação, principalmente no trecho próximo ao limite com Cariacica e Vitória.
Durante a pandemia de Covid-19, alguns pontos de comércio foram fechados, devido ao forte impacto na economia. Neste ano, duas pessoas já morreram em acidentes na avenida. O último foi na sexta-feira (24) com o atropelamento de um ciclista na altura do bairro Alecrim.
A via foi construída durante o governo de Jones dos Santos Neves, com pista simples, sem acostamento e com aproximadamente 10 quilômetros. Foi inaugurada durante as comemorações do 4° centenário de Vitória, em 8 de setembro de 1951, tendo sido o primeiro trecho efetivamente asfaltado no Espírito Santo. Ainda sendo uma rodovia, recebeu o nome em homenagem ao ex-governador Carlos Lindenberg.

FAÇA O QUE EU ASSINO...

Presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM) bate bumbo e diz que é o autor da lei que obriga a instalação de rampas para acesso de deficientes físicos a casas lotéricas e caixas de autoatendimento bancário.

MAS NÃO FAÇA O QUE EU FAÇO...

Muito bom! Pena que a própria Câmara de Vila Velha não tenha uma rampa para os deficientes. Deve ser esquecimento do nobre (e eterno) vereador.

A RECLAMAÇÃO

Empresário do Centro de Vila Velha ligou para a EDP para ponderar sobre a inconveniência do horário de desligamento da energia elétrica para manutenção, em plena segunda-feira, das 9h às 14h30.

A SOLUÇÃO

Vejam só a resposta que o moço recebeu da atendente da concessionária de energia elétrica: “compre um gerador!”. Pode isso, Arnaldo?

MARQUE COM O X

O que vai acontecer primeiro:
(   ) Um time capixaba vai para a Primeira Divisão;
(   ) A conclusão das novas obras da Terceira Ponte;
(   ) O retorno do aquaviário;
(   ) A duplicação da BR 262;
(   ) A Nasa vai descobrir vida em outro planeta.

ESTÁ EXPLICADO

Aos 20 anos de idade, Carlos Bolsonaro comprou imóvel de R$ 150 mil com dinheiro vivo; valor corrigido equivale hoje a R$ 366 mil. Ou seja, 1.690 notas de R$ 200.

QUEM É O INCENDIÁRIO?

A propósito, leitor comenta uma das barbaridades proferidas pelo presidente na Assembleia-Geral da ONU: “Os índios estão no Brasil há 40 mil anos e resolveram atear fogo na floresta justamente no governo Bolsonaro”.

O ES NÃO EXISTE?

Em sua página na internet, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia do Ministério do Meio Ambiente, divulga a relação de parques nacionais para serem visitados.

O ES NÃO EXISTE? 2

Das 40 unidades de conservação na lista, não consta o Parque Nacional do Caparaó, na divisa ES/MG. O nosso parque está escondido em outra lista, junto com “outras unidades do ICMBio”, após a relação de “florestas nacionais” e “áreas de proteção ambiental”.

ESTÁ PASSANDO

Lembrando que o ministro [da destruição] do Meio Ambiente é Ricardo Salles, aquele famoso do “passar uma boiada”.

TUDO EM CASA

O presidente da Câmara de Linhares, Ricardinho da Farmácia (Republicanos), desistiu da reeleição. Mas a família já tem uma sucessora: a mulher dele, a “influenciadora digital” Marcelle Miranda (do mesmo partido), vai disputar uma vaga no Legislativo.

SAUDADE DOS ALPES...

Suíço de nascimento (veio com 1 ano de idade para o Brasil), o vereador Antônio Emílio (Cidadania) é candidato a prefeito de Nova Venécia. Sei não, mas acho que é mais fácil administrar Zurique ou Genebra.

ELAS ESTÃO COM FOME

Foi inaugurado neste fim de semana, em Itaparica, Vila Velha, um restaurante com nome de mulher e cujos pratos têm nome de mulher.

SEGURANÇA EM DEBATE

Capa do livro sobre segurança
Capa do livro sobre segurança Crédito: Divulgação
Está sendo lançado o livro “Alpha Bravo Brasil: Crimes Violentos Contra o Patrimônio”, que reúne pesquisas acadêmicas realizadas por profissionais especializados em Segurança Pública de todo o país. Escrito por 10 especialistas no setor, inclusive Hélio de Carvalho, vice-presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Espírito Santo (Sinpef-ES), a obra discute o atual cenário criminal brasileiro no que tange a crimes violentos contra o patrimônio.

CONSUMO DE INTERNET

Há expectativa de que seja votado na próxima semana, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que obriga as empresas prestadoras de serviço de internet a apresentar ao consumidor, na fatura mensal, gráficos que informem a velocidade diária média de envio e recebimento de dados entregues no mês. O projeto é de autoria do deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos). O Espírito Santo tem 599.384 assinaturas de internet desse tipo.

ALÔ, DONA ONU!

Não seria o caso de comprar um detector de mentiras?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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