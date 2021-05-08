Poucas&Boas: Dois africanos chegam de forma clandestina em navio no ES

Terminal Portuário de Ubu, em Anchieta Crédito: Divulgação

Um navio procedente da África atracou no Porto de Ubu, na quinta-feira (6), com dois passageiros clandestinos a bordo. A Samarco , dona do terminal portuário em Anchieta, diz que todas as medidas cabíveis foram tomadas e as autoridades competentes, Marinha e Polícia Federal , comunicadas. A mineradora informou à coluna que acompanha o caso e que os dois passageiros não estão mais no Terminal Marítimo do Porto de Ubu e foram encaminhados às autoridades competentes pela empresa responsável pela embarcação.

FUNCIONÁRIO DO MÊS

Gilson Daniel, secretário estadual de Governo: madrugador Crédito: Reprodução do Instagram

Na última quarta-feira, o secretário estadual de Governo, Gilson Daniel, chegou para trabalhar às 4h59 da madrugada. Já estão dizendo que ele é forte candidato ao Casão de Ouro. “Deus ajuda a quem cedo madruga”, afirma.

É ISSO

No último dia 1º, uma conhecida casa de entretenimento adulto da Serra publicou a seguinte mensagem no Instagram: "Parabéns a nossas meninas que levam a sério o trabalho e dão duro todo dia".

DINHEIRO SOBRANDO

A Câmara de Vereadores de Muniz Freire devolveu R$ 960 mil para o Executivo. O orçamento anual do Legislativo é de R$ 2,5 milhões. Pelo visto, pode ser enxugado para o ano que vem. Fica o dever de casa para os nove vereadores.

TEM GENTE QUE VIU

Tem escola em Jardim Camburi, em Vitória, recebendo aluno igual a mercadoria roubada. Funciona assim: alguém abre uma janelinha no portão, confere se não é fiscalização e põe o aluno para dentro por uma abertura mínima. E todos sem máscara.

SEM REI, NA TERRA DO REI

Em Cachoeiro de Itapemirim o nome mais registrado, em 2020, não foi Roberto e nem Carlos. Na verdade, foi Heitor, com 58 registros.

TRÁFICO EM POUCOS TOQUES

O tráfico de drogas, no Espírito Santo, tem se mostrado muito ativo no Twitter, rede favorita dos criminosos. Há desde anúncios de Mandelas com maconha liberada para mulheres a troca de ameaças de mortes.

MAIS CLIENTES EM PLANOS DE SAÚDE

O Espírito Santo terminou março com 1.155.882 beneficiários de planos de saúde, contra 1.111.426 do mesmo mês de 2020. Um crescimento de 3,99%, conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nunca esse tema e a importância dele foi tão debatido quanto ultimamente.

SE COLAR...

"Vazamentos", como no caso do vídeo anunciando o retorno da volta às aulas em Vitória, são a nova justificativa de políticos para falarem o que pensam, mas sem a chancela oficial. Antigamente, colocava-se a culpa nas “forças ocultas”.

O PAI DA CRIANÇA

Por falar nisso, até o momento ninguém admitiu ser o autor do vídeo que anunciou a volta das aulas em Vitória. Será preciso fazer o teste de DNA?

RENASCIMENTO

Barra de São Francisco comemora: a cidade capixaba onde surgiu a variante inglesa do coronavírus (junto com Piúma) está há sete dias sem registro de óbitos pela doença. Uma grande conquista, haja vista que, no final de março, chegou a ter oito mortes pela Covid.

QUE PAÍS É ESTE?

A situação de miséria do país é refletida pelos cruzamentos com semáforos na Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá. Em alguns momentos, todas essas paradas estão com pessoas em situação de rua ou de muita pobreza segurando cartazes com os dizeres de que estão com fome.

CAPIXABA DE VALOR

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instituiu um Grupo de Trabalho para elaborar estudos visando ao desenvolvimento de programas de integridade e compliance no âmbito do Ministério Público. Fará parte do colegiado o ex-promotor de Justiça do Estado Marcelo Zenkner, que já integra o GT do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) criado para a mesma finalidade. A meta do CNMP é criar um padrão para os programas de integridade que deverão ser instituídos em todas as unidades do país, inclusive no Ministério Público do Espírito Santo.

PAÍS EMPORCALHADO

O Brasil ainda não trata metade dos esgotos que gera (49%), o que equivale a jogar na natureza, todos os dias, 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento. Mas na Serra, no ES, a realidade é outra. Segundo o Grupo Aegea, parceiro da Cesan, na maior cidade do Estado, 90% da população têm acesso à rede de esgoto. A meta da parceria agora é alcançar índices semelhantes em Vila Velha e Cariacica, onde passaram a atuar conjuntamente mais recentemente.

MEMÓRIA VIRTUAL

Em comemoração ao Dia da Memória do Poder Judiciário, comemorado nesta segunda-feira (10), o TRE-ES lançou o Museu Virtual da instituição, com resgate histórico de vários fatos importantes da Justiça Eleitoral no Estado. Conheça o museu no link: https://sites.google.com/view/museu-virtual-trees/p%C3%A1gina-inicial?authuser=1

ROTAS TURÍSTICAS NA LEI

O deputado Carlos Von (Avante) apresentou projeto de lei que cria oito rotas turísticas no ES: do Sol e da Moqueca; do Mar e das Montanhas; do Verde e das Águas; Caminho do Imigrante; da Costa e da Imigração; do Mármore e Granito; dos Vales e do Café; e do Caparaó.

É TIRO E QUEDA

Com tantas ocorrências nos últimos tempos, moradores de Jardim da Penha e adjacências já estão marcando compromissos para antes ou depois dos tiroteios.

VAI ACABAR MINISTRO

Ideólogo do bolsonarismo, Olavo de Carvalho elogiou, em seu Twitter, o capixaba Dárcio Bracarense, conhecido militante da direita no ES.

INTOLERÂNCIA OU CIÚMES?

Por falar em redes sociais, um vídeo (de 2019) do senador Fabiano Contarato (Rede-ES) dando um abraço carinhoso no grande Caetano Veloso motivou comentários irônicos do senador José Medeiros (Podemos-MT) e do vereador federal Carluxo Bolsonaro. Teve gente que apontou homofobia nos comentários.

A CASA É GRANDE

Quer dizer que o governo do Estado nomeou Amarildo Lovato, bolsonarista fanático e secretário-geral do PSL-ES, diretor da Aderes, autarquia vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento?

ALÔ, AUTORIDADE!