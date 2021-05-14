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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Diário Oficial de Vitória homenageia a solteirona mais famosa do ES

Marly, personagem imortalizada pelo ator José Luiz Gobbi, que morreu nesta quinta, está no alto da primeira página do boletim. Prefeito decretou luto de três dias

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 19:00

Públicado em 

14 mai 2021 às 19:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A capa do Diário Oficial de Vitória com homenagem ao ator falecido nesta quarta
A capa do Diário Oficial de Vitória com homenagem ao ator falecido nesta quarta Crédito: Reprodução da internet
No decreto em que o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) institui luto oficial de três dias pela morte de José Luiz Gobbi, uma homenagem singela e merecida: a personagem Marly, criada por Milson Henriques e encenada nos palcos pelo falecido ator, aparece na capa do Diário Oficial de Vitória, bem no alto da publicação e em destaque. A solteirona mais famosa do Estado merece.

SEM O CACIQUE

O governador Renato Casagrande (PSB) autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz. Cria do Piraquê-Açu e região, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), não esteve no evento. Não esteve por falta de convite, a coluna apurou.

UNS COMEM, OUTROS OLHAM

Há testemunhas: nesta sexta de manhã, enquanto o governador e comitiva distribuíam cestas básicas para integrantes das escolas de samba, no Sambão do Povo, um grupo de moradores de rua assistia a tudo, bem pertinho da solenidade oficial.

LIBERDADE, ENFIM

Finalmente, após quase 20 anos da sua publicação, a lei que proibia a comercialização de jogos de RPG em Vila Velha foi revogada. A coluna registrou, no ano passado, decisão judicial que autorizava a venda dos livros. Agora, os fãs do jogo de interpretação de papéis podem ler e rolar seus dados sem censura.

AVANÇAR OU RETROCEDER?

Uma consulta pública no portal do Senado (https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalmateria), com mais de 27 milhões de participações, aponta ligeira preferência dos brasileiros pela manutenção do voto na urna eletrônica, sem retorno ao modelo antigo, com cédulas impressas.

CASÃO, O PESCADOR

Na solenidade de inauguração de uma ponte em Alfredo Chaves, o governador “atrapalhou” a pescaria do deputado Bruno Lamas, a quem revelou um feito: Casagrande disse que, num passado remoto, pescava lambari para comer com cebola, tomate e Coca-Cola. Tem testemunha. Um vídeo.

AÍ TEM?

Tem gente investigando os bastidores da mudança na Secretaria de Educação de Vila Velha. A situação relatada por raposas políticas é bem mais tensa do que a simpática nota da saída divulgada pela prefeitura.

SUBINDO DE PATENTE

Gente próxima à vice-prefeita de Vitória diz que ela está cada vez mais ativa. Segundo fontes, Capitã Estéfane quer deixar de ser mera coadjuvante do jogo político e ter mais protagonismo nas rodas e redes sociais.

ELE VOLTOU

Ele andava meio sumido, mas reapareceu. Luiz Paulo Vellozo Lucas participou nesta sexta de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio (DEM) para discutir o planejamento estratégico de Cariacica.

VÁ NA PAZ, GOBBI

A coluna lamenta muito a morte prematura do grande José Luiz Gobbi. Excelente ator, um ser humano exemplar, vai deixar um vazio imenso e muita saudade.

SÓ FALTOU O SARNEY

Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele e seu grupo representam a “renovação” na política brasileira. Falou isso ao lado de Collor e do presidente da Câmara, Arthur Lira.

DO ES PARA A AMÉRICA LATINA

Médicos de toda a América Latina poderão ser treinados no Centro de Excelência em Eletrofisiologia, no Hospital Santa Rita, para a utilização da técnica de Ablação de Alta Potência e Curta Duração (HPSD). O método, para a ablação da fibrilação atrial, usado no tratamento de arritmias cardíacas, foi desenvolvido no Brasil pelo eletrofisiologista capixaba Fabrício Vassallo.

HOMENAGEM PÓSTUMA

O TRE-ES fará um culto ecumênico em memória do servidor Cláudio Marques, única vítima da Covid em toda a Justiça Eleitoral capixaba. O evento, que será virtual, será na quinta-feira (20), às 17h. Cláudio, que trabalhava na Ouvidoria do órgão, dedicou 25 anos ao Tribunal.

PINTOU UM CLIMA

Manato disse à coluna que a reunião secreta que ele teve com o tucano César Colnago, no friozinho das montanhas capixabas, não foi secreta porque foi divulgada em vídeo.

NÃO À MESMICE

Pela segunda vez, o governador apresentou a mudança da matriz de risco em um cenário diferente.

COLATINA CENTENÁRIA

A Ponte Florentino Avidos, em Colatina, com a contagem regressiva para o centenário da cidade
A Ponte Florentino Avidos, em Colatina, com a contagem regressiva para o centenário da cidade Crédito: Divulgação
Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, o centenário de Colatina não passará em branco. A principal ponte da cidade (Florentino Avidos) ganhou um portal que irá marcar quantos dias faltam para as comemorações dos 100 anos da Princesinha do Norte. O Cristo da cidade também foi iluminado. No decorrer desses 100 dias, várias outras ações estão previstas.

ILHA ILHADA

Vitória faz jus à condição de ilha. É a única cidade da Grande Vitória em risco moderado e está cercada de vizinhos em risco alto para a Covid.

CONSTATAÇÃO

Na nova matriz de risco da Covid-19, na Grande Vitória, é melhor ser adversário do que aliado do governo do Estado.

ALÔ, ELEITOR!

Quantos dias você tem que trabalhar para comprar a picanha de R$ 1.800/kg de Bolsonaro?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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