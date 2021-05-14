Poucas&Boas: Diário Oficial de Vitória homenageia a solteirona mais famosa do ES

A capa do Diário Oficial de Vitória com homenagem ao ator falecido nesta quartaCrédito: Reprodução da internet
No decreto em que o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) institui luto oficial de três dias pela morte de José Luiz Gobbi, uma homenagem singela e merecida: a personagem Marly, criada por Milson Henriques e encenada nos palcos pelo falecido ator, aparece na capa do Diário Oficial de Vitória, bem no alto da publicação e em destaque. A solteirona mais famosa do Estado merece.
SEM O CACIQUE
O governador Renato Casagrande (PSB) autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz. Cria do Piraquê-Açu e região, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), não esteve no evento. Não esteve por falta de convite, a coluna apurou.
UNS COMEM, OUTROS OLHAM
Há testemunhas: nesta sexta de manhã, enquanto o governador e comitiva distribuíam cestas básicas para integrantes das escolas de samba, no Sambão do Povo, um grupo de moradores de rua assistia a tudo, bem pertinho da solenidade oficial.
LIBERDADE, ENFIM
Finalmente, após quase 20 anos da sua publicação, a lei que proibia a comercialização de jogos de RPG em Vila Velha foi revogada. A coluna registrou, no ano passado, decisão judicial que autorizava a venda dos livros. Agora, os fãs do jogo de interpretação de papéis podem ler e rolar seus dados sem censura.
AVANÇAR OU RETROCEDER?
Uma consulta pública no portal do Senado (https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalmateria), com mais de 27 milhões de participações, aponta ligeira preferência dos brasileiros pela manutenção do voto na urna eletrônica, sem retorno ao modelo antigo, com cédulas impressas.
CASÃO, O PESCADOR
Na solenidade de inauguração de uma ponte em Alfredo Chaves, o governador “atrapalhou” a pescaria do deputado Bruno Lamas, a quem revelou um feito: Casagrande disse que, num passado remoto, pescava lambari para comer com cebola, tomate e Coca-Cola. Tem testemunha. Um vídeo.
AÍ TEM?
Tem gente investigando os bastidores da mudança na Secretaria de Educação de Vila Velha. A situação relatada por raposas políticas é bem mais tensa do que a simpática nota da saída divulgada pela prefeitura.
SUBINDO DE PATENTE
Gente próxima à vice-prefeita de Vitória diz que ela está cada vez mais ativa. Segundo fontes, Capitã Estéfane quer deixar de ser mera coadjuvante do jogo político e ter mais protagonismo nas rodas e redes sociais.
ELE VOLTOU
Ele andava meio sumido, mas reapareceu. Luiz Paulo Vellozo Lucas participou nesta sexta de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio (DEM) para discutir o planejamento estratégico de Cariacica.
VÁ NA PAZ, GOBBI
A coluna lamenta muito a morte prematura do grande José Luiz Gobbi. Excelente ator, um ser humano exemplar, vai deixar um vazio imenso e muita saudade.
SÓ FALTOU O SARNEY
Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele e seu grupo representam a “renovação” na política brasileira. Falou isso ao lado de Collor e do presidente da Câmara, Arthur Lira.
DO ES PARA A AMÉRICA LATINA
Médicos de toda a América Latina poderão ser treinados no Centro de Excelência em Eletrofisiologia, no Hospital Santa Rita, para a utilização da técnica de Ablação de Alta Potência e Curta Duração (HPSD). O método, para a ablação da fibrilação atrial, usado no tratamento de arritmias cardíacas, foi desenvolvido no Brasil pelo eletrofisiologista capixaba Fabrício Vassallo.
HOMENAGEM PÓSTUMA
O TRE-ES fará um culto ecumênico em memória do servidor Cláudio Marques, única vítima da Covid em toda a Justiça Eleitoral capixaba. O evento, que será virtual, será na quinta-feira (20), às 17h. Cláudio, que trabalhava na Ouvidoria do órgão, dedicou 25 anos ao Tribunal.
PINTOU UM CLIMA
Manato disse à coluna que a reunião secreta que ele teve com o tucano César Colnago, no friozinho das montanhas capixabas, não foi secreta porque foi divulgada em vídeo.
NÃO À MESMICE
Pela segunda vez, o governador apresentou a mudança da matriz de risco em um cenário diferente.
COLATINA CENTENÁRIA
A Ponte Florentino Avidos, em Colatina, com a contagem regressiva para o centenário da cidadeCrédito: Divulgação
Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, o centenário de Colatina não passará em branco. A principal ponte da cidade (Florentino Avidos) ganhou um portal que irá marcar quantos dias faltam para as comemorações dos 100 anos da Princesinha do Norte. O Cristo da cidade também foi iluminado. No decorrer desses 100 dias, várias outras ações estão previstas.
ILHA ILHADA
Vitória faz jus à condição de ilha. É a única cidade da Grande Vitória em risco moderado e está cercada de vizinhos em risco alto para a Covid.
CONSTATAÇÃO
Na nova matriz de risco da Covid-19, na Grande Vitória, é melhor ser adversário do que aliado do governo do Estado.
ALÔ, ELEITOR!
Quantos dias você tem que trabalhar para comprar a picanha de R$ 1.800/kg de Bolsonaro?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.