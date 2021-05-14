Poucas&Boas: Diário Oficial de Vitória homenageia a solteirona mais famosa do ES

A capa do Diário Oficial de Vitória com homenagem ao ator falecido nesta quarta Crédito: Reprodução da internet

No decreto em que o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) institui luto oficial de três dias pela morte de José Luiz Gobbi , uma homenagem singela e merecida: a personagem Marly, criada por Milson Henriques e encenada nos palcos pelo falecido ator, aparece na capa do Diário Oficial de Vitória, bem no alto da publicação e em destaque. A solteirona mais famosa do Estado merece.

SEM O CACIQUE

O governador Renato Casagrande (PSB) autorizou, nesta sexta-feira (14), o início das obras do contorno da região urbana de Aracruz. Cria do Piraquê-Açu e região, o presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), não esteve no evento. Não esteve por falta de convite, a coluna apurou.

UNS COMEM, OUTROS OLHAM

Há testemunhas: nesta sexta de manhã, enquanto o governador e comitiva distribuíam cestas básicas para integrantes das escolas de samba, no Sambão do Povo, um grupo de moradores de rua assistia a tudo, bem pertinho da solenidade oficial.

LIBERDADE, ENFIM

Finalmente, após quase 20 anos da sua publicação, a lei que proibia a comercialização de jogos de RPG em Vila Velha foi revogada. A coluna registrou, no ano passado, decisão judicial que autorizava a venda dos livros. Agora, os fãs do jogo de interpretação de papéis podem ler e rolar seus dados sem censura.

AVANÇAR OU RETROCEDER?

Uma consulta pública no portal do Senado ( https://www12.senado.leg.br/ecidadania/principalmateria ), com mais de 27 milhões de participações, aponta ligeira preferência dos brasileiros pela manutenção do voto na urna eletrônica, sem retorno ao modelo antigo, com cédulas impressas.

CASÃO, O PESCADOR

Na solenidade de inauguração de uma ponte em Alfredo Chaves, o governador “atrapalhou” a pescaria do deputado Bruno Lamas, a quem revelou um feito: Casagrande disse que, num passado remoto, pescava lambari para comer com cebola, tomate e Coca-Cola. Tem testemunha. Um vídeo.

AÍ TEM?

Tem gente investigando os bastidores da mudança na Secretaria de Educação de Vila Velha. A situação relatada por raposas políticas é bem mais tensa do que a simpática nota da saída divulgada pela prefeitura.

SUBINDO DE PATENTE

Gente próxima à vice-prefeita de Vitória diz que ela está cada vez mais ativa. Segundo fontes, Capitã Estéfane quer deixar de ser mera coadjuvante do jogo político e ter mais protagonismo nas rodas e redes sociais.

ELE VOLTOU

Ele andava meio sumido, mas reapareceu. Luiz Paulo Vellozo Lucas participou nesta sexta de uma reunião com o prefeito Euclério Sampaio (DEM) para discutir o planejamento estratégico de Cariacica.

VÁ NA PAZ, GOBBI

A coluna lamenta muito a morte prematura do grande José Luiz Gobbi. Excelente ator, um ser humano exemplar, vai deixar um vazio imenso e muita saudade.

SÓ FALTOU O SARNEY

Em Alagoas, o presidente Jair Bolsonaro disse que ele e seu grupo representam a “renovação” na política brasileira. Falou isso ao lado de Collor e do presidente da Câmara, Arthur Lira.

DO ES PARA A AMÉRICA LATINA

Médicos de toda a América Latina poderão ser treinados no Centro de Excelência em Eletrofisiologia, no Hospital Santa Rita, para a utilização da técnica de Ablação de Alta Potência e Curta Duração (HPSD). O método, para a ablação da fibrilação atrial, usado no tratamento de arritmias cardíacas, foi desenvolvido no Brasil pelo eletrofisiologista capixaba Fabrício Vassallo.

HOMENAGEM PÓSTUMA

O TRE-ES fará um culto ecumênico em memória do servidor Cláudio Marques, única vítima da Covid em toda a Justiça Eleitoral capixaba. O evento, que será virtual, será na quinta-feira (20), às 17h. Cláudio, que trabalhava na Ouvidoria do órgão, dedicou 25 anos ao Tribunal.

PINTOU UM CLIMA

Manato disse à coluna que a reunião secreta que ele teve com o tucano César Colnago, no friozinho das montanhas capixabas, não foi secreta porque foi divulgada em vídeo.

NÃO À MESMICE

Pela segunda vez, o governador apresentou a mudança da matriz de risco em um cenário diferente.

COLATINA CENTENÁRIA

A Ponte Florentino Avidos, em Colatina, com a contagem regressiva para o centenário da cidade Crédito: Divulgação

Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, o centenário de Colatina não passará em branco. A principal ponte da cidade (Florentino Avidos) ganhou um portal que irá marcar quantos dias faltam para as comemorações dos 100 anos da Princesinha do Norte. O Cristo da cidade também foi iluminado. No decorrer desses 100 dias, várias outras ações estão previstas.

ILHA ILHADA

Vitória faz jus à condição de ilha. É a única cidade da Grande Vitória em risco moderado e está cercada de vizinhos em risco alto para a Covid.

CONSTATAÇÃO

Na nova matriz de risco da Covid-19, na Grande Vitória, é melhor ser adversário do que aliado do governo do Estado.

ALÔ, ELEITOR!