Poucas&Boas: Deputado quer o povo na praia privativa do governador

A praia privativa da residência oficial do governador do ES Crédito: Divulgação

O deputado Sérgio Majeski, do PSB (por enquanto) do governador Renato Casagrande, ingressou com uma representação no Ministério Público Federal (MPF) para que o poder público garanta e regularize o acesso franco e livre das pessoas à praia particular da Residência Oficial da Praia da Costa.

A LEI, SEGUNDO O PARLAMENTAR

Segundo aponta o parlamentar, que vai deixar o ninho socialista, de acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, regulamentado em 2004, as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse da segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica. O poder público tinha prazo até o ano de 2006 para garantir as regularizações.

“É UM PRIVILÉGIO”

“É um flagrante caso de desrespeito à legislação. A sociedade capixaba já tem que arcar com os custos de manutenção da residência oficial e o uso restrito da praia é mais um privilégio que não cabe mais nos dias de hoje. Anteriormente, a administração estadual informou a existência de um projeto para a criação de um parque no local, mas até agora nada evoluiu”, lamentou.

VITÓRIA REDUZ MORTES NO TRÂNSITO

Vitória comemora a redução de 30% nas mortes em acidentes de trânsito nos primeiros seis meses do ano. Foram sete de janeiro a junho deste ano ante 10 no mesmo período de 2020. A queda permitiu que a Capital saísse da lista das 10 cidades capixabas com mais acidentes fatais no trânsito, índice liderado pela Serra, com 31 vítimas.

AÇÕES PELA VIDA

De 1º de janeiro até 17 de julho, a Guarda Municipal de Vitória fez 36 blitze, 2.376 abordagens, emitiu 375 multas e removeu das ruas 47 veículos irregulares, além de ações educativas nas feiras livres.

GUARDA DE CARIACICA RECEBE ARMAS

A Polícia Civil está doando 60 pistolas Taurus ponto 40, 20 espingardas calibre 12 e 10 carabinas calibre 40 à Guarda Municipal de Cariacica, que está em período de formação. O valor total da doação é de R$ 70.865.

2022 VEM AÍ

Não percam seu tempo procurando Audifax Barcelos (Rede) e Max Filho (PSDB) em suas respectivas residências, na Serra e em Vila Velha. É que dia sim e outro também, os dois ex-prefeitos estão sendo vistos pelo interior do Estado em articulações políticas.

CARREFOUR ABRE VAGAS PARA DEFICIENTES

O Carrefour realizará entre os dias 26 e 30 de julho uma ação voltada para a contratação de pessoas com deficiência em todo o Brasil. Há vagas para o Espírito Santo, mas, segundo a assessoria de imprensa da empresa, o número ainda não está definido. Informações pelo site: https://99jobs.com/carrefour/jobs/142323-profissionais-com-deficiencia-carrefour

NOVO FILIADO

Pré- candidato a deputado estadual, o ex-governador e ex-prefeito de Nova Venécia Adelson Salvador vai se filiar ao Avante.

LER PARA SE LIBERTAR

A quase centenária Academia Espírito-Santense de Letras (AEL) está fazendo uma campanha, entre os seus imortais, de doação de 200 livros e revistas para os internos do sistema prisional do ES. O material será entregue no dia 22 de agosto na Penitenciária Semiaberta de Vila Velha.

MISSA PELO CENTENÁRIO

Aliás, dentro das comemorações do centenário da Academia Espírito-santense de Letras, no dia 1º de agosto, às 8h, será realizada uma missa em homenagem à instituição, na Catedral Metropolitana de Vitória, com transmissão ao vivo pela TV Educativa.

VISITA NA CATEDRAL

Durante a celebração, o presidente da AEL, Ester Abreu, e o presidente de honra, Francisco Aurélio Ribeiro, farão as leituras. Em seguida haverá uma visita à cripta da catedral, onde se encontra o túmulo do primeiro presidente da Academia, dom Benedito Paulo Alves de Souza.

HOMENAGEM AO ACADÊMICO

Na ocasião, o acadêmico Getúlio Neves fará um discurso sobre a vida e obra do prelado. Dom Benedito foi o 3º bispo da Diocese do Espírito Santo e o primeiro ocupante da Cadeira 10 da AEL, cujo patrono é São José de Anchieta.

ARTE PELA VIDA

Gravura de um trompetista de jazz, presente no álbum de Jorge Solé Crédito: Reprodução

O artista plástico Jorge Solé está lançando mais um álbum de gravuras, desta vez com temática jazzística. “Bebop Jazz” - prefaciado pelo jornalista Marcelo Martins – tem renda revertida em favor da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e como não haverá lançamento presencial em função das restrições sanitárias da pandemia, a obra pode ser adquirida por meio do telefone/whatsapp (27) 99775-2204.

DEPOIS DE 16 MESES...

Representantes de entidades de todo o Estado participam, na próxima quarta-feira (28), do seu primeiro encontro desde o início da pandemia, na sede da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito Santo (Faciapes), no Edifício Global Towers, na Enseada do Suá. O presidente da entidade associativa, Arthur Avellar, está esperando 30 participantes no evento, número a que foi limitado o encontro.

TUTTI BUONA GENTE

A saga da família Altoé no Espírito Santo vai virar livro. A jornalista Marcelle Altoé já começou a fase de pesquisa para a obra, que deve ser lançada no ano que vem.

A NATUREZA AGRADECE

O PicPay vai começar a produzir energia solar na sua sede em Vitória. O projeto prevê a geração de 1.500 MWh (megawatt-hora), equivalente ao plantio de 800 árvores e economia de 200 toneladas de CO² no período de dez anos.

ALÔ, BRAGA NETTO!