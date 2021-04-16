Poucas&Boas: Cidade da cachaça no ES não tem assalto há três anos

Igreja matriz de São Roque do Canaã, que está em obras Crédito: Thaysa Abreu Tononi

São Roque do Canaã , o bucólico município capixaba que se destaca pela produção de cachaça, famosa em todo o país, também tem outro motivo para se orgulhar. A cidade não registrou roubo a pessoa em via pública, o famoso assalto, nem no ano passado e nem em 2019. Aliás, o último crime desse tipo no município aconteceu em maio de 2018.

A PAZ CONTINUA

O CARRÃO DO PREFEITO

Um prefeito do Espírito Santo adquiriu um carro importado daqueles que já fizeram sucesso em filmes de Hollywood. A marca tem formato de um cavalo, mas não é aquela famosa lá da Itália. Mas é um bom equino americano.

PELA HORA DA MORTE

Nas redes sociais estão cada vez mais comuns anúncios de funerárias, cemitérios e até placas fúnebres. Com foto e tudo. Sinais dos tempos (tenebrosos).

SAIDEIRA

Tradicional posto de combustíveis entre a Reta da Penha e Rua Desembargador Sampaio, na Praia do Canto, está fechado. O lugar era conhecido como reduto dos inimigos do fim da balada, funcionando 24h e com loja de conveniência e churrasquinho.

É SEGREDO?

Prefeituras da Grande Vitória têm convivido com a internação de servidores por causa da Covid-19, inclusive pessoal do alto e do segundo escalão, o que acaba atingindo o fluxo de trabalho. Há casos que nem estão sendo comentados.

FUTURO GARANTIDO

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), vem se notabilizando por publicações ao estilo "coach" em suas redes sociais.

MISTÉRIO NAS EMENDAS

Deputados estão se queixando que instituições sociais, principalmente as filantrópicas, estão ficando sem o pagamento de emendas no orçamento por causa da burocracia da Casa Civil. A queixa esteve presente na última prestação de contas de Renato Casagrande (PSB). Na ocasião, o governador prometeu verificar o que está acontecendo.

FOME NA QUARENTENA

O consumo em supermercados e açougues aumentou quase 30% em Vitória durante a pandemia, segundo uma grande empresa internacional de cartão-alimentação.

DE OLHO NOS BAILES

O Ministério Público Estadual instaurou processo administrativo para verificar se as prefeituras da Grande Vitória têm interesse - e se há viabilidade - em firmar um termo de cooperação com a Polícia Militar, no intuito de inibir bailes clandestinos, como os Mandelas.

DE OLHO NOS BAILES 2

A base é o acordo feito entre a Prefeitura de Vitória e a PM que possibilita a participação da polícia nas atividades desenvolvidas pelo Disque-Denúncia, nas operações no combate ao ruído em logradouros e locais públicos e em vistorias nos pontos da cidade onde estejam ocorrendo poluição sonora em via pública.

AS IGREJAS NA PANDEMIA

Nesta sexta (16), às 20h, Kenner Terra, pastor e doutor em Ciências da Religião, vai participar de uma live com o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. Vão debater o tema “Igrejas no Contexto da Pandemia”. Transmissão pelo Instagram: @kenner.terra

IGREJA UNIDA

A 58ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que está sendo realizada de forma virtual, aprovou a criação da Regional Leste 3 da CNBB, formada pela Arquidiocese de Vitória e as Dioceses de Cachoeiro, São Mateus e Colatina. Com a nova instância, espera-se uma maior unidade na ação pastoral das quatro dioceses católicas do Estado.

LEILÃO PELA VIDA

Ceramistas brasileiros doaram suas peças para o Cerâmica Pela Vida, leilão virtual que será realizado de 21 a 25 de abril. O dinheiro arrecadado será destinado à campanha Paz e Pão, promovida pela Arquidiocese de Vitória para ajudar famílias pobres durante a pandemia. Neste primeiro lote serão leiloadas 30 peças no endereço @CERAMICAPELAVIDA no Instagram.

DE MUQUI PARA O MUNDO

O advogado capixaba (de Muqui) Luiz Cláudio Allemand será um dos palestrantes do 2º Seminário Internacional sobre a “Lei Geral de Proteção de Dados: Arquitetura da Privacidade no Brasil: Eixos Centrais da Política Nacional de Proteção de Dados”. Será nos dias 29 e 30, em formato virtual, e reunirá estudiosos e juristas ligados à prática do direito da privacidade.

APOIO EMOCIONAL

"Sentir-se mal, não é anormal." Esse é o recado da Guarda Civil Municipal de Vitória, que está oferecendo atendimento psicossocial para os seus agentes. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) oferece atendimento psicológico individual, com uma profissional disponível diariamente.

ALÔ, VITÓRIA!