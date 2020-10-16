Poucas&Boas: Candidato reclama que até a mãe dele, de 87 anos, foi xingada

Wanzete Krüger (PP) tenta seu quarto mandato em Domingos Martins Crédito: CBN Vitória

O candidato à reeleição em Domingos Martins, Wanzete Krüger (PP), reclamou que até a mãe dele, uma vovozinha fofa de 87 anos, foi ofendida durante a campanha deste ano. A queixa foi feita durante programa de rádio e acabou viralizando na cidade. Se conseguir se reeleger, será o quarto mandato de Krüger na cidade.

FABIOBRÁS

Fábio Duarte, candidato a prefeito da Serra pela Rede – e abençoado por Audifax Barcelos -, divulgou que ele e a família não têm plano de saúde e que os filhos estudam em escola pública.

CANDIDATO ABENÇOADO

João Coser (PT), candidato a prefeito em Vitória, começa sua campanha neste sábado (17) em São Pedro (em frente à Assembleia de Deus) e termina em Jesus de Nazareth. No meio, uma passadinha em Santo André.

FERRAÇÃO PROMOVIDO POR PAZOLINI

O deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM) tem uma longa carreira na política. Parlamentar estadual com mandatos consecutivos desde 2007, presente na Câmara federal por três ocasiões e prefeito de Cachoeiro de Itapemirim por outras quatro, agora virou “senador” pelo deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos), durante “O Grande Encontro do 10”, que aconteceu na noite desta quinta-feira (15), em Vitória. O evento foi promovido pela candidatura do delegado na Capital.

ESTAVA NERVOSO?

Pazolini, em um discurso inflamado e com críticas à atual administração de Vitória, rapidamente consertou o erro. Percebeu que quem foi senador, na verdade, é o filho de Ferraço, Ricardo.

TODO MUNDO VIU

Da Vitória (quarto à esquerda) e Evair (terceiro à direita) não estavam devidamente protegidos na Findes Crédito: Findes/Divulgação

Em evento nesta sexta-feira (16) na Findes, com a presença do secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, os deputados federais Da Vitória (Cidadania) e Evair de Melo (PP) posaram para a tradicional foto com outras oito pessoas. Os dois parlamentares sem máscara.

A ENGENHEIRA DANÇOU

Candidata a vice na chapa de Halpher Luiggi (PP), a engenheira Juliana Prado (PP) mostrou suingue ao fazer a coreografia da música que embala a dupla. Dança digna de quem ensina os passos de axé nas famosas barracas de Porto Seguro (BA).

PROMESSÔMETRO BOLSONARISTA

Vestido com uniforme amarelo do PSL, o candidato a prefeito de Vila Velha Amarildo Lovato prometeu que, em sua gestão, a cidade canela-verde vai abrir 10 mil vagas de emprego. Ele, que diz ser bolsonarista, está sob o comando de alguém ligadíssimo ao governador Renato Casagrande (PSB), o deputado estadual Coronel Alexandre Quintino.

INVESTIMENTO ELEITORAL

Euclério Sampaio (DEM), até o momento, é o único doador da sua própria campanha a prefeito de Cariacica. Foram R$ 10 mil "investidos".

GUARAPARI EM CHAMAS

No debate realizado por uma televisão local de Guarapari na noite desta quinta-feira (15), o prefeito Edson Magalhães (PSD) quis colocar o deputado estadual e rival Carlos Von (Avante) numa saia-justa: acusou o parlamentar de nunca ter feito a defesa do Hospital Cidade Saúde, que está em construção. Von disse que é uma mentira e que tentou destinar R$ 20 milhões para a unidade.

GUARAPARI EM CHAMAS 2

Von, por sua vez, questionou Edson sobre o suposto último lugar de Guarapari no investimento por aluno, a partir de dados do Tribunal de Contas Estadual, e se o prefeito não se envergonha disso. A resposta foi que “ele não se envergonhava e que isso era uma mentira”. Guarapari não é o 78º em investimento, mas o 55º, segundo o prefeito. Ainda é pouco, não?

GUARAPARI EM CHAMAS 3

Edson Magalhães disse que Von morou nos EUA e que não sabe nada da cidade, só da Praia do Morro. O deputado rebateu e disse que se ele estiver mentindo, que o prefeito o processe.

JOANA DARCK SEM FOGUEIRA

A candidata petista à Prefeitura de Cachoeiro, Joana Darck (sim, deste jeito mesmo), recebeu o empurrãozinho do deputado federal Helder Salomão e da deputada estadual Iriny Lopes para a apresentação de seu plano de governo.

VAI, VAVÁ!

O PSB estadual deve estar muito confiante na reeleição de Vavá Coutinho em Santa Leopoldina. Prova disso é o investimento de R$ 30 mil da sigla na campanha dele.

ALÔ, ELEITOR!