Poucas&Boas: Candidato faz dieta "engordiet" para encarar o rival no 2° turno

Max Filho precisando de energia para enfrentar Arnaldinho BorgoCrédito: Reprodução do Instagram
Os dias de campanha eleitoral podem ser muito desgastantes, com muitas caminhadas, infindáveis reuniões e peregrinações pelos mais diferentes rincões da Grande Vitória - e uma dieta bem calórica acaba sendo a aposta dos candidatos.
Foi o caso de Max Filho (PSDB), que busca a reeleição em Vila Velha enfrentando Arnaldinho Borgo (Podemos). O tucano, conforme publicou em suas redes sociais, apostou no almoço desta terça-feira (17) na mistura de carboidratos, como arroz, batata e macarrão, acompanhada ainda de carne de panela, beterraba ralada e feijão. Para descer tudo, refrigerante com gelo e limão. O alcaide tem histórico (é isso, Bolsonaro?) de surfista para aguentar uma dieta deste tamanho.
PAIS DE CRIANÇAS VOTAM
Arnaldinho Borgo publicou vídeo nesta terça-feira no qual crianças dão apoio para a candidatura dele no município canela-verde. Um menino disse que o candidato do Podemos tem de ser eleito porque trabalha e atende bem as pessoas.
PAIS DE CRIANÇAS VOTAM 2
Quem também apostou, nesta terça-feira, na interação com as crianças foi o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), na disputa por Vitória. Duas meninas pediram para que a população vote no candidato.
JOÃO, SOMBRA E CONVERSA
João Coser (PT) tem gastado a sola do sapato para conseguir seu terceiro mandato na Capital. Na Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro, o petista descansou debaixo de uma sombra de árvore e aproveitou para conversar com seus contatos e seus seguidores.
MAIS DO MESMO
Capitão Assumção (Patriota), depois de perder a disputa pela Prefeitura de Vitória, voltou a enviar “recados carinhosos” ao governador Renato Casagrande (PSB) em sessão da Assembleia Legislativa.
2022 VEM AÍ
Carlos Von (Avante) inovou e fez a carreata da derrota em Guarapari, na última segunda-feira (16). Brincadeiras à parte, ele foi aos bairros agradecer pelos votos que recebeu. Foi digno.
SERÁ DE SUSTO?
Candidato a prefeito, Euclério Sampaio (DEM) não tem parado em Cariacica. O parlamentar rodou Jardim América ao lado de aliados. Seu cabelo está mais arrepiado do que nunca.
NA COLA DE HELDER
Célia Tavares (PT) colou de vez na figura do deputado federal petista Helder Salomão. Ela promete dar continuidade ao que seu colega fez na Prefeitura de Cariacica.
CONTINUA EM CAMPANHA
Daniel Santana (PSDB) creditou sua vitória em São Mateus como a vitória da periferia. Só a camisa dele, de uma famosa marca com jacaré estampado, que não é.
TRIO DE ATAQUE
A Câmara de Alegre elegeu um trio com nome digno de ataque de futebol dos anos 1960. Com vocês, Totoca (DEM), Xodó (PDT) e Ita (Solidariedade).
É DEMAIS!
Edinho É Demais (MDB) foi um dos vereadores eleitos em Anchieta.
CURTIMOS
O advento das redes sociais como ferramenta de interlocução com os eleitores trouxe um fato curioso no pós-primeiro turno. A maioria dos candidatos derrotados fez questão de publicar mensagens ou vídeos de agradecimento aos votos recebidos. A coluna concorda que saber perder é tão importante quanto saber ganhar.
O ALUNO VENCEU
Em Brejetuba, pelo jeito o discípulo está melhor do que o mestre. Paulinho da Autoescola (PP) perdeu a eleição de prefeito para Levi da Mercedinha (PDT).
A BANCADA TIRADENTES
Em João Neiva, Evandro Bocalisa (PSDB) e Simone Dentista (PP) estarão lado a lado na Câmara de Vereadores.
ROMÁRIO VENCE PELÉ E TOSTÃO
Pelé perdeu para vereador em Marilândia, mas Romário ganhou em Mucurici. Tostão não conseguiu legenda para vereador em Muniz Freire. Teve só 28 votos.
FORÇA, FIZIQUINHO!
Em Pancas, Fiziquinho (Cidadania) não conseguiu se eleger vereador. Talvez se malhasse mais…
SÓ FALTOU A MÃE
Em Ponto Belo, o Pai e a Irmã (Ilza) elegeram-se para a Câmara.
SÓ FALTAM 10
Em Presidente Kennedy, Bartolomeu - 10 Irmãos (Podemos) foi o quarto vereador mais bem votado. Dizem que se tivesse 20 irmãos poderia até ser prefeito.
A PALAVRA QUE ELEGE
Pela lista de vereadores eleitos nos municípios, parece existirem duas palavras mágicas para um candidato ser bem-sucedido: "da Saúde" e "da Ambulância". Em quase todos os municípios têm um. Lembrando que Dr. Hércules, deputado estadual pelo MDB, hoje médico, também se orgulha de ter sido motorista de ambulância.
EX-TUCANA
Mulher do ex-vice governador César Colnago, Vera Saleme anunciou sua desfiliação do PSDB, partido cujo vice-presidente estadual é o seu marido.
ALÔ, ELEITOR!
No segundo turno, você vai votar no melhor ou no menos pior?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.