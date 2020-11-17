Poucas&Boas: Candidato faz dieta "engordiet" para encarar o rival no 2° turno

Max Filho precisando de energia para enfrentar Arnaldinho Borgo Crédito: Reprodução do Instagram

Os dias de campanha eleitoral podem ser muito desgastantes, com muitas caminhadas, infindáveis reuniões e peregrinações pelos mais diferentes rincões da Grande Vitória - e uma dieta bem calórica acaba sendo a aposta dos candidatos.

Foi o caso de Max Filho (PSDB), que busca a reeleição em Vila Velha enfrentando Arnaldinho Borgo (Podemos). O tucano, conforme publicou em suas redes sociais, apostou no almoço desta terça-feira (17) na mistura de carboidratos, como arroz, batata e macarrão, acompanhada ainda de carne de panela, beterraba ralada e feijão. Para descer tudo, refrigerante com gelo e limão. O alcaide tem histórico (é isso, Bolsonaro?) de surfista para aguentar uma dieta deste tamanho.

PAIS DE CRIANÇAS VOTAM

Arnaldinho Borgo publicou vídeo nesta terça-feira no qual crianças dão apoio para a candidatura dele no município canela-verde. Um menino disse que o candidato do Podemos tem de ser eleito porque trabalha e atende bem as pessoas.

PAIS DE CRIANÇAS VOTAM 2

Quem também apostou, nesta terça-feira, na interação com as crianças foi o Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos), na disputa por Vitória. Duas meninas pediram para que a população vote no candidato.

JOÃO, SOMBRA E CONVERSA

João Coser (PT) tem gastado a sola do sapato para conseguir seu terceiro mandato na Capital. Na Praça Dom João Batista, no bairro São Pedro, o petista descansou debaixo de uma sombra de árvore e aproveitou para conversar com seus contatos e seus seguidores.

MAIS DO MESMO

Capitão Assumção (Patriota), depois de perder a disputa pela Prefeitura de Vitória, voltou a enviar “recados carinhosos” ao governador Renato Casagrande (PSB) em sessão da Assembleia Legislativa.

2022 VEM AÍ

Carlos Von (Avante) inovou e fez a carreata da derrota em Guarapari, na última segunda-feira (16). Brincadeiras à parte, ele foi aos bairros agradecer pelos votos que recebeu. Foi digno.

SERÁ DE SUSTO?

Candidato a prefeito, Euclério Sampaio (DEM) não tem parado em Cariacica. O parlamentar rodou Jardim América ao lado de aliados. Seu cabelo está mais arrepiado do que nunca.

NA COLA DE HELDER

Célia Tavares (PT) colou de vez na figura do deputado federal petista Helder Salomão. Ela promete dar continuidade ao que seu colega fez na Prefeitura de Cariacica.

CONTINUA EM CAMPANHA

Daniel Santana (PSDB) creditou sua vitória em São Mateus como a vitória da periferia. Só a camisa dele, de uma famosa marca com jacaré estampado, que não é.

TRIO DE ATAQUE

A Câmara de Alegre elegeu um trio com nome digno de ataque de futebol dos anos 1960. Com vocês, Totoca (DEM), Xodó (PDT) e Ita (Solidariedade).

É DEMAIS!

Edinho É Demais (MDB) foi um dos vereadores eleitos em Anchieta.

CURTIMOS

O advento das redes sociais como ferramenta de interlocução com os eleitores trouxe um fato curioso no pós-primeiro turno. A maioria dos candidatos derrotados fez questão de publicar mensagens ou vídeos de agradecimento aos votos recebidos. A coluna concorda que saber perder é tão importante quanto saber ganhar.

O ALUNO VENCEU

Em Brejetuba, pelo jeito o discípulo está melhor do que o mestre. Paulinho da Autoescola (PP) perdeu a eleição de prefeito para Levi da Mercedinha (PDT).

A BANCADA TIRADENTES

Em João Neiva, Evandro Bocalisa (PSDB) e Simone Dentista (PP) estarão lado a lado na Câmara de Vereadores.

ROMÁRIO VENCE PELÉ E TOSTÃO

Pelé perdeu para vereador em Marilândia, mas Romário ganhou em Mucurici. Tostão não conseguiu legenda para vereador em Muniz Freire. Teve só 28 votos.

FORÇA, FIZIQUINHO!

Em Pancas, Fiziquinho (Cidadania) não conseguiu se eleger vereador. Talvez se malhasse mais…

SÓ FALTOU A MÃE

Em Ponto Belo, o Pai e a Irmã (Ilza) elegeram-se para a Câmara.

SÓ FALTAM 10

Em Presidente Kennedy, Bartolomeu - 10 Irmãos (Podemos) foi o quarto vereador mais bem votado. Dizem que se tivesse 20 irmãos poderia até ser prefeito.

A PALAVRA QUE ELEGE

Pela lista de vereadores eleitos nos municípios, parece existirem duas palavras mágicas para um candidato ser bem-sucedido: "da Saúde" e "da Ambulância". Em quase todos os municípios têm um. Lembrando que Dr. Hércules, deputado estadual pelo MDB, hoje médico, também se orgulha de ter sido motorista de ambulância.

EX-TUCANA

Mulher do ex-vice governador César Colnago, Vera Saleme anunciou sua desfiliação do PSDB, partido cujo vice-presidente estadual é o seu marido.

ALÔ, ELEITOR!