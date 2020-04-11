Por causa do coronavírus, quartos de hotéis se transformam em escritório no ES

O trabalho remoto é a alternativa encontrada por milhões de pessoas nesta época de pandemia da Convid-19 Crédito: Divulgação

Dois hotéis de Vila Velha estão sendo utilizados por profissionais que desejam trabalhar em home office. Segundo a Assevila, a Associação de Empresários de Vila Velha, já estão disponíveis em torno de 100 quartos para essa modalidade de trabalho. Os hotéis, que estão ociosos neste período de pandemia da coronavírus, estão dando desconto no preço das diárias. O cliente pode usar as instalações, que foram todas higienizadas preventivamente, durante o dia ou para pernoite. Pelo menos mais dois hotéis da cidade devem disponibilizar seus quartos para home office.

PREOCUPAÇÃO NA SAÚDE

Representantes de hospitais privados que foram à reunião convocada pelo governo na última quarta-feira saíram de lá preocupados com o fato de o Estado ter desistido de construir um hospital de campanha para enfrentar a pandemia do coronavírus.

PREOCUPAÇÃO NA SAÚDE 2

Argumentam que essa decisão sobrecarrega ainda mais o sistema de saúde do Estado já que as empresas privadas do setor planejaram medidas de contingência para atender a seus segurados. Aliás, já existe um receio de que, mais à frente, faltem leitos para esses clientes.

GOVERNADOR LIGADÃO

O governador Casagrande está usando uma pulseira eletrônica que, entre outras funções, monitora o sono e os batimentos cardíacos.

É POUCO

Reação do prefeito de Vila Velha ao saber, pela coluna, que o Ministério Público recomendou à prefeitura medidas mais duras para combater a Covid-19: “Se até prender está pouco...”

A PRISÃO

Max Filho referia-se à prisão do comerciante Bruno Vitalino, acusado de abrir seu bar e desrespeitar as medidas de isolamento social.

QUESTÃO DE IMAGEM

No último sábado a coluna chamou atenção para a foto do perfil do governador nas redes sociais. Casagrande aparecia sorrindo até ao anunciar mortes pelo coronavírus. No dia seguinte à nota, a foto foi retirada e substituída por uma imagem institucional, mais adequada ao momento.

CONSTATAÇÃO

Esta pandemia está mostrando o que há de melhor e o pior nos seres humanos.

VOVÔS REBELDES

Um bingo clandestino foi estourado no Centro de Vila Velha com 12 idosos na jogatina. Isso que é levar o isolamento às últimas consequências.

AUXÍLIO BEM-VINDO

Pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Serra, realizada com microempreendedores individuais (MEIs), mostra que 80% desses trabalhadores no município vão precisar recorrer ao auxílio emergencial do governo federal de R$ 600.

BAIXA RENDA

O estudo aponta que mais de 70% dos 36.477 microempreendedores individuais cadastrados no município faturam até R$ 3 mil mensalmente, por isso o auxílio será importante neste momento.

A DÚVIDA

A médica Soraya Manato (PSL) é a única parlamentar da bancada federal capixaba que, assumidamente, é contra o isolamento horizontal como forma de combater a epidemia da Covid-19. Será que a doutora recomenda o isolamento parcial aos seus pacientes?

CURIOSIDADE MATA

Na Prainha, em Vila Velha, moradores foram para suas janelas fotografar um homem na rua, vestido com roupa semelhante à de um astronauta, e com um borrifador muito barulhento.

CURIOSIDADE MATA 2

Outro homem que vinha logo atrás pediu que todo mundo voltasse pra dentro de casa: “Não é corona não, gente, é veneno contra a dengue”.

MILAGRE DIGITAL

A histórica primeira sessão on-line da Câmara de Vereadores de Vitória envelheceu uns, rejuvenesceu outros. Ao aparecer no vídeo, o jovem Leonil foi identificado como sendo o veterano Luiz Paulo Amorim.

ALÔ, CRM!