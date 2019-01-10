Polícia promete agir contra o tráfico na Praia do Canto

Delegacia da Praia do Canto: ação para combater a criminalidade no bairro. Crédito: PC/Divulgação

Representantes de moradores e comerciantes da Praia do Canto se reuniram nesta quarta-feira (09) com o novo delegado adjunto da região, Leandro Piquet, para pedir mais segurança para o bairro. Ficou decidido que a polícia vai fazer operações noturnas para que sejam identificados os traficantes que agem no Triângulo das Bermudas.

Mais arrombamentos

Segundo o vereador Mazinho dos Anjos, que participou do encontro, na próxima segunda-feira os representantes do bairro vão se reunir com o comando da 2ª Cia da Polícia Militar para debater medidas contra arrombamentos no comércio, que voltou a crescer nos últimos dias.

Luz de presença

Por sugestão do delegado Piquet, que assumiu na terça-feira, o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saad, vai pedir aos comerciantes que instalem em frente às suas lojas sensores de iluminação noturna. O dispositivo acende luzes diante da aproximação de alguma pessoa.

Deu positivo

A coluna teve acesso ao laudo oficial do Departamento Médico-Legal (DML) que constatou a presença de PSA na calcinha da jovem supostamente estuprada pelo deputado Luiz Durão (PDT), que está preso.

O método

Em outras palavras, significa que houve, de fato, o ato sexual entre o deputado e a moça de 17 anos. O PSA (Antígeno Prostático Específico) é utilizado na investigação do líquido seminal em perícias criminais. Os vestígios são coletados da vítima.

Vai, Marcelo!

Tem gente na Assembleia apostando tudo para que Marcelo Santos aceite o cargo de secretário estadual de Esporte. O objetivo: assegurar a imunidade parlamentar do primeiro suplente, Luiz Durão, que está preso.

Fica, Marcelo!

Marcelo está refletindo e deve anunciar sua decisão em breve. Se recusar o convite e continuar na Assembleia, para onde foi reeleito, vai fazer um grande favor ao governo do Estado, que não quer ser conhecido por beneficiar um parlamentar que está sofrendo uma grave acusação.

Viva a literatura!

Uma ótima notícia para a literatura capixaba: a VI Flic, a Feira Literária Capixaba, recebeu R$ 268 mil de patrocínio cultural da ArcellorMittal Brasil, via Lei Rouanet.

Viva a literatura! 2

O evento, que todo ano sofre com a falta de apoio, será realizado em maio no campus da Ufes.

Agora vai

O senador Magno Malta (PR-ES) chegou ontem a Fortaleza (CE) e se encontrou na rua com policiais da Força Nacional: “Pedi paz para conter a grave crise no Estado”.

Comércio de ocasião

Tinha gente vendendo camisa, copo e boné do Rio Branco antes de o jogador Loco Abreu desembarcar no Aeroporto de Vitória.

O poder atrai

Tem secretário do governo do Estado tão assediado neste começo de mandato que resolveu não olhar mais as mensagens de zap. Pede para o interlocutor ligar para depois ele retornar.

Constatação

2019 começou quente. E já tem muita gente se queimando.

De luxo, em dezembro

O presidente da Câmara de Brejetuba, Leandro Santana da Silva, esclarece nota publicada na coluna e informa que o Corolla de luxo do Legislativo não foi visto em Vitória na segunda-feira, mas no dia 10 de dezembro do ano passado.

O local correto

Este colunista faltou à aula de Geografia do ES no remoto ano de 1978 e por causa disso confundiu tudo na edição de ontem: foi em Boa Esperança, e não em Pinheiro, onde aconteceram cinco assaltos no fim de semana.

2020 vem aí

O prefeito da Serra, Audifax Barcelos (Rede), decidiu conceder reajuste aos servidores, que não tinham aumento há mais de dois anos. Até maio será definido o percentual.

Proximidade

O novo presidente da Câmara de Vitória, Cleber Félix (PP), não pode ser acusado de deixar o próximo desamparado. Uma das suas sobrinhas, por exemplo, foi contratada como estagiária em seu gabinete.

Alô, Banco do Brasil!