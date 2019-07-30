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Leonel Ximenes

Polêmica com Bolsonaro: ex-delegado do ES incinerou pai de presidente da OAB

Públicado em 

30 jul 2019 às 01:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aline Nunes - interina
Claudio Guerra: agora pastor, o ex-delegado do Dops assumiu a morte de dezenas de pessoas contrárias à ditadura militar
O ex-delegado do Estado Claudio Guerra foi o responsável por incinerar o corpo de Fernando Augusto Santa Cruz, pai do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Apontar a autoria do crime, ocorrido em 1974, é uma resposta à provocação que o presidente Jair Bolsonaro fez, nesta segunda-feira, ao dirigente da Ordem.
* Anteriormente, o Gazeta Online havia informado que Claudio Guerra foi o responsável por matar Fernando Augusto, mas a informação foi publicada equivocadamente. No livro escrito por Guerra, ele afirma que incinerou o corpo de Fernando — que havia sido morto por outra pessoa.
Revelação
Bolsonaro disse que, se Felipe quisesse, um dia poderia contar a ele a verdade sobre a morte do pai. Mas Guerra já fez isso. Em seu livro "Memórias de uma guerra  suja", publicado em 2012, revelou que o corpo Fernando havia sido incinerado, ou seja, queimado em uma usina de açúcar de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.
Ditadura militar
Guerra era delegado do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do Espírito Santo durante a ditadura militar e, após se tornar pastor, assumiu a responsabilidade pela morte de dezenas de desaparecidos políticos que lutavam contra o regime. 
Tem explicação?
Após a declaração de Bolsonaro, Felipe recorreu ao STF para que o presidente da República explique a morte de Santa Cruz. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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