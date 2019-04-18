Paralisação da obra de duplicação da BR 262 causa danos ambientais

Terra e entulhos da obra de duplicação da 262, na altura do km 48, em Marechal Floriano, foram levados pela chuva para o leito do Rio Fundo, um dos afluentes do Jucu. Crédito: Divulgação

A paralisação da obra de duplicação de 7,2 quilômetros da BR 262, determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), não está prejudicando apenas a mobilidade de uma das rodovias mais importantes do Estado. A paradeira geral está provocando danos ambientais graves na região de Marechal Floriano.

O assoreamento

Segundo a Comissão de Meio Ambiente da 11ª Subseção da OAB-ES, a terra removida e usada na terraplanagem está sendo levada pelas chuvas para os córregos que desembocam no Jucu, o rio que abastece parte da Grande Vitória.

A denúncia

“A situação vem se agravando com as fortes chuvas na região. Vamos formalizar denúncias ao Ministério Público e órgãos ambientais e cobrar providências”, anuncia Vinícius Coutinho, presidente da Subseção da OAB.

Muito diferente

Leitor da coluna observa, com muita propriedade: “Criticar pontualmente membros do STF é uma coisa; querer fechar o STF é outra”.

Cegando a democracia

Na sessão desta quarta-feira (17) da Assembleia Legislativa, o deputado Sérgio Majeski (PSB) deu uma verdadeira aula sobre o livro “Ensaio Sobre a Cegueira” (Saramago), a respeito da censura do STF a veículos de comunicação.

Junto e misturado

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, abriu mão da sua sala grande, privativa e luxuosa e instalou sua mesa de trabalho junto aos demais diretores do banco.

Junto e misturado 2

Casagrande (que não é parente do governador) planeja levar essa experiência, de todo mundo trabalhar junto no mesmo ambiente, para outros setores do banco do Estado.

Trabalhadores, uni-vos!

O deputado Sérgio Vidigal (PDT) diz que defende uma reforma da Previdência que não penalize os trabalhadores. Então o deputado Sérgio Vidigal, na realidade, não defende a reforma da Previdência.

Ela vem aí

A ministra Damares Alves recebeu ontem a deputada federal Lauriete. A titular da Pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos agendou uma visita ao Estado para 20 de maio.

Meninas vestem...

A propósito, nem a ministra nem a deputada capixaba vestiam rosa.

Amigos dos amigos

Ontem, no início da sessão ordinária da Câmara da Serra, um grupo de vereadores fez uma espécie de desagravo a Nacib Haddad (PD), afastado pela Justiça acusado de participar de esquema de cartel e fraude em contratação pública de serviço de limpeza.

Ato simbólico

Os solidários colegas levaram o paletó de Nacib e o colocaram no espaldar da cadeira que ele ocupava no plenário. Um adesivo foi afixado para identificar o local.

A Justiça é a culpada?

Ato contínuo, o presidente da Casa, Rodrigo Caldeira (Rede), reassumiu seu lugar na mesa diretora e fez um pequeno discurso: “Tenho certeza de que em breve Nacib estará sentado nesta cadeira novamente. Vimos a truculência da Justiça com esse vereador. Uma decisão desacertada”.

Filiação política

Ontem, durante culto na Câmara dos Deputados, a deputada Dra. Soraya (PSL) foi chamada pelo pastor de “filha do Manato”. Depois o pastor percebeu a gafe e se desculpou.

É o que temos

Na sessão de ontem da Assembleia, o deputado Capitão Assumção (PSL) chamou Antonio Gramsci de “pilantra”. Gente, que parlamento fino, intelectualizado, de nível...

Só por curiosidade

A propósito, qual obra do pensador comunista italiano o Capitão teria lido para chegar a essa conclusão tão profunda?

De olho

O presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), cancelou a folga de hoje prevista na Casa. Será que, em troca, vai enforcar o dia 30, espremido entre dois feriados?

Ao que interessa

Que venha a (deliciosa) torta capixaba!

Alô, Dias Toffoli!