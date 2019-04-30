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Leonel Ximenes

Padre sai de paróquia após mensagens e fotos nas redes sociais

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 20:59

Públicado em 

30 abr 2019 às 20:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre Renato Paganini deixou a Paróquia da Ressurreição, em Goiabeiras, num processo rumoroso. Segundo a Arquidiocese de Vitória, o sacerdote teria pedido afastamento das suas funções para se tratar de um problema de saúde. Mas a própria Arquidiocese admite, em nota enviada ao Blog, que circulam nas redes sociais denúncias contra o ex-pároco, que está na casa de parentes, em Vitória.
O padre Ivo Amorim assume nesta quinta-feira as funções do padre Renato na Paróquia da Ressurreição. A Arquidiocese afirma que não se trata de um interventor, mas o fato é que padre Ivo é um dos dois vigários-gerais da Arquidiocese de Vitória, função de alta confiança do arcebispo dom Dario Campos.
O Blog apurou que além de ter problemas de saúde, padre Renato Paganini está no centro de uma grande polêmica. Circulam por grupos de WhatsApp, principalmente entre os paroquianos de Goiabeiras, imagens e textos que mostram Paganini em situações de cunho homoerótico, inclusive num aplicativo de relacionamento.
Além disso, o padre Renato, que já foi chanceler da Cúria Metropolitana, é acusado por um grupo de fiéis de irregularidades na sua gestão na paróquia.
O que o padre diz
Em contato com o Blog pelo WhatsApp, padre Renato Paganini atribui sua saída à ação de alguns leigos insatisfeitos com o seu trabalho. "Renunciei ao ofício devido ao fato de um grupo ter redigido e distribuído entre os grupos das comunidades mensagem com objetivo de atacar minha reputação. Acusações infundadas motivadas por ressentimento por intervenções de cunho pastoral".
O sacerdote afirma que a crise na paróquia que culminou com sua saída também advém do conflito entre ele e grupos de fiéis por causa da eleição presidencial do ano passado: "Acredito também que tal insatisfação veio especialmente por minha posição política na época das eleições presidenciais. A reação dos que defendiam a candidatura conservadora [de Bolsonaro] foi muito violenta nas redes sociais", sustenta Paganini.
Sobre a acusação de irregularidades administrativas na sua ex-paróquia, o sacerdote diz que a Arquidiocese pode dar mais informações: "Quanto à gestão financeira, a Mitra possui um rigoroso controle e transparência em suas contas, com reconhecimento de excelência na administração. O departamento financeiro da Mitra está à disposição para qualquer esclarecimento".
Paganini, que diz estar ajudando outras paróquias quando elas precisam, se coloca à disposição de dom Dario para retomar suas funções de padre após uma cirurgia que fará no dia 17 próximo: "Dada essa tensão com lideranças, da minha desmotivação de estar ali, porque minha experiência sempre foi com as periferias, e dos meus problemas de saúde, pedi ao arcebispo para desacelerar minhas atividades. Após minha cirurgia e recuperação, darei continuidade aos meus trabalhos, conforme o arcebispo designar. No momento, tenho ajudado alguns padres, conforme a necessidade".
 
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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