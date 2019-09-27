Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

OAB vai entrar com ação contra lei que exclui doutores em Vila Velha

A lei reserva 25% das vagas em concursos públicos realizados no município para candidatos graduados, mas sem pós-graduação

Públicado em 

27 set 2019 às 13:16
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ivan Carlini é o autor da lei que reserva vagas em concurso para quem não tem pós-graduação. Crédito: Câmara de Vila Velha
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) vai ingressar com uma ação no Tribunal de Justiça contra a lei de Vila Velha que reserva 25% das vagas em concursos públicos, realizados no município, para candidatos graduados, mas sem pós-graduação. 
No último dia 10 foi promulgada a controversa Lei, de número 6.217/2019, proposta pelo presidente da Câmara, Ivan Carlini (DEM), que foi vetada integralmente pelo prefeito Max Mauro Filho (PSDB). O veto, entretanto, foi derrubado pelos vereadores e a Lei acabou sendo promulgada.
O advogado e professor Dalton Morais, morador de Vila Velha, foi o autor do parecer analisado na OAB e aprovado nesta sexta (27), requerendo uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei canela-verde.
“Como cidadão fiquei chocado com essa Lei, pois ela viola os princípios da eficiência administrativa e do interesse público. Por que candidatos mais bem qualificados serão preteridos de prestar serviço à sociedade? As pessoas que vivem na cidade querem serviços cada vez melhores oferecidos por servidores mais capacitados, essa é a lógica”, defendeu.
O CONCURSO
A Prefeitura de Vila Velha já divulgou a banca examinadora que fará o concurso. Estão previstas a oferta de mais de 1.600 vagas, distribuídas para diversos cargos, com exigência de nível médio e superior.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados