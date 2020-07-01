Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Mulheres no ES: menos feminicídios, mas mais assassinatos

Foram registrados 10 homicídios, o maior índice para esse mês desde 2015; mas houve redução de feminicídio no 1° semestre

Públicado em 

01 jul 2020 às 16:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia apreende revólver usado no feminicídio em Guarapari
Polícia apreende revólver usado em crime de feminicídio, em janeiro, em Guarapari Crédito: Divulgação/PCES
Junho chegou ao fim com o maior número de mulheres assassinadas de 2015 a 2020, considerando o mesmo mês analisado. Foram, ao longo dos últimos 30 dias, 10 vítimas. No mesmo período do ano passado, foram três, enquanto em 2018 o número foi de sete. Em 2017 e em 2016 foram registradas quatro ocorrências, cada. E em 2015, um total de seis.
Do total desses 10 homicídios dolosos em junho, três foram feminicídios, ou seja, quando praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino – decorre, muitas vezes, de circunstâncias e contextos de violência doméstica e familiar.

FEMINICÍDIO EM REDUÇÃO

Apesar das três ocorrências em junho, o semestre teve o menor número de crimes de feminicídio desde que houve o enquadramento desse tipo de assassinato. Foram 12 neste ano, contra 15 em 2019. Em 2018 foram 16 e, em 2017, outros 20. Já em 2016, quando começou a conta dos feminicídios, havia ocorrido, até aquele momento, 14 crimes dessa natureza.
Espírito Santo terminou o semestre com 47 mulheres assassinadas, isso dá uma média de um homicídio de pessoa do sexo feminino a cada quatro dias no Estado. A quantidade de vítimas é maior do que no mesmo intervalo de tempo do ano passado, quando 42 foram mortas.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Feminicídio Segurança Pública Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Crianças são resgatadas por bombeiros após queda de bicicleta na Serra
Imagem de destaque
Vila Velha abre seleção para médicos com salários de até R$ 14 mil
Imagem de destaque
5 séries viciantes para maratonar em abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados