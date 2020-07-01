Mulheres no ES: menos feminicídios, mas mais assassinatos

Apesar das três ocorrências em junho, o semestre teve o menor número de crimes de feminicídio desde que houve o enquadramento desse tipo de assassinato. Foram 12 neste ano, contra 15 em 2019. Em 2018 foram 16 e, em 2017, outros 20. Já em 2016, quando começou a conta dos feminicídios, havia ocorrido, até aquele momento, 14 crimes dessa natureza.