Motorista defensor de grávida recebe homenagem

A mulher de Wanderson Cardoso o acompanhou no gabinete do deputado Lorenzo Pazolini, que entregou ao motorista um voto de congratulações pelo gesto dele em favor de uma mulher grávida. Crédito: Divulgação

O motorista que saiu do seu lugar para pedir a algum passageiro que cedesse o seu para uma grávida foi homenageado nesta quarta-feira (27) pela Assembleia Legislativa. Wanderson Cardoso, condutor do seletivo da linha 1.610 (Araçás-Jardim Camburi), recebeu um voto de congratulações do deputado Lorenzo Pazolini (sem partido).

Agora, a comenda

Herança dolorosa

Delegado federal e ex-tenente-coronel da PM do Rio de Janeiro, o secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, não fica fora das discussões sobre o Golpe Militar de 64. “Este episódio, na época, pode ter tido suas razões, mas trouxe memórias dolorosas, sequelas”, analisa.

Mais democracia

Para ele, o aniversário do golpe é uma boa oportunidade para a sociedade reafirmar os conceitos democráticos e os direitos humanos: “É um aprendizado para que a democracia seja mais fortalecida”.

PM preservada

Ele adianta que a Polícia Militar no Espírito Santo não tomará parte das comemorações neste domingo.

Viva a democracia!

A OAB-ES divulgou nota ontem em que considerou um “grave retrocesso” as comemorações pelos 55 anos do golpe militar de 64. A OAB nacional também protestou.

Levaram falta

Em audiência pública para tratar da reestruturação da Polícia Civil, realizada pela Comissão de Segurança da Assembleia, representantes da instituição não compareceram. Somente um subprocurador da Procuradoria-Geral do Estado apareceu.

Sufoco

Leitor meio baixinho reclama que os mictórios mais modernos estão sendo instalados em locais muito altos e, por isso, ele admite que está com dificuldade de fazer o serviço certo.

Produtores alertas

As Associações dos Avicultores e dos Suinocultores do ES estão acompanhando o movimento nacional dos caminhoneiros, que estão ameaçando fazer nova greve. Os produtores não reforçaram os estoques porque o preço dos insumos está alto nesta época.

ABL no ES

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marco Lucchesi, confirmou presença na 6ª Feira Literária Capixaba, a Flic-ES, de 22 a 26 de maio, na Ufes. O escritor lançará no evento seu novo livro “Poemas Reunidos”.

O bom exemplo

As funcionárias da recepção e do sistema de raios-x na entrada do Fórum de Vila Velha são educadas e eficientes.

Ele fica

A Piedade renovou o contrato do carnavalesco Paulo Balbino, que continua na escola até o carnaval de 2020.

Salgou, acabou

Leitor da coluna em Linhares diz que tem uma solução bem simples para combater a praga do caramujo-africano, cujo veneno agora tem venda restrita, como informou a coluna: “É só jogar sal grosso no bicho”.

Trabalho infantil

É cada vez mais comum crianças vendendo doces no Terminal de Vila Velha. Segundo fonte da coluna, elas entram nos ônibus imitando o discurso dos adultos, pedindo desculpas por atrapalhar a viagem.

Constatação

Azedou.

Esporte solidário

Fábio Luiz, medalha de prata olímpica no vôlei de praia, foi convidado pelo vereador Nathan Medeiros para comandar um projeto esportivo na Grande São Pedro, envolvendo crianças e adolescentes carentes da região.

Mexa-se!

O Museu Solar Monjardim, em Jucutuquara, está oferecendo aulas gratuitas de ginástica para a comunidade. Para malhar, tem que ser morador de Vitória e ter mais de 40 anos. Informações: (27) 99525-2116 e 99247-9577.

Fim das ilusões

O mercado está caindo na real. Caindo, literalmente.

Alô, Bolsonaro!