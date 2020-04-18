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Leonel Ximenes

Lucrando com a pandemia: tem supermercado cobrando até R$ 25 por taxa de entrega no ES

Até clientes que moram a poucos metros do estabelecimento estão pagando caro; valor acaba obrigando pessoas do grupo de risco a irem às lojas

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 13:00

Públicado em 

18 abr 2020 às 13:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Haja dinheiro para pagar as taxas de entrega
Haja dinheiro para pagar as taxas de entrega Crédito: Amarildo
Em época de pandemia, espera-se mais solidariedade, mas... Vejam quanto alguns supermercados e hortifrútis estão cobrando de taxa de entrega de compras no Espírito Santo: o preço parte de R$ 10 e chega a R$ 25, até para locais a poucos metros de distância. Esse custo acaba obrigando pessoas que fazem parte dos grupos de risco para a Covid-19 a irem pessoalmente fazer compras nesses estabelecimentos comerciais. E essa saidinha de casa para enfrentar aglomerações não é recomendada pelas autoridades de Saúde.

DE ONDE VEM O LUCRO?

Vem cá: esses estabelecimentos querem lucrar com a venda do seus produtos ou com as taxas exorbitantes que cobram, inclusive de pessoas de grupo de risco que não podem ir às compras?

CORONAVÍRUS? TEMOS!

Em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado, um carro de som saiu à noite e o locutor, com certo tom ufanista, anunciou a “boa-nova”: foi confirmado o primeiro caso de coronavírus na cidade! Curioso é que são os mesmos veículo e locutor que fazem os anúncios fúnebres na região.

MÍSSIL NO VÍRUS

Comentário de um leitor ao saber que a Coreia do Norte não tem (oficialmente) nenhum caso de coronavírus: “O menino maluquinho de lá [Kim Jong-un] deve ter abatido o vírus a míssil”.

DEVE SER CANSATIVO

Na sessão da Câmara de Vereadores de Linhares, na última segunda, em meio à pandemia do coronavírus, foram aprovadas cinco moções de pesar e uma de aplauso.

CRIATURAS DE DEUS

Durante a missa que celebrou no campinho do Convento nesta semana, o frei Paulo Pereira teve a companhia de macaquinhos que brincavam nas árvores em volta do altar enquanto ele fazia a homilia.

SINAIS ESTRANHOS

Foguetórios de madrugada foram ouvidos novamente nos morros adjacentes às Avenidas Leitão da Silva e Vitória nesta semana. Um baile do Mandela foi marcado para sábado em São Benedito. Será que querem dar uma demonstração de força ao novo secretário de Segurança?

CONSTATAÇÃO

Quis o destino que o ano marcado pelos feriadões acabasse sendo transformado em eterno feriadão.

ALERTA DA COVID-19 POR SMS

A Defesa Civil do ES disparou dez alertas sobre a Covid-19 desde sábado passado. No texto, recomenda como as pessoas devem proceder para não se contaminar.

APELO À CONSCIÊNCIA

A Associação Comunitária de Jardim Camburi colocou um caminhãozinho de som rodando as ruas pedindo às pessoas que “por amor à vida e respeito ao próximo, fiquem em casa”. O bairro é o que tem o maior número de casos de coronavírus no ES.

PARTIDO CONTAGIANTE

Os deputados Erick Musso e Lorenzo Pazolini, ambos do Republicanos, estão com Covid-19. Roberto Carneiro, presidente do partido no Estado, está com suspeita de ter contraído o vírus. Em resumo: substituíram a contaminação comunitária pela... contaminação partidária.

ALÔ, GOVERNADOR!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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