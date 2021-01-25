Jardim Camburi tem o maior déficit de vagas de creche em Vitória

O retorno das aulas presenciais em tempos de pandemia traz à tona a necessidade de vagas, especialmente na educação básica, como nas creches. Em Vitória
, a região do bairro mais populoso da Capital, Jardim Camburi
, é um desafio. No ano passado, de cada 10 crianças que buscavam vagas, uma não conseguiu, conforme informações do portal ObservaVix.
Segundo especialistas, com a crise econômica, a procura por creches municipais deverá aumentar. E isso pode acontecer em Jardim Camburi. Em 2020, foram registradas 861 inscrições para as creches, mas só 793 vagas estavam contempladas. Isso significa que 92,1% das matrículas foram atingidas.
Outra região que inspira atenção para a educação de crianças de zero a três anos – e que uma procura maior também já é esperada – é Jardim da Penha
. No ano passado, foram efetuadas 735 inscrições no bairro, mas só foram efetivadas 684 matrículas. Um aproveitamento de 93% de todas as buscas.