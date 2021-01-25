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Leonel Ximenes

Jardim Camburi tem o maior déficit de vagas de creche em Vitória

Em segundo lugar vem Jardim da Penha; com a crise, classe média tem buscado cada vez mais o serviço da prefeitura

Públicado em 

25 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Creche pública: cada vez mais procurada pela classe média
Creche pública: cada vez mais procurada pela classe média Crédito: Divulgação
O retorno das aulas presenciais em tempos de pandemia traz à tona a necessidade de vagas, especialmente na educação básica, como nas creches. Em Vitória, a região do bairro mais populoso da Capital, Jardim Camburi, é um desafio. No ano passado, de cada 10 crianças que buscavam vagas, uma não conseguiu, conforme informações do portal ObservaVix.
Segundo especialistas, com a crise econômica, a procura por creches municipais deverá aumentar. E isso pode acontecer em Jardim Camburi. Em 2020, foram registradas 861 inscrições para as creches, mas só 793 vagas estavam contempladas. Isso significa que 92,1% das matrículas foram atingidas.
Outra região que inspira atenção para a educação de crianças de zero a três anos – e que uma procura maior também já é esperada – é Jardim da Penha. No ano passado, foram efetuadas 735 inscrições no bairro, mas só foram efetivadas 684 matrículas. Um aproveitamento de 93% de todas as buscas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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