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Leonel Ximenes

Governador pede à Eco101 que antecipe entrega do Contorno de Iconha

Públicado em 

16 jan 2019 às 20:18
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Máquinas trabalham na duplicação do Contorno de Iconha. Crédito: Eco101/Twitter
O governador Casagrande pediu à direção da Eco101 que antecipe para antes do período do carnaval a inauguração do Contorno de Iconha, previsto inicialmente para ser entregue em 20 de março. O governador defende que a obra seja inaugurada antes do feriadão para que não se formem os tradicionais engarrafamentos na rua principal da cidade do sul do Estado, por onde passa todo o tráfego de veículos.
Em épocas assim, os motoristas levam cerca de uma hora para transpor a cidade. Com o novo acesso, a Eco101 estima que esse tempo seja reduzido para apenas sete minutos. A concessionária da rodovia, segundo o governador, ficou de analisar a proposta.
>Trechos da BR 101 serão interditados para construção de viadutos no ES
O custo
O contorno de Iconha, de oito quilômetros de extensão,  terá pista dupla. Por ser localizado em área de mata virgem, foram necessários serviços de corte e aterro de mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de solo e mais de 100 mil metros cúbicos de escavações em rochas, realizadas por meio do uso controlado de explosivos. A obra vai custar R$ 80 milhões, segundo a concessionária.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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