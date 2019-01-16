Governador pede à Eco101 que antecipe entrega do Contorno de Iconha

O governador Casagrande pediu à direção da Eco101 que antecipe para antes do período do carnaval a inauguração do Contorno de Iconha, previsto inicialmente para ser entregue em 20 de março. O governador defende que a obra seja inaugurada antes do feriadão para que não se formem os tradicionais engarrafamentos na rua principal da cidade do sul do Estado, por onde passa todo o tráfego de veículos.
Em épocas assim, os motoristas levam cerca de uma hora para transpor a cidade. Com o novo acesso, a Eco101 estima que esse tempo seja reduzido para apenas sete minutos. A concessionária da rodovia, segundo o governador, ficou de analisar a proposta.
O contorno de Iconha, de oito quilômetros de extensão, terá pista dupla. Por ser localizado em área de mata virgem, foram necessários serviços de corte e aterro de mais de 1,3 milhão de metros cúbicos de solo e mais de 100 mil metros cúbicos de escavações em rochas, realizadas por meio do uso controlado de explosivos. A obra vai custar R$ 80 milhões, segundo a concessionária.