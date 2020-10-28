Gandini tem febre e cancela agendas após evento com 2 mil pessoas

Gandini ao lado do prefeito Luciano Rezende (sem máscara) no encontro partidário no Álvares Cabral Crédito: Assessoria do candidato

O candidato à Prefeitura de Vitória do Cidadania, deputado estadual Fabrício Gandini , apresentou nesta quarta-feira (28) quadro febril e indisposição física. Tudo isso aconteceu 48 horas depois de ele participar de um evento do partido, com a presença de 2 mil pessoas, conforme o prefeito de Vitória, Luciano Rezende

A coluna perguntou à assessoria do candidato se ele tinha suspeita de ter contraído Covid-19 . Segundo a assessoria, Gandini "fez todos os exames que o médico mandou, não especificou quais foram e cancelou as agendas do dia".

Mas em um vídeo divulgado agora há pouco, Gandini, no Hospital da Unimed, admitiu que está com suspeita de Covid: "Não vou colocar ninguém em risco até ter certeza do diagnóstico. Vou sentir falta das nossas caminhadas e principalmente da minha filha Mariana. Vou me manter isolado dela até ter a clarezaa se estou ou não com Covid. Peço que vocês me coloquem em suas orações", disse o candidato, com o semblante bem abatido.

Segundo a assessoria do candidato, o deputado esteve no hospital da Unimed para consulta e exames e recebeu a orientação médica de ficar em casa pelas próximas 48 horas. À ocasião, na noite de segunda-feira, durante o evento da sigla, o prefeito Luciano Rezende enfatizou que as 2 mil pessoas presentes em um clube de Bento Ferreira, na Capital, estavam lá para “uma reunião de trabalho”.