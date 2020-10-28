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Leonel Ximenes

Gandini tem febre e cancela agendas após evento com 2 mil pessoas

Candidato a prefeito de Vitória admitiu que pode estar com Covid, mas disse que aguarda o diagnóstico definitivo

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 18:41

Públicado em 

28 out 2020 às 18:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gandini ao lado do prefeito Luciano Rezende (sem máscara) no encontro partidário no Álvares Cabral
Gandini ao lado do prefeito Luciano Rezende (sem máscara) no encontro partidário no Álvares Cabral Crédito: Assessoria do candidato
O candidato à Prefeitura de Vitória do Cidadania, deputado estadual Fabrício Gandini, apresentou nesta quarta-feira (28) quadro febril e indisposição física. Tudo isso aconteceu 48 horas depois de ele participar de um evento do partido, com a presença de 2 mil pessoas, conforme o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
A coluna perguntou à assessoria do candidato se ele tinha suspeita de ter contraído Covid-19. Segundo a assessoria, Gandini "fez todos os exames que o médico mandou, não especificou quais foram e cancelou as agendas do dia".
Mas em um vídeo divulgado agora há pouco, Gandini, no Hospital da Unimed,  admitiu que está com suspeita de Covid: "Não vou colocar ninguém em risco até ter certeza do diagnóstico. Vou sentir falta das nossas caminhadas e principalmente da minha filha Mariana. Vou me manter isolado dela até ter a clarezaa se estou ou não com Covid. Peço que vocês me coloquem em suas orações", disse o candidato, com o semblante bem abatido. 
Segundo a assessoria do candidato, o deputado esteve no hospital da Unimed para consulta e exames e recebeu a orientação médica de ficar em casa pelas próximas 48 horas. À ocasião, na noite de segunda-feira, durante o evento da sigla, o prefeito Luciano Rezende enfatizou que as 2 mil pessoas presentes em um clube de Bento Ferreira, na Capital, estavam lá para “uma reunião de trabalho”.

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O encontro foi recheado de presença de autoridades, como o deputado federal e coordenador da bancada capixaba, Da Vitória (Cidadania), e o colega de Câmara Felipe Rigoni (PSB); os deputados estaduais Coronel Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV); e a secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos, Lenise Loureiro.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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