Evangélica, vice-governadora do ES reza oração católica em ato político

Jaqueline reza a Oração de São Francisco com Bruno Lamas, que também é evangélicoCrédito: PSB/Divulgação
Convidada de honra da convenção que oficializou o deputado Bruno Lamas (PSB) como candidato à Prefeitura da Serra, a vice-governadora Jaqueline Moraes, que é evangélica, surpreendeu ao rezar, do início ao fim, a conhecida oração católica de São Francisco de Assis. “Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”, proclamou Jaqueline. Segundo ela, como a campanha será realizada durante a pandemia, o candidato precisará ser “mensageiro da esperança”.
JUNTO E MISTURADO
Teve político na convenção do candidato à Prefeitura de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) que chamou o deputado estadual de “Fabrício Rezende”. Não está muito errado: a ideia é ser continuidade mesmo do atual prefeito Luciano Rezende.
A CERTEZA
Na homilia da missa da última sexta (18), às 15h, no Convento da Penha, o frei Pedro de Oliveira lembrou que as mulheres têm um papel secundário em vários setores da sociedade. E perguntou: por que tem tão poucas mulheres dirigindo empresas e na política?
A DÚVIDA
Tem toda a razão o nosso querido frade. Mas, surgiu uma dúvida: e a Igreja? Quando as mulheres serão ordenadas padres e bispos?
OPERAÇÃO BÍBLICA
O Ministério Público chamou de “Cafarnaum” a operação que apura a contratação fraudulenta de empresa de contabilidade por parte do município de Mimoso do Sul.
QUE IMAGINAÇÃO...
Segundo o próprio MPES, o nome faz referência ao local de nascimento de São Mateus, o padroeiro dos contabilistas.
LAGOA POLUÍDA
Após receber denúncias de moradores que avistaram peixes mortos na Lagoa Maringá, a equipe de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra (Semma) fez uma vistoria na concessionária de saneamento Ambiental Serra. O efluente tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da concessionária deságua no córrego Maringá e alcança a lagoa.
Lagoa Maringá, que teve peixes mortos por causa da poluiçãoCrédito: Prefeitura da Serra
EMPRESA FOI MULTADA
A empresa foi notificada a realizar análise da água da lagoa, bem como apresentar o relatório e o resultado laboratorial para a Semma. A concessionária foi multada em R$ 330 mil.
COISA DO OUTRO MUNDO
Já estão confirmando até vida em Marte, e por estas bandas o governo do Estado não consegue reativar o sistema aquaviário.
A COVID AGRADECE
Leitora da coluna foi ao Cemitério de Santo Antônio para o sepultamento de um amigo. Segundo ela, nos dois velórios realizados no local não havia álcool para higienização dos frequentadores. Um perigo.
QUE PAÍS É ESTE?
Perseguido por alguns “cristãos”, o padre Júlio Lancellotti, que ajuda moradores de rua em SP, está sendo defendido por ateus e agnósticos. O Brasil - já disseram - realmente não é para amadores.
FORA DA PISTA
Logo após a inauguração de mais um trecho da duplicação da BR 101, entre Viana e Guarapari, uma comitiva da Eco101 foi almoçar num famoso restaurante em Meaípe. Junto dos carros da concessionária, em frente ao restaurante, duas viaturas da PRF.
E OS NOSSOS COMUNISTAS?
Reação irônica de um observador político ao saber, pela coluna, que os comunistas do PCB estão fora das eleições 2020 no ES: “Putz. Aí a coisa se consolida em favor do John Biden nos EUA”.
VOU OU NÃO VOU?
Discípulo de PH, o prefeito Sérgio Meneguelli aprendeu direitinho a lição: fez suspense até os 45 do segundo tempo para anunciar sua decisão de não concorrer à reeleição em Colatina.
DO OUTRO LADO
Tem assessor comissionado do governo estadual publicando em suas redes sociais apoio a Sérgio Vidigal (PDT), que (mais uma vez) vem para a disputa da Prefeitura da Serra. Lembrando que o ninho socialista já está ocupado: Bruno Lamas (PSB).
TUDO MISTURADO
E tem servidor de prefeitura da Grande Vitória publicando, durante o expediente, horário de convenção de partido
TUDO IGUAL
A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES é a primeira do Brasil a regulamentar que em todos os seus eventos a ocupação de vagas será dividida igualmente entre homens e mulheres.
ELA ENTRE ELES
A servidora pública Daiane Oliveira (Republicanos), de 37 anos, é a única candidata do sexo feminino na disputa pela Prefeitura de Domingos Martins. É a primeira vez que uma mulher participa do pleito na cidade em 12 anos.
ALÔ, ELEITOR!
Aquele velho candidato a vereador que você não vê há quase quatro anos já reapareceu pra ter dar um tapinha nas costas e tomar um café?
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.