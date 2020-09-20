Evangélica, vice-governadora do ES reza oração católica em ato político

Jaqueline reza a Oração de São Francisco com Bruno Lamas, que também é evangélico Crédito: PSB/Divulgação

JUNTO E MISTURADO

Teve político na convenção do candidato à Prefeitura de Vitória Fabrício Gandini (Cidadania) que chamou o deputado estadual de “Fabrício Rezende”. Não está muito errado: a ideia é ser continuidade mesmo do atual prefeito Luciano Rezende.

A CERTEZA

Na homilia da missa da última sexta (18), às 15h, no Convento da Penha, o frei Pedro de Oliveira lembrou que as mulheres têm um papel secundário em vários setores da sociedade. E perguntou: por que tem tão poucas mulheres dirigindo empresas e na política?

A DÚVIDA

Tem toda a razão o nosso querido frade. Mas, surgiu uma dúvida: e a Igreja? Quando as mulheres serão ordenadas padres e bispos?

OPERAÇÃO BÍBLICA

O Ministério Público chamou de “Cafarnaum” a operação que apura a contratação fraudulenta de empresa de contabilidade por parte do município de Mimoso do Sul.

QUE IMAGINAÇÃO...

Segundo o próprio MPES, o nome faz referência ao local de nascimento de São Mateus, o padroeiro dos contabilistas.

LAGOA POLUÍDA

Após receber denúncias de moradores que avistaram peixes mortos na Lagoa Maringá, a equipe de Fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura da Serra (Semma) fez uma vistoria na concessionária de saneamento Ambiental Serra. O efluente tratado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da concessionária deságua no córrego Maringá e alcança a lagoa.

Lagoa Maringá, que teve peixes mortos por causa da poluição Crédito: Prefeitura da Serra

EMPRESA FOI MULTADA

A empresa foi notificada a realizar análise da água da lagoa, bem como apresentar o relatório e o resultado laboratorial para a Semma. A concessionária foi multada em R$ 330 mil.

COISA DO OUTRO MUNDO

Já estão confirmando até vida em Marte, e por estas bandas o governo do Estado não consegue reativar o sistema aquaviário.

A COVID AGRADECE

Leitora da coluna foi ao Cemitério de Santo Antônio para o sepultamento de um amigo. Segundo ela, nos dois velórios realizados no local não havia álcool para higienização dos frequentadores. Um perigo.

QUE PAÍS É ESTE?

Perseguido por alguns “cristãos”, o padre Júlio Lancellotti, que ajuda moradores de rua em SP, está sendo defendido por ateus e agnósticos. O Brasil - já disseram - realmente não é para amadores.

FORA DA PISTA

Logo após a inauguração de mais um trecho da duplicação da BR 101, entre Viana e Guarapari, uma comitiva da Eco101 foi almoçar num famoso restaurante em Meaípe. Junto dos carros da concessionária, em frente ao restaurante, duas viaturas da PRF.

E OS NOSSOS COMUNISTAS?

Reação irônica de um observador político ao saber, pela coluna, que os comunistas do PCB estão fora das eleições 2020 no ES: “Putz. Aí a coisa se consolida em favor do John Biden nos EUA”.

VOU OU NÃO VOU?

Discípulo de PH, o prefeito Sérgio Meneguelli aprendeu direitinho a lição: fez suspense até os 45 do segundo tempo para anunciar sua decisão de não concorrer à reeleição em Colatina.

DO OUTRO LADO

Tem assessor comissionado do governo estadual publicando em suas redes sociais apoio a Sérgio Vidigal (PDT), que (mais uma vez) vem para a disputa da Prefeitura da Serra. Lembrando que o ninho socialista já está ocupado: Bruno Lamas (PSB).

TUDO MISTURADO

E tem servidor de prefeitura da Grande Vitória publicando, durante o expediente, horário de convenção de partido

TUDO IGUAL

A Escola Judiciária Eleitoral do TRE-ES é a primeira do Brasil a regulamentar que em todos os seus eventos a ocupação de vagas será dividida igualmente entre homens e mulheres.

ELA ENTRE ELES

A servidora pública Daiane Oliveira (Republicanos), de 37 anos, é a única candidata do sexo feminino na disputa pela Prefeitura de Domingos Martins. É a primeira vez que uma mulher participa do pleito na cidade em 12 anos.

ALÔ, ELEITOR!