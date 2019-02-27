Escolas de samba querem mudar setor de dispersão

Imperatriz do Forte desfila no Sambão, que terá mudanças na dispersão em 2020. Crédito: Leonel Ximenes

A Liga das Escolas de Samba vai pedir ajuda à Prefeitura de Vitória para mudar a dispersão das escolas de samba no ano que vem. O presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, admite que o esquema deste ano não funcionou e chegou a prejudicar a apresentação de duas escolas.

O atraso

“O desfile atrasou um total de 17 minutos por causa da confusão na dispersão. Tivemos que retardar a entrada da Pega do Samba na avenida em 12 minutos e da Novo Império em cinco”, lamenta Teixeira.

A restrição

Segundo o presidente da Liga, a ideia é que em 2020 sejam instalados alambrados que impeçam o público de invadir a área da dispersão, por onde chegam as alegorias e os componentes das escolas. Outra medida é aumentar a área de circulação na dispersão com a proibição de estacionamento de veículos – inclusive oficiais.

O “novo”

Um grupo que se diz “ativista por um novo Brasil” divulgou meme nas redes sociais criticando “esquerdopatas”. Até aí tudo bem, mas os revoltados usaram uma foto com crianças de uma escola de Vitória cantando o Hino Nacional na Copa de 2014.

Tô nem aí

A imagem não tem autorização dos pais (como manda a lei), da escola, do fotógrafo e do jornal que a publicou há quase cinco anos. Pais denunciaram, pediram educadamente a retirada da foto das redes, mas até agora, nada.

Que fase...

Até o cheiro de fumaça de turfa está de volta.

Olha o MP aí, gente!

Nesta sexta, véspera do feriadão de Carnaval, o expediente nas Promotorias de Justiça e na Procuradoria-Geral de Justiça será das 8h às 14h.

Lá e cá

Filho feio não tem pai, mas filho bonito... Nas redes sociais não é difícil ver políticos se autoproclamando responsáveis pela obra de duplicação do Contorno de Iconha. Que eles tenham cuidado para não serem responsabilizados pelo atraso da duplicação de toda a rodovia.

De olho

Sabem quem ocupou posição privilegiada e sentou-se ontem ao lado do governador Casagrande na reunião com vereadores da Serra no Palácio Anchieta? Ele mesmo, Geraldinho Feu Rosa, que está sendo expulso do PSB acusado da prática de rachid.

Sufoco no caixa

Neste calor, o setor de caixas eletrônicos da agência do Banestes da Rua Graciano Neves, no Centro de Vitória, estava com o ar-condicionado desligado no último fim de semana.

No ponto

A Prefeitura de Vitória informa que já consertou o relógio da Praça Oito (viva!) e que o defeito que aconteceu segunda-feira foi ocasionado por um problema técnico “pontual”. Ou seja, impontual é só o relógio.

Simples assim

O presidente da Acaps, João Falqueto, reclama que a abertura dos supermercados aos domingos estaria dando prejuízo a alguns empresários. João, a questão é simples: não está compensando, não abra; mas não impeça quem queira abrir suas lojas.

Muito simples

Outra coisa: o Sindicomerciários alega que tem trabalhador ficando até 14 dias sem folga. Bem, isso é um problema trabalhista que deve ser resolvido pelo sindicato na Justiça e não com o fechamento dos supermercados aos domingos.

A emoção

Antes e depois do desfile das escolas de samba, a primeira-dama da Novo Império, Larissy Soares, recebeu vários depoimentos de mulheres que são vítimas de relação abusiva.

A decisão

Uma dessas vítimas não voltou mais pra casa. Ela contou a amigos que, estimulada pelo enredo que falava da luta das mulheres e por tudo que viu e sentiu na avenida, tomou coragem de romper o relacionamento opressor.

Não é frescura

O vereador Denninho Silva (PPS) pediu à PMV que instale ar-condicionado em todas as escolas do município, inclusive nos setores administrativos, que estão sofrendo com o calor.

Alô, professores!