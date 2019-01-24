DNIT-ES pede hoje ao TCU retomada de duplicação da BR 262

Só parte dos 7,2 quilômetros que estavam sendo duplicados continua em obras. Crédito: Gazeta Online

O superintendente do DNIT no Espírito Santo, Romeu Scheibe Neto, se reúne hoje em Brasília com a assessoria técnica do Tribunal de Contas da União. O objetivo é apresentar dados técnicos para que o TCU autorize a retomada da obra de duplicação total de um trecho de 4,4 quilômetros da BR 262, em Marechal Floriano.

As obras

Em decisão cautelar, o TCU determinou que sejam feitas adequações no traçado em mais da metade do trecho da rodovia que está sendo duplicado. Em 2,8 dos 7,2 quilômetros de duplicação a obra continua. A construção da nova ponte da Casa da Bica não foi paralisada.

O prazo

“Se o Tribunal autorizar a retomada imediata das obras, a gente consegue entregar o trecho até outubro próximo. A sociedade capixaba já não aguenta mais esperar por essa obra”, admite Romeu Scheibe.

Constatação

Michelzinho dava muito menos trabalho.

Será o calor?

Restaurado com pompa e circunstância há pouco mais de um ano, o tradicional relógio da Praça Oito voltou a parar. Pena.

Democracia já!

Fora, Maduro, e todos os governantes autoritários e ditadores!

Afinidades

E o PT continua apoiando o ditador venezuelano.

No topo da montanha

A lista de material escolar para as crianças da Umei Herminia Stella Detogne Favarato, em Montanha, chama atenção pelo tamanho e conteúdo. São 20 itens com quantidades variadas. Não é muito para uma escola pública?

Três em 30

Apenas Sérgio Majeski, Bruno Lamas e Ferraço não assinaram o documento de apoio à reeleição de Erick Musso para presidente da Assembleia.

Peso eleitoral

Aliás, tem deputado na bronca com a possibilidade de Luciano Machado e Emílio Mameri ocuparem a 1ª e 2ª secretarias da Assembleia, conforme acordo que está sendo costurado nos bastidores. Argumenta que o primeiro foi eleito em 23º lugar e o segundo em 30º.

Casa nova

A Rodosol entregou o novo posto da Polícia Rodoviária Estadual da Barra do Jucu.

De volta

PH reapareceu ontem. Visitou uma faculdade particular em Vitória.

Área pública

Após mais de 30 anos de concessão privada, a Justiça devolveu ao município de Guarapari a posse do terreno onde está localizado o Clube de Tênis. Nos anos 1970 a prefeitura cedeu a área para abrigar uma pousada e uma filial da Academia de Tênis de Brasília.

Atividades públicas

A área foi retomada após uma ação judicial movida pelo Ministério Público e a Prefeitura de Guarapari. A área de 7.135 metros quadrados, avaliada em cerca de R$ 35 milhões, deverá ser destinada para realização de eventos, esportes e entretenimentos.

Bandidos, correi!

Curioso: em 12 de dezembro, o governo anterior entregou 34 viaturas para o Batalhão de Trânsito e 13 para a Patrulha Escolar. Ontem teve outra cerimônia de entrega. Deve estar sobrando viatura agora. Que bom!

171 mesmo

Segundo o governador Casagrande, foram 171 veículos entregues ontem à PM. Mas alguns aliados do governo “arredondaram” o número para baixo: 170. Afinal, 171 não traz bons pensamentos, né?

O caladinho

A direção do Cartório de Protesto de Títulos de Vitória responde à nota da coluna e diz que o PABX ficou inativo durante 23 minutos na manhã da última segunda-feira.

O preço da carimbada

Ainda sobre cartórios, o Sinoreg (sindicato do setor) diz que agora as repartições públicas podem autenticar documentos. O serviço, se for feito no cartório, custa R$ 6,97 segundo tabela de emolumentos do TJES.

Alô, Venezuela!