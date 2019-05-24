Deputados querem que Festa da Penha seja feriado estadual

Procissão dos Militares durante a Festa da Penha, a maior festa religiosa do Estado. Crédito: Gazeta Online

A Comissão de Cultura da Assembleia vai propor ao governador Casagrande que transforme o dia de Nossa Senhora da Penha em feriado estadual. A data da padroeira do Estado, que é móvel, cai sempre em abril, mas o feriado é apenas em Vila Velha. Em algumas cidades, como Cariacica e Vitória, é decretado ponto facultativo (no setor público) pelas prefeituras.

Iniciativa do Executivo

Segundo o deputado Carlos Von, vice-presidente da Comissão de Cultura da Asssembleia, a iniciativa da criação do feriado é do Executivo, e não do Legislativo. Com o dia de descanso, a Comissão avalia que a festa vai atrair mais turistas, principalmente os do interior.

Alô, mamães!

O estoque de leite materno da Santa Casa está praticamente zerado e precisa de doações.

A investigação

O vereador da Serra José Geraldo da Vitória, o Geraldinho da PC (PDT), está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. A razão, segundo o MPES, é um suposto ato de improbidade administrativa.

O acúmulo

A portaria do inquérito civil aponta que Geraldinho estaria exercendo cumulativamente o mandato com o cargo de chefe de investigação da 3ª Delegacia Regional da Serra.

Clicou, levou

O Banestes não quer perder a corrida tecnológica para a forte concorrência e acaba de lançar a contratação de empréstimo por aplicativo.

História resgatada

Há cinco anos sem ser encenado, o Auto de Frei Pedro voltará a ser montado no ano que vem, durante os festejos dos 450 anos da Festa de Penha. A produção será do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha.

Enchente para todos

Itapoã e Barramares, que representam dois extremos sociais da cidade, são os bairros cujos moradores mais registraram na Ouvidoria de Vila Velha pedido de liberação de FGTS por causa da última enchente.

Milhares de vítimas

A PMVV estima que 60 mil pessoas devem tentar se habilitar para retirar o FGTS. É tanta demanda que o telefone 162, da Ouvidoria, está congestionado nos últimos dias.

Alô, Caixa!