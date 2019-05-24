Deputados querem que Festa da Penha seja feriado estadual

A Comissão de Cultura da Assembleia vai propor ao governador Casagrande que transforme o dia de Nossa Senhora da Penha em feriado estadual. A data da padroeira do Estado, que é móvel, cai sempre em abril, mas o feriado é apenas em Vila Velha. Em algumas cidades, como Cariacica e Vitória, é decretado ponto facultativo (no setor público) pelas prefeituras.
Segundo o deputado Carlos Von, vice-presidente da Comissão de Cultura da Asssembleia, a iniciativa da criação do feriado é do Executivo, e não do Legislativo. Com o dia de descanso, a Comissão avalia que a festa vai atrair mais turistas, principalmente os do interior.
O estoque de leite materno da Santa Casa está praticamente zerado e precisa de doações.
O vereador da Serra José Geraldo da Vitória, o Geraldinho da PC (PDT), está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. A razão, segundo o MPES, é um suposto ato de improbidade administrativa.
A portaria do inquérito civil aponta que Geraldinho estaria exercendo cumulativamente o mandato com o cargo de chefe de investigação da 3ª Delegacia Regional da Serra.
O Banestes não quer perder a corrida tecnológica para a forte concorrência e acaba de lançar a contratação de empréstimo por aplicativo.
Há cinco anos sem ser encenado, o Auto de Frei Pedro voltará a ser montado no ano que vem, durante os festejos dos 450 anos da Festa de Penha. A produção será do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha.
Itapoã e Barramares, que representam dois extremos sociais da cidade, são os bairros cujos moradores mais registraram na Ouvidoria de Vila Velha pedido de liberação de FGTS por causa da última enchente.
A PMVV estima que 60 mil pessoas devem tentar se habilitar para retirar o FGTS. É tanta demanda que o telefone 162, da Ouvidoria, está congestionado nos últimos dias.
Já foi liberado o financiamento do Minha Arma, Minha Vida?