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Leonel Ximenes

Deputado quer bicicletas elétricas para a Assembleia. Pagas pelo povo

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 21:26

Públicado em 

21 jan 2019 às 21:26
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um bicicleta elétrica, na versão mais barata, custa em torno de R$ 2 mil. Crédito: Divulgação
O deputado Marcelo Santos (PDT) quer que a Assembleia Legislativa compre 40 bicicletas elétricas para que parlamentares e servidores possam utilizá-las para ir ao trabalho. O objetivo é diminuir a quantidade de carros na rua e a emissão de poluição. Segundo o parlamentar, ele já garantiu no orçamento do Legislativo recursos para aquisição.
"Como presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa fui percebendo, ao longo do tempo, que precisamos buscar soluções para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória. Além disso, reduzir a emissão de gases poluentes é cada vez mais urgente", sustenta o pedetista.
>Servidores da Assembleia têm aumento no tíquete-alimentação
O objetivo é nobre, mas por que deputados e servidores da Ales, que já recebem salários bem mais altos que a maioria dos trabalhadores, não compram o veículo com seus próprios recursos?
Aliás, por que os parlamentares têm que ter veículos (elétricos ou a combustível) e motoristas à disposição pagos pelo contribuinte? 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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