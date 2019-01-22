Deputado quer bicicletas elétricas para a Assembleia. Pagas pelo povo

Um bicicleta elétrica, na versão mais barata, custa em torno de R$ 2 mil. Crédito: Divulgação

O deputado Marcelo Santos (PDT) quer que a Assembleia Legislativa compre 40 bicicletas elétricas para que parlamentares e servidores possam utilizá-las para ir ao trabalho. O objetivo é diminuir a quantidade de carros na rua e a emissão de poluição. Segundo o parlamentar, ele já garantiu no orçamento do Legislativo recursos para aquisição.

"Como presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa fui percebendo, ao longo do tempo, que precisamos buscar soluções para melhorar a mobilidade urbana na Região Metropolitana da Grande Vitória. Além disso, reduzir a emissão de gases poluentes é cada vez mais urgente", sustenta o pedetista.

O objetivo é nobre, mas por que deputados e servidores da Ales, que já recebem salários bem mais altos que a maioria dos trabalhadores, não compram o veículo com seus próprios recursos?