Comércio vai informar à polícia como se protege de criminosos

Rua da Praia do Canto, bairro alvo de dependentes químicos e ladrões. Crédito: Divulgação

O delegado-adjunto da Praia do Canto, Leandro Piquet, vai enviar aos comerciantes da Regional 5 (Praia do Canto e oito bairros adjacentes) um questionário para que eles informem os dispositivos de segurança que utilizam (trancas, câmeras, alarmes, grades) em seus estabelecimentos. De posse dessas informações, será estruturado o tipo de policiamento e a segurança que deve ser adotado em cada área.

Como agem

Moradores e comerciantes da região se reuniram com o delegado na quinta-feira à noite. No encontro, a polícia mostrou como agem os criminosos. Segundo a polícia, os bandidos não pertencem a quadrilhas organizadas e são viciados em drogas ou são ladrões ocasionais que não planejam nada – apenas identificam a oportunidade e cometem crimes. Os furtos acontecem habitualmente da meia-noite às 4h da madrugada, e os bandidos fogem a pé.

PM e Guarda

Participaram do encontro, organizado pelo vereador Mazinho dos Anjos e o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, César Saade, a Polícia Militar e a Guarda Municipal de Vitória.

#ForçaFlamengo

Este colunista, vascaíno, se solidariza com a nação rubro-negra.

Cadê Max?

O presidente da Câmara de Vitória, Cléber Félix (PP), vai acionar a Corregedoria da Casa para apurar o sumiço do vereador Max da Mata (PSDB), que não apareceu desde que a CMV voltou do recesso.

Cadê Max? 2

Félix diz que soube que o vereador viajou para o exterior. Neste caso, segundo ele, Max da Mata deveria comunicar seu afastamento, como prevê o artigo 355 do Regimento Interno da Câmara.

Em campo

Roberto Sá vai acompanhar hoje o clássico Rio Branco x Desportiva. O secretário estadual da Segurança se apresentará aos policiais que estarão no Kleber Andrade e vai observar o esquema de segurança da partida.

Enchente para todos

Em Vila Velha, os alagamentos são democráticos, não poupam ninguém. Até a Avenida Gil Veloso, a da orla marítima, enche de água. Na quinta à noite, motoristas utilizaram o calçadão e a ciclovia para se livrar do congestionamento.

Em campanha

Pré-candidato a prefeito de Vila Velha em 2020, o presidente da Câmara Municipal, Ivan Carlini VI, tem usado a hashtag #MenosAlagamentos em suas redes sociais.

Já?

Ontem, durante a solenidade de posse de Marcus Vicente na Sedurb, tocaram a música “Chão de Giz” (Zé Ramalho), cuja letra, no final, diz: “Estou indo embora”, “estou indo embora”. Não é uma música inapropriada pra quem está chegando?

Meio objetivo

Em seguida, Vicente iniciou seu discurso em que destacou que é uma pessoa “objetiva”. O discurso durou meia hora.

Reprovado

O telhado “novo” do Tribunal de Contas do Estado, com reforma concluída no dia 31 de janeiro, não resistiu à chuvarada da quinta à noite. Setores do Tribunal ficaram alagados.

Sufoco a bordo

Pálido e suando frio, o deputado federal Felipe Rigoni (PSB) passou aperto no voo da Latam que tentava pousar em Vitória debaixo do temporal da quinta à noite. O piloto arremeteu duas vezes, avisou que talvez tivesse que ir para o Rio, mas, na terceira tentativa, aterrissou.

Quase um milagre

Depois de tanto suspirar “ai, meu Deus!” durante a turbulência, o parlamentar (que é cego), após o avião tocar o solo soltou aliviado: “Pô, com essa eu quase voltei a enxergar”. Os vizinhos da poltrona caíram na gargalhada.

O homem do tempo

Enquanto o avião chacoalhava, na poltrona em frente o ex-deputado Manato tentava, em vão por causa da falta da internet, acessar páginas de previsão do tempo para conferir as condições meteorológicas de Vitória.

Espaço da mulher

A deputada Iriny Lopes (PT) pediu ao presidente da Assembleia, Erick Musso (PRB), que destine um espaço na Casa que reúna todos os serviços de atendimento à mulher vítima de violência (delegacia, MP, Judiciário, programas oficiais de atendimento psicológico, de formação de mão de obra e qualificação para o emprego).

Ode ao príncipe

A Escola Narciso Araújo, a mais antiga de Itapemirim, será restaurada para sediar a Secretaria Municipal de Educação. No local haverá um espaço cultural dedicado à memória do jornalista, advogado e deputado conhecido como “Príncipe dos Poetas Capixabas”.

Alô, eleitor!

Até quando o Tribunal de Contas vai continuar sendo abrigo de aliados do governante de plantão?

Alô, eleitor! 2