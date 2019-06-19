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Leonel Ximenes

Capixaba será vigiada por três anos pela Justiça americana

Publicado em 19 de Junho de 2019 às 20:39

Públicado em 

19 jun 2019 às 20:39
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Taisa foi presa em 2017 por fraude em cartão de crédito e condenada em junho de 2018 pelo crime nos EUA. Crédito: Reprodução Facebook
A candidata ao concurso Miss Espírito Santo Taise Bragança Moscon, presa em 2017 por fraude em cartão de crédito e condenada em junho de 2018 pelo crime nos Estados Unidos, está prestes a sair da cadeia. Pela sua condenação no Estado de Mississipi, estava previsto que ela ficasse 13 meses custodiada em uma cadeia federal. Mas ela ficará três anos sob vigilância da Justiça americana.
Pela decisão do juiz Sul Ozerden, Taise terá direito ao que se chama de “supervised release” por três anos. Trata-se de uma medida após cumprimento de pena em cadeias federais. O condenado tem de seguir algumas condições, do contrário poderá retornar à prisão.
O perfil
Sul Ozerden, que decretou a pena para Taise, é um juiz americano de origem turca. Serviu na Marinha Americana, tem experiência de mais de mil horas de voo em caças e ganhou medalhas por missões na Somália e no Iraque.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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