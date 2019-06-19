Capixaba será vigiada por três anos pela Justiça americana

Taisa foi presa em 2017 por fraude em cartão de crédito e condenada em junho de 2018 pelo crime nos EUA. Crédito: Reprodução Facebook

A candidata ao concurso Miss Espírito Santo Taise Bragança Moscon, presa em 2017 por fraude em cartão de crédito e condenada em junho de 2018 pelo crime nos Estados Unidos, está prestes a sair da cadeia. Pela sua condenação no Estado de Mississipi, estava previsto que ela ficasse 13 meses custodiada em uma cadeia federal. Mas ela ficará três anos sob vigilância da Justiça americana.

Pela decisão do juiz Sul Ozerden, Taise terá direito ao que se chama de “supervised release” por três anos. Trata-se de uma medida após cumprimento de pena em cadeias federais. O condenado tem de seguir algumas condições, do contrário poderá retornar à prisão.

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