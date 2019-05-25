Capixaba investigado por ameaça a shopping volta dia 10 ao Brasil

Brenno Andrade, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, está investigando o caso do psicanalista. Crédito: Gazeta Online

O psicanalista e engenheiro capixaba investigado pela polícia por supostamente ter ameaçado, num grupo de WhatsApp, cometer um atentado a um shopping anuncia que vai retornar ao Brasil no dia 10 de junho. O escritor, que é de Vitória, está na Alemanha e já contratou um advogado.

A conversa

A coluna conversou com ele pela internet. O psicanalista alega que nos textos que escreve destaca a questão literária como tratamento do mal-estar na cultura. “Como diz Freud em um artigo de 1930, se o ser humano permanecesse no terreno da linguagem, da dialética, não cometeria crimes.”

Texto literário

O escritor reforça que as mensagens que postou são fictícias: “Tomaram um texto literário como um plano de ação no real. Estranho que um texto que oferece vários pontos de fuga tenha sido todo ele tomado como um plano real”, lamenta.

O alívio

Ele defende a tese, “freudiana”, como destaca, de que se a pessoa escreve sobre sua revolta íntima, sobre suas dificuldades existenciais, se alivia de sua vontade imperativa de passar ao ato. E dá um exemplo.

Pensou, desistiu

“Tal como um suicida que, sentado na mureta da ponte pensando em se jogar, e que após horas de conversa com alguém que o escuta, esvazia sua pressão interna, desiste de seu ato, e retorna para a realidade, uma pessoa pode se acalmar escrevendo”, diz. “A ideia é que se a pessoa esvaziar seu sofrimento imaginário expressando-se em palavras, ela se acalma.”

Haja álcool

A rua de lazer de Santa Teresa estava infestada de mosquito ontem. Só com álcool (na pele) para suportar.

Ah, bem!

Em solenidade em Águia Branca, no Noroeste do Estado, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, chamou o deputado federal Evair de Melo de amigo “porco solto”. Sul-matogrossense de raiz, ela explicou que o “porco solto” é aquela pessoa que resolve as coisas.

Não curtiu

Por falar na ministra, ela tem pavor de helicóptero, mas o jatinho dela quebrou. Tereza Cristina, que tem bonito nome de imperatriz, teve que ir a Águia Branca de helicóptero mesmo.

Vaia da “oposição”

Dom Ivan Carlini VI atribui à “ação de candidatos” a vaia que levou na festa do 23 de Maio em Vila Velha, mesmo sem estar presente à solenidade.

Minha casa, minha ilha

O presidente da Câmara de Vila Velha diz que ele mesmo foi vítima da enchente no último sábado. “Na minha casa, em Cobilândia, a água subiu 40 centímetros. Fiquei ilhado durante 48 horas, só consegui sair de casa depois das 18 horas de segunda-feira.”

Saudades do Império

O presidente da Câmara de Vereadores de Cariacica, César Lucas (PV), convida para uma audiência pública para discutir, nesta segunda, a “Guarda” Nacional e a segurança na cidade. Parece que na terra de Juninho a Força Nacional perdeu a... força.

Por quê?

Teve grande repercussão entre os leitores as notas publicadas ontem com críticas à farra dos pontos facultativos. Em comum, a indignação por essa excrescência que ainda resiste, apesar da crise e dos novos tempos.

Palavra de frade

Numa missa ontem de manhã no Convento da Penha, o frei Pedro não aliviou: “Oremos. Oremos pelos dois jovens que morreram na Terceira Ponte. Oremos pelos dois jovens que foram assassinados. Aquilo foi um assassinato!”

Segurança em debate

O chefe da PC, Darcy Arruda, vai lançar segunda-feira, às 19h, no auditório do Sindicato dos Delgados de Polícia do ES, o livro “Gerenciamento de Crise na Segurança Pública e Privada”.

Olha o Blocão aí, gente!

No dia 1º de junho será criada a Liga dos Blocos do Centro de Vitória, que reúne 15 agremiações. O Blocão se propõe a ajudar a organizar o Carnaval na região histórica da Capital.

Abrindo o olho

Se alguém vir o prefeito de Colatina de olho roxo, não foi briga. É apenas uma cirurgia que Sérgio Meneguelli precisou fazer ontem.

Sumiu

De um irônico observador da cena política: “O Queiróz amigo do Flávio deve estar treinando para a próxima temporada de ‘Lost’”.

Fim da farra

Dez deputados estão subscrevendo uma emenda à Constituição Estadual que proíbe o pagamento de jetons a quem tem mandato eletivo e aos ocupantes de altos cargos no Executivo.

Alô, eleitor!

Em 2020, não é melhor escolher um delegado de polícia do que eleger um prefeito em Itapemirim e em Presidente Kennedy?