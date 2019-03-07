Câmara de Anchieta só volta ao trabalho na segunda-feira

A direção da Câmara alegou que o prédio tem que ser evacuado para a dedetização. Crédito: Câmara de Anchieta/Divulgação

O descanso do Carnaval acabou pra todo mundo, menos para a Câmara de Anchieta, que só volta às atividades na próxima segunda-feira. O motivo alegado pelo presidente da Casa, vereador Cléber Pombo (PPL): necessidade de evacuação do prédio para dedetização nesta quinta (07) e sexta (08).

Consulta prévia

Primeiro-secretário da Mesa Diretora, o vereador Beto Caliman (DEM) afirmou que, neste caso, só iria interromper as atividades da Câmara após um parecer técnico: “Cada indivíduo tem uma administração própria. Eu consultaria a Vigilância Sanitária”.

De Cléber em Cléber...

Parece que a moda está pegando: a Câmara de Vitória, também alegando manutenção, não trabalhou na sexta-feira, véspera do feriadão. Mas o presidente da CMV, Cléber Félix, prometeu não mais fechar a Casa para serviços de rotina às vésperas de feriados.

Festa alheia

Bolsonaro usou o Twitter ontem para comemorar com seu ministro da Infraestrutura a inauguração do Contorno de Iconha. Só que a obra foi iniciada há três anos e feita por uma empresa privada (a Eco101).

Igreja x prefeito

Padres e o bispo de São Mateus, d. Paulo Bosi Dal’Bó, divulgaram um carta em que criticam o prefeito de Pinheiros por ter marcado a festa da cidade para o período da Semana Santa.

Igreja x prefeito 2

“A festa do município nestes dias contraria o espírito cristão, que deve ser de oração e recolhimento. Propor uma festa da cidade nesta época é desrespeitoso com a cultura religiosa manifestada ao longo de séculos no Brasil”, diz um trecho da carta.

Constatação

Já tem gente chamando Mourão de “Mozão”.

Honrosa exceção

Na Grande Vitória, a Prefeitura de Vila Velha foi a única que trabalhou ontem. Parabéns ao prefeito Max Filho (PSDB).

Os dois Brasis

Por sinal, ontem o país que produz trabalhou para que o país que gasta curtisse mais um dia de folga.

Folia na ponte

O prefeito Sérgio Meneguelli (sem partido) passou parte do domingo de Carnaval ajudando voluntários a pintar a Ponte Florentino Avidos, em Colatina.

Feira coberta

Tem gente nas redes sociais pedindo à Prefeitura de Vitória que libere a área coberta do estacionamento da Praça do Papa para a feirinha orgânica das quartas-feiras.

Carnaval do bem

Cliente que tomava uma cerveja em um famoso bar do Triângulo das Bermudas, na segunda de Carnaval, foi solidário e deu um dos seus pastéis a um morador de rua. O que mais precisava agradeceu e o bom samaritano da vez seguiu sua vida tomando sua gelada.

Carnaval de raiz

Muito bom que o Carnaval de rua tenha sido retomado em Vitória e em Vila Velha. Na terra canela-verde, aliás, uma bandinha contratada pela prefeitura passou por vários bairros tocando marchinhas. Nota 10!

Sinal dos tempos

Ouvido por um capixaba de coração no meio de um bloco em Botafogo, no Rio: “Cara, vamos lá. Você vai gostar do bloco. É totalmente hétero!”

Salve, campeã!

Salvem as Marias! Salvem as Marielles! Salve a Mangueira!

A fruta da vez

De um internauta: “Nem goiabeira, nem laranjeira: deu Mangueira”.

Fracasso

A Beija-Flor não conseguiu um 10 sequer em Alegorias e Adereços, quesito que foi sempre um dos seus pontos fortes. Que falta Laíla faz.

A Monarquia dançou

Império Serrano e Imperatriz Leopoldinense foram rebaixados.

Lá e cá

No Rio e em São Paulo, a apuração começa pelo Grupo Especial. No ES, o Grupo Especial é o último. Segundo o presidente da Liesge, Edvaldo Teixeira, isso atende a um pedido das escolas do Grupo de Acesso, que temem o esvaziamento da apuração se as notas da elite foram lidas antes.

Alô, Bolsonaro!