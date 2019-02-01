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Leonel Ximenes

Bombeiros vão ajudar salva-vidas nas praias de Vila Velha

Públicado em 

01 fev 2019 às 20:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bombeiros resgatam banhista que estava se afogando em Vila Velha. Crédito: Marcos Ferreira
Neste sábado (2), as praias de Vila Velha vão receber o reforço de 25 agentes da Guarda Municipal, além de equipes do Corpo de Bombeiros para a proteção dos banhistas e serviço de salvamento aquático. Segundo a prefeitura, os agentes, voluntariamente, estarão nos postos junto com os salva-vidas ao longo dos 32 quilômetros de orla.
O Corpo de Bombeiros vai atuar com uma equipe de mergulho em uma embarcação percorrendo as praias ao longo do dia e outras duas equipes com viaturas em pontos estratégicos da orla.
Com esse esquema alternativo, a PMVV diz que espera garantir a total proteção dos banhistas até que os candidatos convocados no processo seletivo substituam os salva-vidas que pediram a rescisão do contrato de designação temporária.
Na polícia
O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, enviou hoje (1º) um ofício ao delegado Marcelo Nolasco, titular da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, denunciando suposta prática de intimidação e coação moral de salva-vidas que pediram rescisão de contrato contra os profissionais que optaram por continuar prestando o serviço à PMVV.
Emmerich admite que 46 salva-vidas pediram rescisão contratual de forma coletiva. O secretário  enviou à polícia áudios em que supostamente os ex-servidores ameaçam até de morte os profissionais que continuam trabalhando nas praias de Vila Velha. O secretário pede ao delegado que apure essas supostas ameaças e tome as providências legais. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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