Bombeiros vão ajudar salva-vidas nas praias de Vila Velha

Bombeiros resgatam banhista que estava se afogando em Vila Velha. Crédito: Marcos Ferreira

Neste sábado (2), as praias de Vila Velha vão receber o reforço de 25 agentes da Guarda Municipal, além de equipes do Corpo de Bombeiros para a proteção dos banhistas e serviço de salvamento aquático. Segundo a prefeitura, os agentes, voluntariamente, estarão nos postos junto com os salva-vidas ao longo dos 32 quilômetros de orla.

O Corpo de Bombeiros vai atuar com uma equipe de mergulho em uma embarcação percorrendo as praias ao longo do dia e outras duas equipes com viaturas em pontos estratégicos da orla.

Com esse esquema alternativo, a PMVV diz que espera garantir a total proteção dos banhistas até que os candidatos convocados no processo seletivo substituam os salva-vidas que pediram a rescisão do contrato de designação temporária.

Na polícia

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Oberacy Emmerich Júnior, enviou hoje (1º) um ofício ao delegado Marcelo Nolasco, titular da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, denunciando suposta prática de intimidação e coação moral de salva-vidas que pediram rescisão de contrato contra os profissionais que optaram por continuar prestando o serviço à PMVV.