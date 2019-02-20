Bairro mais violento do Estado fica em Linhares

Conjuntos residenciais em Santa Cruz, um dos bairros mais pobres de Linhares. Crédito: Divulgação

Santa Cruz, em Linhares, é o líder no Estado em crimes letais intencionais que envolvem homicídios dolosos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. No bairro, ocorreram 13 mortes violentas em 2018, de acordo com o Observatório de Segurança Pública da Sesp.

A pobreza

Um dos bairros mais pobres de Linhares, Santa Cruz teve em média mais de um assassinato por mês – todos os crimes na região foram homicídios dolosos. A vítima mais jovem foi uma adolescente de 13 anos.

Na região metropolitana

Na Grande Vitória, os bairros campeões de assassinatos foram Feu Rosa e Vila Nova de Colares (Serra) e Nova Rosa da Penha (Cariacica). Foram 12 homicídios nesses locais. Em Vila Velha, o mais violento foi Barramares, com 11 assassinatos. E o Centro de Vitória, que já viveu dias mais tranquilos, teve sete casos de execução. Só no Morro da Piedade foram quatro.

O terror continua

Já em 2019, até janeiro, há um empate do terror entre os bairros da Grande Vitória. Primeiro de Maio (Vila Velha), Morro do Moscoso (Vitória) e Jucu (Viana) despontam com três assassinatos. Os dois últimos bairros foram palcos de triplos homicídios.

Ferração x Enivaldo

O deputado Theodorico Ferraço (DEM), do Sul do Estado, encaminhou ao governo do Estado uma indicação para a implantação de um IML, um centro de hemodiálise e um banco de sangue no Hospital Dr. Alceu Melgaço em Barra de São Francisco, no Noroeste, reduto de Enivaldo dos Anjos (PSD).

Constatação

Quem com áudio fere, com áudio será ferido.

Constatação 2

Para o ministro Sérgio Moro, caixa 2 dos outros é crime horroroso. Dos outros.

Fala, deputada!

Tem gente reclamando que está mais fácil falar com o papa do que com a deputada federal Dra. Soraya (PSL-ES).

O problema

Em discurso na Assembleia Legislativa, o deputado Capitão Assumção (PSL) contestou nota da coluna, publicada domingo, e defendeu a aposentadoria precoce dos policiais militares porque, segundo ele, os PMs ganham pouco.

A solução

Tudo bem, mas o problema dos baixos salários se resolve com salários melhores , e não com aposentadorias precoces, o que agrava o rombo das contas públicas.

A ex do ex

O ex-senador Magno Malta continua com a foto da deputada Lauriete, sua ex-mulher, em seu perfil no Twitter.

Pelo retrovisor

O governador Casagrande foi às redes sociais para afirmar que a situação caótica dos terminais rodoviários da Grande Vitória é culpa do governo PH.

Made in Manato

Manato está comemorando: o projeto de escola militarizada, apresentado pelo ex-deputado quando se candidatou a governador do ES, foi adotado pelo governo do Distrito Federal.

Passou da hora

Secretário especial do governo para a Câmara dos Deputados, Manato pediu à ministra da Agricultura que retire a Conab de Jardim da Penha e doe os armazéns ao Estado ou ao município de Vitória.

Saindo do papel

O ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, estará no Estado no dia 28. Vem dar a ordem de serviço para implantação da BR 447, que liga o Porto de Capuaba/Rodovia Leste-Oeste à BR 101, na altura da antiga Braspérola.

Saiu do papel

O ministro também vai participar da cerimônia de inauguração do Contorno de Iconha, obra feita pela Eco101 para desafogar o trânsito na cidade do Sul do Estado.

Alô, eleitor!

Qual a isenção que Luiz Carlos Ciciliotti, ex-presidente estadual do PSB, terá para analisar as contas do governo Casagrande, do PSB?

Alô, Edmar Camata!