Bailes do Mandela na Grande Vitória têm 40 mil seguidores na internet

Policiais militares se preparam para reprimir baile clandestino na Estrada de Capuaba, em Vila Velha. Crédito: G1

Os chamados Bailes do Mandela na Grande Vitória estão seguindo um modelo de divulgação semelhante ao do Rio de Janeiro: programação compartilhada no Twitter. Dez dos principais eventos clandestinos realizados na Região Metropolitana já concentram mais de 40 mil seguidores no microblog. Somente um deles, em Cariacica, tem 12 mil.

Ligação com facções

Nos pôsteres de divulgação há avisos para a imagem não ser compartilhada no Facebook, para evitar um rastreamento mais fácil. Também há casos em que um perfil segue um “revendedor” de lança-perfume, que comercializa o produto de Belo Horizonte a Vila Velha. Não raro os bailes têm ainda expressões que fazem apologia às facções com influência na região.

Onde estão

As divulgações das festas estão relacionadas a alguns bairros como São Benedito, Santos Dumont, Bairro da Penha e Morro da Garrafa (Vitória); Cobi de Baixo e Primeiro de Maio (Vila Velha); Bela Aurora, Morro dos Gama e Operário (Cariacica); Jacaraípe (Serra); e Industrial (Viana).

Conexões

Uma das funerárias mais conhecidas de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, se chama Espírito Santo.

Cidade da paz

Colatina é a cidade de médio para grande porte mais pacífica do Estado. Neste ano, teve apenas um homicídio.

Sai da frente!

Leitor reclama que alguns ciclistas passam pelas faixas de pedestre na ciclovia de Camburi como se estivessem competindo na Volta da França.

E fez-se a luz

O Convento da Penha ainda está no ritmo do horário de verão. As luzes do templo estão sendo acesas às 18h30, quando já está escuro. Os frades franciscanos prometem ajustar o horário nos próximos dias.

Ditadura nunca mais!

Nesta quarta-feira faz exatamente 50 anos que os então deputados Daílson Laranja e José Ignácio Ferreira foram cassados pela ditadura militar.

Loja na PM

A Polícia Militar abriu concorrência, do tipo maior oferta de pagamento mensal, para instalar uma loja de artigos militares dentro da Academia de Polícia Militar, em Santana, Cariacica.

O país dos laranjas

Leitor lembra que a melhor tradução de “golden shower” para o Brasil de hoje é “chuveirada laranja”.

Lá e cá

A revista Galileu traz reportagem sobre o imperador do Japão, Akihito, que ainda publica artigos científicos aos 84 anos de idade. Por estas bandas, quem manda é o tuiteiro-mor.

Ela merece!

O deputado Lorenzo Pazolini apresentou projeto que denomina “Thayná Andressa de Jesus Prado” trecho de 11,6 km da ES-476, em Viana. Uma homenagem à adolescente assassinada em 2017.

Antepenúltimas

No site da Rodosol, a seção “Últimas Notícias” não é atualizada desde 29 de junho do ano passado.

Rodovia das crateras

Apesar das péssimas condições da rodovia estadual que dá acesso a Patrimônio da Penha, em Divino São Lourenço, o ônibus que faz a rota Iúna-Rio e que passa por lá, voltou a circular.

Vaga de imortal

Está aberta uma vaga na Academia Espírito-santense de Letras. É a cadeira 9, do acadêmico Américo Barbosa de Menezes. Inscrições até 7 de junho. Informações: 9995-93555.

Tá bom

Fora a sessão de instalação da nova legislatura (4/2), a Assembleia Legislativa realizou apenas uma sessão solene em fevereiro. Uma por mês.

Museu de carnê

O carnê de IPTU de Vila Velha tem uma propaganda do Circuito Histórico da Prainha incluindo o Museu Homero Massena. Que, por sinal, está fechado, sem acervo e caindo aos pedaços.

Alô, eleitor!