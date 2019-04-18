Agência antidrogas dos EUA pode ajudar o Espírito Santo

Agente da DEA em ação nos Estados Unidos. Crédito: DEA/Divulgação

O secretário estadual da Segurança Pública, Roberto Sá, e a equipe da Inteligência da Sesp se reuniram na quarta-feira à noite com a porto-riquenha Gladys Rodríguez Garcia, representante da DEA, a poderosa agência antidrogas dos EUA. A policial colocou a agência à disposição das autoridades capixabas para ajudar nas investigações contra o tráfico de armas e drogas.

A parceria

“Estamos aqui para ajudar. Garanto que vamos auxiliar no que pudermos, com apoio em operações e trocas de informações com a Inteligência do Espírito Santo”, disse Gladys Garcia, que atua na América Latina.

Brasil acima de tudo

A Azul está cobrando R$ 3.015 por uma passagem aérea Vitória-Rio de Janeiro, para a próxima terça-feira.

Portugal é a saída

Vamos comparar? Uma passagem para Vitória-BH-Lisboa (ida e volta), saindo no mesmo dia, está custando R$ 3.484.

Parece, mas não é

Leitor da coluna, desolado, conta que, depois de meio século, descobriu ontem que o saithe não é bacalhau. Com o precinho camarada daquele peixe, não é mesmo.

Tudo pela vida

Ontem, pouco antes das 13h, o trânsito parou nos dois sentidos da BR 262, na altura de Pedra Azul. O motivo foi nobre: todos esperavam pacientemente a travessia de um bicho-preguiça.

O encontro é da direita

Atento observador da cena política cachoeirense, o advogado João Cláudio de Albuquerque Calazans Santos conta que nesta semana aconteceu em Cachoeiro um encontro de pessoas que se declaram conservadoras e de direita, algumas filiadas ao PSL.

O palco é da esquerda

“O interessante é que esse encontro aconteceu no Centro Operário e de Proteção Mútua, instituição centenária e berço do sindicalismo capixaba”, lembra o causídico.

Bispo do povo

Ontem, em frente à Catedral de Vitória, depois da Missa dos Santos Óleos, o arcebispo d. Dario Campos colocou sua mitra (chapéu) na cabeça de um menino e emprestou a ele seu báculo (cajado). O garotinho ficou todo orgulhoso.

Bispo do povo 2

Na celebração, uma das mais importantes da liturgia católica, d. Dario estava calçado com sandálias franciscanas (a Ordem de origem dele).

O barbeiro

Na noite de quarta em Mimoso do Sul, um motoqueiro fez uma manobra arriscada e acabou provocando um acidente de uma viatura da PM com um Fiat Uno. O condutor fugiu

Vai aprender

A moto foi encontrada estacionada em frente a uma residência. Os PMs descobriram que o rapaz seguiu a pé para a escola, onde ele foi preso. Bem, pelo menos o rapaz é estudioso.

Só pensa naquilo

Segundo pesquisa conjunta de uma empresa norte-americana e outra britânica, o brasileiro é o segundo maior consumidor de internet do mundo. Passa, em média, 9 horas e 29 minutos do dia conectado à internet. Isso ajuda a explicar muita coisa.

Capixaba de valor

O juiz Anselmo Laranja, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, é um dos palestrantes do curso sobre “Procedimentos no Direito Comparado”, voltado para juízes e desembargadores americanos e brasileiros que atuam nos EUA. A capacitação é realizada na California Western School of Law, em San Diego, California.

Alô, STF!