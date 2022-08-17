A campanha esquenta: tem gente copiando, tem gente sendo traída...

Vandinho Leite: igual, mas diferente Crédito: Redes sociais

É uma máxima velha conhecida: na vida, nada se cria, tudo se copia. E algumas coisas se repetem, especialmente nas eleições. Uma ideia pode não dar certo num pleito, mas, quem sabe, no outro. O candidato a deputado estadual Vandinho Leite (PSDB), que tenta a reeleição, buscou na fonte do correligionário tucano Ricardo Ferraço, vice na chapa do governador Renato Casagrande (PSB), o slogan para falar do seu trabalho: “Fez, faz”.

RECORDAR É SOFRER

Resta saber se o presidente do PSDB no Espírito Santo vai ter melhor sorte do que o ex-senador, em 2018, quando viu as duas vagas em disputa para o Senado serem ocupadas por Fabiano Contarato e Marcos Do Val.

VALE A PENA VER DE NOVO?

Não foi só na publicação de Vandinho que houve, diríamos, “reciclagem” de ideias. O lema de Amaro Neto (Republicanos) para a eleição é “Aqui é Trabalho e Resultado”. Curiosamente, o coordenador da bancada federal capixaba, Da Vitória (Progressistas), adotava o jargão “Trabalho e Resultado” em seu terceiro mandato como deputado estadual.

O MAPA DA MINA

Seis municípios reúnem 50,74% dos eleitores do Espírito Santo, ou seja, 1.482.476 dos 2.921.506 aptos a votar. São eles: Serra, Vila Velha, Cariacica, Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares.

O MAPA DA MINA 2

Por coincidência, todos esses seis municípios têm mais de 100 mil eleitores, cada um, aptos para o exercício democrático. São as áreas mais visadas, muito embora as demais cidades não podem ser desprezadas.

EX-GORDINHO NO GORDINHO

Marcelo Santos: um ex-gordinho no Gordinho Crédito: Redes sociais

Marcelo Santos (Podemos), que nesta legislatura perdeu peso (corporal) e deu exemplo de boa forma, lança sua candidatura para reeleição a deputado estadual no Gordinho, nesta quinta-feira (18).

NÃO É BRINQUEICHON

Joel Santana é candidato a deputado federal no Rio de Janeiro.

OLHO VIVO, ROSE!

Há prefeitos, deputados e outros aliados na órbita do Palácio Anchieta que estão trabalhando nos bastidores para eleger Erick Musso (Republicanos) ao Senado. É bom a senadora Rose de Freitas (MDB), a candidata do governador, consultar seu oftalmologista com urgência.

MURO É COM OUTRO

Nos bastidores, Rose tem demonstrado preocupação com o crescimento de Erick, que tenta colher votos à direita, ameaçando Magno Malta (PL), e também ao centro, campo da emedebista. A aliados, Rose confidencia que tem visto as movimentações no mercado e tem marcado em cima: “Ou é Rose, ou não é, não aceito murismo”.

IMPORTADO

Quem está fazendo a campanha de Casagrande é Diego Brandy, ex-marqueteiro do governador Eduardo Campos (PE), já falecido.

ALÉM DA TV

O programa de televisão de Manato sairá dos padrões normais. Com cerca de 1min19s, a ideia da equipe de marketing da campanha é estender o programa para as plataformas digitais.

PROMESSA É DÚVIDA

Tarcísio Freitas, candidato a governador de SP: prejudicando o Republicanos no ES Crédito: Agência Brasil

Candidatos do Republicanos têm reclamado do que chamam de “sufocamento financeiro”. O partido havia prometido uma quantia do fundo eleitoral, mas tem chamado um a um para outras conversas, baixando o valor. A justificativa é que o diretório nacional solicitou um aporte maior na campanha de Tarcísio Freitas, candidato a governador de São Paulo pelo partido.

ESTÁ ESQUENTANDO

Evair de Melo (PP) tem feito, nas redes sociais, campanha e também divulgado a previsão do tempo. As temperaturas aumentam um pouco mais em todas as regiões, avisa o parlamentar.

DE CASA PARA CASÃO

Renato Casanova, do Casaca, canta o jingle do governador Casagrande.

TUCANO MAXISTA

De um observador da cena política: Audifax, candidato a governador pela Rede, gosta de camisas amarelas ou azuis (estilo tucano) e abraça o eleitor no estilo Max Mauro e Max Filho (maxista).

SINAIS?

Guerino Zanon (PSD) foi a um encontro religioso promovido pelo candidato a deputado federal pelo Republicanos Devanir Ferreira. Tem ala do partido disposta a apoiar o veterano político de Linhares.

NA MURALHA

Aliás, este parece ser o grande mistério da campanha eleitoral até agora: quem o Republicanos apoia para governador? Ninguém sabe, ninguém viu. Depois dizem que são os tucanos que gostam de muro…

HISTÓRIA APAGADA

Gilberto Campos (PSOL) diz que quer fazer história e ser o primeiro senador preto do Espírito Santo. Mas o companheiro parece que esqueceu do professor Joaquim Beato, que era suplente, mas exerceu o mandato de senador entre outubro de 1994 e janeiro de 1995.

O VOTO RELIGIOSO

O fenômeno do voto religioso, sobretudo o evangélico, se tornou tão real que algumas campanhas no Estado chegaram a contratar estudos sociológicos específicos sobre o tema. Querem entender o que pensa e quer esse eleitor. Especialistas do marketing político garantem que esse tipo de informação vale ouro.

LEMBRETE AOS CANDIDATOS

O povo não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte.

ALÔ, BOLSONARO!