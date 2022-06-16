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Saúde

O bom exemplo do Japão no controle de casos de Covid

Como pode um país de idosos, com enorme densidade populacional, estar passando quase incólume pela pandemia do século, com zero impacto na expectativa de vida do seu povo?

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 02:00

Públicado em 

16 jun 2022 às 02:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Japão é um país com grande densidade populacional, com 125 milhões de habitantes, mais da metade da população do Brasil, em um território mais de 20 vezes menor. Pois após dois anos de pandemia, o Japão registra quase 10 milhões de casos de Covid com menos de 9 mil mortes.
O Japão é o país com a maior população de idosos do mundo. Quase 1/3 dos japoneses tem mais de 65 anos, portanto mais vulneráveis à doença. Entre os sete países mais ricos do mundo – o G7, o Japão é disparado o país com melhor resposta à pandemia. Como pode um país de idosos, com enorme densidade populacional, estar passando quase incólume pela pandemia do século, com zero impacto na expectativa de vida do seu povo?
O cientista Hitoshi Oshitani, conselheiro do governo daquele país, explica que uma posição clara e respeitada do governo japonês e a disciplina dos cidadãos constituem a chave da resposta. O governo não fez nenhum lockdown estrito (diferentemente de vários países europeus), mas investiu duramente no controle de ambientes fechados, aglomerações e situações de contatos íntimos de muitas pessoas.

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Bares de karaokê (muito populares), boates, nightclubs e restaurantes foram intensamente restringidos nos períodos de várias ondas da infecção pela Covid-19. Desde o início da pandemia em 2020, lideranças políticas várias, jornalistas, artistas, cientistas divulgaram uma palavra-chave: sanmitsu! A melhor tradução seria "três Cs", em inglês: espaços fechados (closed environment), aglomerações (crowded conditions) e situações de contato próximo (close contact), que constituem as três situações a evitar a todo custo.
Foram envolvidos cerca de 8 mil enfermeiros de mais de 400 serviços públicos para detectar, rastrear e isolar casos suspeitos e seus contatos. O uso rigoroso e disciplinado de máscaras, um costume oriental, facilitou o controle da disseminação da doença. Por último e não menos importante, um país sem tradição pública em vacinação abraçou sem receios a imunização contra a  Covid. Embora tenha largado atrasado em relação à Europa, hoje quase 82% de toda a população do Japão está totalmente imunizada.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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