A casa é o lugar favorito de 95% dos brasileiros. Como isso impacta na intenção de compra de imóveis?

Três em cada quatro entrevistados do levantamento concordaram com a seguinte afirmação: “Minha casa é onde passo a maior parte do meu tempo” Crédito: Shutterstock

O que você responderia se alguém te perguntasse qual o lugar que você mais gosta de estar? Para 95% dos brasileiros, a casa é o seu lugar favorito. Quando a renda supera 10 salários, este percentual sobe para incríveis 97%. Mesmo entre os jovens, este número não difere muito, chegando a 89%. Isto significa que para praticamente todas as pessoas, não há melhor lugar para se estar do que a própria casa, é o que aponta um estudo realizado pelo Quinto Andar em parceria com o Datafolha.

A pesquisa também busca responder algumas questões cruciais para compreender o que o brasileiro pensa, deseja e gosta de fazer no que diz respeito a sua moradia. Diante disto, não surpreende o fato de tantas pessoas desejarem adquirir um imóvel novo.

Como é e o que representa a própria casa para as pessoas?

Ter e usufruir da sua casa é o grande anseio dos brasileiros. Três em cada quatro entrevistados (76%) concordaram com a seguinte afirmação: “Minha casa é onde passo a maior parte do meu tempo”.

A maioria dos imóveis no Brasil tem dois quartos (47%) ou três quartos (30%), possuem garagem (56%) e algum tipo de varanda (53%). Quarto, sala de estar e cozinha são os cômodos preferidos dos brasileiros.

Sendo um lugar tão bom para se estar, é natural que a maior parte dos entrevistados, 51%, já tenha feito algum tipo de reforma.

O que as pessoas gostam de fazer em suas casas?

As pessoas aproveitam suas casas de várias maneiras: 81% dos brasileiros de todas as classes sociais e das mais diversas idades gostam de cozinhar; outros 76% gostam de receber os amigos e, dado curioso, 69% dos entrevistados gostam de ter e cuidar de plantas. Eles também gostam de assistir filmes ou séries na internet (45%), ouvir música (56%) e fazer oração (64%).

Estes altos percentuais em várias atividades demonstram que o lar não é apenas o lugar onde as pessoas dormem após um dia de trabalho ou fazem suas refeições de forma automática, mas que, complementarmente, cumpre um papel lúdico e espiritual.

A pesquisa aponta também que, em função da pandemia, uma em cada quatro pessoas (26%) no Brasil passou a trabalhar remotamente com mais frequência.

Como isto reflete na intenção de compra?

Sendo um lugar tão desejado, não causa espanto o dado que diz que dois em cada cinco brasileiros (39%) pretendem comprar um imóvel neste ano, revela outra pesquisa também promovida pelo Quinto Andar, desta vez em parceria com a Offerwise. O estudo aponta, ainda, que 10% planejam vender uma propriedade em 2023.

Este descasamento entre a demanda e a oferta abre uma ampla oportunidade para os incorporadores reduzirem seus estoques ou efetuarem novos lançamentos, uma vez que, entre os que estão planejando trocar de casa, 64% tem a intenção de comprar um imóvel novo ou na planta e 36%, um usado.

E como fica a Grande Vitória neste cenário?

Embora abaixo da média demonstrada na pesquisa acima, dois em cada 10 habitantes dos municípios de Vitória, Serra, Vila Velha e Cariacica pretendem comprar um imóvel nos próximos 24 meses, revela pesquisa realizada pela Futura Inteligência. Destes, 21% tem a intenção de aquisição em até 6 meses, 23% em até 1 ano e 39% pretendem esperar até dois anos. Quanto à tipologia, a maioria absoluta deseja um imóvel de dois ou três quartos.

Estes números relacionados à demanda são mais do que suficientes para indicar que, ainda que de forma mais comedida, e isto é bastante saudável para o mercado, ainda continuaremos no ciclo de expansão imobiliária iniciado em meados de 2020.