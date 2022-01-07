Os equívocos de 2021 se repetem em 2022

O atraso na aquisição das vacinas e no início da vacinação foi destaque no relatório da CPI da Covid. E não poderia deixar de ser já que a primeira vacina só foi aplicada quando o Brasil já contabilizava 209 mil mortes causadas pela Covid-19. Quando o Brasil iniciou a vacinação, 56 outros países já estavam vacinando seus habitantes. O Reino Unido, o primeiro a vacinar contra a Covid-19 no Ocidente, iniciou a vacinação em 8 de dezembro de 2020.