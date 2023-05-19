Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Trabalho

O desmonte chega à reforma trabalhista

Já há até um grupo de trabalho encarregado de redigir a proposta que seria levada à apreciação do Congresso nos próximos meses

Públicado em 

19 mai 2023 às 00:10
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

O governo Lula quer desmontar tudo o que foi feito depois do fim dos governos petistas, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Tentou até mudar a história ao chamar o impeachment de Dilma de “golpe parlamentar” ou simplesmente “golpe”, mas parece que a tentativa teve uma repercussão tão negativa que foi abandonada.
Nessa linha do desmonte, Lula suspendeu, no segundo dia de governo, os processos de privatização dos correios, EBC-Empresa Brasil de Comunicação, Dataprev, Nuclep, Serpro e Conab, e já alardeou que quer rever a privatização da Eletrobras ocorrida em 2021. Sem falar no propósito de acabar com a autonomia do Banco Central.

Veja Também

Cinco anos depois, reforma trabalhista trouxe avanços nas relações de trabalho?

Agora, o ministro do Trabalho anuncia o propósito do governo de alterar a reforma trabalhista que entrou em vigor em 2017. Já há até um grupo de trabalho encarregado de redigir a proposta que seria levada à apreciação do Congresso nos próximos meses. Trata-se de uma promessa de campanha de Lula que, embora nunca tenha sido detalhada, parece ser uma tentativa de desmontar tudo o que foi conquistado na reforma que, diga-se de passagem, tem inúmeros pontos positivos.
Carteiro de trabalho
Carteira de trabalho Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
É bem verdade que Lula, ao longo da campanha, moderou o seu discurso contra a reforma trabalhista, provavelmente para não perder o apoio dos liberais que, embora contrários às teses petistas, estavam dispostos a votar em Lula porque não aprovavam os arroubos antidemocráticos de Jair Bolsonaro.
Lula, inicialmente, falava em “revogação” da reforma trabalhista para, posteriormente, passar a defender uma “revisão”, um “ajuste” ou uma “adequação”. Mas, convenhamos, o apetite da corrente sindical que apoia Lula não é fazer mudanças pontuais, mas sim jogar toda a reforma no lixo.
A reforma trabalhista de 2017 representa um avanço considerável nas relações de trabalho brasileiras que, até então, estavam amarradas à velha, antiquada e obsoleta CLT gestada à semelhança das legislações dos regimes autoritários da época da segunda guerra mundial.
A reforma veio contemplar a nova realidade do mercado de trabalho que, ninguém desconhece, é completamente diferente da que vigorava há 80 anos. Basta citar a revolução experimentada na vida das pessoas e no mundo do trabalho com a internet que se popularizou a partir da década de 1990.
A reforma trabalhista de 2017 foi sancionada pelo presidente Temer em 13/7/2017 após ser aprovada na Câmara dos Deputados (por 296 votos favoráveis e 177 contrários) e no Senado (por 50 votos favoráveis e 26 contrários). Ela introduziu novas regras para o trabalho, entre essas no banco de horas, no acordo entre empregado e empregador nos casos de demissão, no intervalo de descanso e refeição, nas férias, no home office, no trabalho intermitente e no transporte do empregado. E adotou princípios importantes como a prevalência do acordado sobre o legislado e o fim da obrigatoriedade do imposto sindical.

Veja Também

Primeiro emprego: saiba quais são seus direitos trabalhistas

Reforma trabalhista fez processos na Justiça despencarem em 5 anos no ES

Cinco anos de reforma trabalhista: a lei evoluiu, mas não muito

Há quem diga que a reforma trabalhista não cumpriu o seu propósito de reduzir o desemprego a partir da flexibilização das regras de contratação de trabalhadores. O argumento não se sustenta quando se sabe que o índice de desemprego no Brasil, atualmente, é o menor desde 2015, mesmo considerando que as causas do desemprego são muitas e variadas. Mas o principal objetivo da reforma foi atingido, que é a modernização da legislação contemplando as novas relações de trabalho do mundo real de hoje que são infinitamente diferentes das do século passado.
Por isso, é desejável que os parlamentares brasileiros, quando forem apreciar as tais “adequações” que serão propostas pelo governo Lula, tenham o cuidado de não permitirem que sejam perdidos os avanços tão penosamente conquistados. Afinal de contas, não é com retrocessos, como deseja o governo Lula, que o Brasil vai encontrar as soluções para os graves problemas que enfrenta, inclusive os da área de geração de oportunidades de trabalho e renda.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Lula Mercado de trabalho Reforma Trabalhista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados