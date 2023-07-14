Democracia só é relativa nas ditaduras

Bolsonaro e Lula chefiam extremos antagônicos no espectro político brasileiro – um à esquerda e o outro à direita –, mas têm muitos pontos em comum. O maior deles é a atração que sentem pelos regimes autoritários. Bolsonaro demonstrou isso durante todo o seu governo, onde não se cansou de fabricar crises contra os outros poderes, em especial o Judiciário, e tentou desacreditar o sistema de votação para melar as eleições se fosse – como de fato foi – derrotado. Lula, por sua vez, nem procura disfarçar sua admiração pelos regimes totalitários da Venezuela, Nicarágua e Cuba.

Em outras palavras, Bolsonaro sonha – como o seu ídolo Donald Trump nos Estados Unidos – em governar o Brasil com plenos poderes sem ter um Legislativo, um Judiciário e uma imprensa que o atrapalhem em seus planos. Afinal de contas, “supremo é o povo” como seus seguidores fazem questão de demonstrar o desprezo que têm ao Judiciário. Não é sem razão que a artilharia digital bolsonarista fuzila qualquer parlamentar, ministro ou jornalista que ouse fazer uma crítica qualquer ao governo do seu líder.

Lula, por sua vez, continua cometendo equívocos colossais nas suas declarações sobre política externa, em especial com relação à Venezuela de Maduro. No último dia 29, em entrevista, chegou a dizer que o conceito de democracia é relativo, ao contestar que a Venezuela vive sob uma ditadura: “O conceito de democracia é relativo para você e para mim”, disse ao jornalista após dizer que “a Venezuela tem mais eleições que o Brasil”, preferindo ignorar a qualidade dessas eleições. Como contestou o jornalista William Waack, “o conceito de democracia, no entendimento clássico, não é relativo” pois pressupõe “a existência do Estado de direito – ou seja, onde todos são iguais perante a lei”, o que, ninguém desconhece, não é o caso da Venezuela.

Lula talvez não soubesse, mas ao dizer que o conceito de democracia é relativo repetiu Ernesto Geisel, um dos presidentes do regime militar de 1964, que disse a jornalistas franceses, em 1977, que “todas as coisas do mundo, exceto Deus, são relativas” ao tentar justificar que o regime autoritário brasileiro praticava uma democracia mesmo não sendo ela “a mesma que se pratica nos EUA e na França ou na Grã-Bretanha”. Geisel, na época, completou: “O Brasil vive um sistema democrático dentro da sua relatividade”. Quem diria que Lula, ao fazer aflorar a sua veia autoritária, fosse um dia repetir conceitos abraçados pela “ditadura militar” tão criticada por ele e seus seguidores.

Bandeira do Brasil Crédito: Pixabay

Ninguém desconhece que só existe democracia onde há direito de expressão, liberdade de pensamento, poderes separados e independentes, imprensa sem censura, liberdade de ir e vir, coisas muito diferentes das que ocorrem na Venezuela em que o governo prende e persegue os políticos que são contrários ao regime, muda as regras do jogo no Judiciário e no Legislativo para se perpetuar no poder, sufoca a imprensa e persegue jornalistas.

Relativizar o conceito de democracia é escancarar o pensamento autoritário. Como escreveu o jornalista Merval Pereira, “todo ditador acha que a democracia não é um valor em si, que tem que se adaptar às circunstâncias do momento, do país, das dificuldades que pode encontrar; (...) quem diz que relatividade é essa ou aquela é quem está no poder”.