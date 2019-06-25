Tortura política acabou, mas violação contra presos continua

Tortura Crédito: Divulgação

O Dia Internacional Contra a Tortura, que celebramos hoje, foi criado pela ONU em 1997. Assinalou o décimo aniversário da Convenção contra a tortura e outras penas ou tratamentos cruéis desumanos ou degradantes, firmada em 26 de junho de 1987. É pertinente discutir o tema tortura, no Brasil de hoje?

À primeira vista, pode parecer que a questão está ultrapassada porque, com a queda da ditadura e o restabelecimento da democracia em nosso país, teve fim a tortura que era utilizada como instrumento político, para obter confissões dos militantes e a entrega de companheiros de luta.

Se a tortura política felizmente acabou no país, a tortura contra o preso comum é prática diuturna nas delegacias, cadeias e prisões em geral. Grupos de Direitos Humanos têm tido sensibilidade para com o problema da tortura – Centros de Defesa de Direitos Humanos, Comissões de Justiça e Paz, Pastorais Carcerárias ligadas às igrejas, Conselhos Seccionais e Comissões de Direitos Humanos das OABs.

Não por coincidência, mas por fidelidade doutrinária, a proscrição da tortura e o reconhecimento de todo ser humano como pessoa aparecem lado a lado na Declaração Universal dos Direitos Humanos: artigos 5 e 6.

Não basta a declaração solene expressa na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em outras Cartas de Direitos. Trava-se, nos dias de hoje, uma luta universal contra a prática da tortura que, lamentavelmente, não é uma violação da dignidade humana presente nas brumas do passado.

No seio da sociedade civil é ampla a luta contra a tortura. Reúne católicos, evangélicos e espíritas porque o ser humano é imagem de Deus. A prática da tortura é assim, não apenas uma violação dos direitos humanos, mas uma profanação. Em nome do Evangelho, os que professam a fé cristã lutam pela abolição da tortura.

Cristianismo não é culto. Cristianismo é vida. Quem aprova a violação dos direitos humanos e comparece à missa ou à celebração evangélica ultraja a memória do Cristo.

Um dos grandes instrumentos de trabalho, utilizado para sensibilizar e pressionar governos refratários ao respeito dos Direitos Humanos é a correspondência. É muito grande o poder da carta. Uma carta solitária é pouco. Centenas ou milhões de cartas transformam-se num turbilhão.

A correspondência é também adotada como forma de levar solidariedade e calor humano a pessoas que se encontram em estado de solidão ou até de desespero, dentro das prisões.