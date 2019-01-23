Crédito: Arabson

Amanhã, 24 de janeiro, é celebrado o Dia Nacional dos Aposentados. A lei que criou essa data comemorativa é de 1981. Foi instituída por iniciativa do deputado Benedito Marcílio, um operário metalúrgico que se elegeu deputado federal.

A data foi escolhida porque em 24 de janeiro de 1923 ocorreu a assinatura da Lei Eloy Chaves, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados em estradas de ferro.

Essa Caixa de Aposentadoria foi a semente do que seria depois o Instituto Nacional de Previdência Social.

Que da Lei Eloy Chaves tenha nascido o INPS comprova o acerto de um hino luterano: “De uma pequena semente pode nascer grande flor, de um grupinho apenas pode nascer o amor”.

A reforma da Previdência Social, em andamento no Congresso Nacional, pretende reduzir os direitos dos aposentados.

Essa iniciativa do governo federal merece reprovação, não apenas dos aposentados, mas de todas as pessoas que tenham sentimento de Justiça.

A aposentadoria não é um favor, mas uma conquista de quem trabalhou e deu sua parcela na construção do mundo.

Segundo estudos publicados, os países que melhor tratam os idosos são: Alemanha, Canadá, China, Japão, Noruega, Suécia e Suíça. Nosso país, infelizmente, não integra esse quadro.

A reforma da Previdência propõe acabar com o fator previdenciário e a fórmula hoje usada para cálculo das aposentadorias.

Novos critérios vão exigir um tempo maior de trabalho antes da saída da ativa. Essa proposta prevê um modelo de cálculo dos benefícios que diminuirá a renda de quem se aposentar em até 30%.

Se o Brasil já não fazia parte do grupo das nações que valorizam o aposentado, com essa nova lei nosso país vai integrar outra lista – a dos países que mais desprezam os idosos.